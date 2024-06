Beim 80-Jahr-Gedenken an den D-Day zelebrierte der Westen seine Einheit bezüglich des Kriegs in der Ukraine. Wie zur Bestätigung wurde in Paris ein Attentat russischer Machart vereitelt. Bericht aus Paris

Brigitte Macron, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden bei den Feierlichkeiten. Bilder auch von symbolischem Inhalt. AFP/POOL/DANIEL COLE

Der US-amerikanische Soldatenfriedhof von Colleville-sur-Mer war der passende Ort für Bidens Botschaft: Ob vor 80 Jahren oder heute – "der Kampf für die Demokratie hat seinen Preis", sagte der US-Präsident vor tausenden Gästen und inmitten von 9400 weißen Soldatengräbern. Deshalb unterstütze die Nato heute die Ukraine gegen einen Tyrannen, der die Domination anstrebe, fuhr Biden fort. "Wir werden die Ukraine nie im Stich lassen", versprach der 81-Jährige, nachdem er einige 100-jährige D-Day-Veteranen ausgezeichnet hatte: "Die Demokratie ist weltweit in Gefahr, und die Autokraten auf der ganzen Welt verfolgen genau, was wir tun." Ohne den russischen Präsidenten beim Namen zu nennen, warnte Biden alle Diktatoren: "Macht keinen Fehler. Wir werden uns nie beugen, wir können nie aufgeben, das ist schlicht undenkbar. Wenn wir es tun, ist die Freiheit bezwungen und ganz Europa bedroht."

Biden betonte, die USA hätten das Naziregime im Zweiten Weltkrieg nur dank der Alliierten in die Knie gezwungen. "Isolationismus war vor 80 Jahren keine Antwort und ist es auch heute nicht", folgerte er an die Adresse seines Wahlrivalen Donald Trump.

Russland nicht dabei

Spezialgast bei den Zeremonien des "längsten Tages" – wie der bekannteste Spielfilm zur alliierten Landung heißt – war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Einfach und in Schwarz gekleidet, konnte er mit dem Erreichten zufrieden sein: Biden versicherte ihm die US-amerikanische Unterstützung, solange dies möglich ist – also mindestens bis zu den Wahlen im November. Bei seinem zweitägigen Besuch in Frankreich, der sich an den D-Day anschließt, wird Selenskyj ferner zwei Abkommen über 650 Millionen Euro unterzeichnen. Mit diesem teils aus Krediten bestehenden Betrag will Frankreich den Lokalbehörden und der Energiewirtschaft der Ukraine unter die Arme greifen.

Von den Verbündeten des Zweiten Weltkrieges fehlte am Donnerstag eine Delegation Russlands. Gastgeber Macron hat zuletzt auf eine Einladung verzichtet. Seine Berater stellten klar, dass ein aggressives Regime keinen Platz auf einer Feier für den Sieg über ein faschistisches Regime habe. Aber sie betonten, das schmälere in keiner Weise die große Leistung der sowjetischen Armee, die den Angriff im Zweiten Weltkrieg gegen Nazi-Deutschland an zwei Fronten erst ermöglicht habe. Einige Russen, die im französischen Widerstand ihre Leben gelassen hatten, sollten bei speziellen Zeremonien geehrt werden.

Mann baute Bombe

In Paris nahm die Polizei diese Woche einen 26-jährigen Mann aus dem russophonen Donbass-Gebiet in der Ukraine fest. Der Ex-Soldat der russischen Armee hatte sich laut offiziellen Angaben beim Bau einer Bombe in seinem Hotelzimmer beim Flughafen Roissy-Charles de Gaulle im Gesicht verletzt. Er wurde in der Notaufnahme verhaftet. Die Terrorstaatsanwaltschaft schaltete sich ein. In dem Hotelzimmer fanden sich nicht nur Materialien für den Bau einer Bombe, sondern auch Kleinwaffen und falsche Pässe. Insgesamt 43.000 Polizisten sichern den D-Day ab. Ebenso viele werden im Juli und August bei den Olympischen Spielen – gegen die der russische Präsident Wladimir Putin regelmäßig wettert – im Einsatz sein.

Der britische König Charles III. reiste am Donnerstag zu seinem ersten Auslandsbesuch seit Bekanntwerden seiner Krebserkrankung im Februar in die Normandie. Zusammen mit seiner Gattin Camilla nahm er nur an einer britisch-französischen Gedenkfeier in Ver-sur-Mer teil. Bei der Hauptzeremonie des D-Days ließ sich der König von seinem Sohn William vertreten. Der Thronfolger unterhielt sich auch mit britischen Weltkriegsveteranen. Ein Ex-Soldat befragte ihn zu seiner Frau Kate, die ihrerseits eine Krebsbehandlung absolviert und nicht nach Frankreich reisen konnte. "Sie wäre so gerne hier gewesen", sagte William.

Die Fotografen folgten bei dem Großereignis mit 25 Staatsoberhäuptern und Regierungschefs auch einigen Hollywoodstars wie Tom Hanks oder Steven Spielberg. Ihr Antikriegsfilm Der Soldat James Ryan hat die blutige Invasion durch die alliierten Truppen zum Thema. Einer der 200 letzten Veteranen, der 100-jährige New Yorker Ex-Funker Harold Terens, heiratete am D-Day seine 96 Jahre alte Lebensgefährtin Jeanne. (Stefan Brändle aus Paris, 6.6.2024)