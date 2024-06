Die Welt blickt auf Europa, wenn dessen Bevölkerung die Abgeordneten des EU-Parlaments bestimmt. AFP/SEBASTIEN BOZON

Die zweitgrößte Wahl der Welt – nach der indischen Parlamentswahl – interessiert nicht nur die Wahlberechtigten in Europa selbst. Dadurch, dass im EU-Parlament unter anderem über den Haushalt der Union und internationale Abkommen entschieden wird, wird die Wahl auch in anderen Teilen der Welt aufmerksam verfolgt.

In unmittelbarer geografischer Nähe achten die Britinnen und Briten darauf, wie sich das künftige Parlament zusammensetzen wird. Nach dem EU-Austritt Großbritanniens wird weiterhin über eine mögliche engere Kooperation des Vereinigten Königreichs mit der Union nachgedacht. Eine Labour-Regierung unter Keir Starmer, wie sie demnächst Realität werden könnte, würde einen freundlicheren Ton bei der Prüfung des Handels- und Kooperationsabkommens 2026 garantieren. Werden aber mehr rechte Politikerinnen und Politiker nach Straßburg gewählt, könnte der Ton seitens der EU rauer werden.

Auch in Sachen Migration und Klimawandel könnte eine starke Rechte blockieren und Initiativen verzögern, was wiederum den afrikanischen Kontinent betreffen würde. In einer Rede vor dem EU-Parlament Anfang Mai forderte Kenias Präsident William Ruto mehr Engagement im Kampf gegen das "globale Kochen" – denn es könne nicht mehr nur von "globaler Erwärmung" gesprochen werden – und wirtschaftliche Kooperation zwischen den Kontinenten auf Augenhöhe. Dafür plädiert auch der südafrikanische Politikwissenschafter Philani Mthembu in einem Beitrag für die Heinrich-Böll-Stiftung. Dass die EU den Kontinent bisher weiter fragmentiert, indem sie mit einzelnen afrikanischen Staaten Wirtschaftsabkommen abschließt und dabei bestehende regionale Wirtschaftsgemeinschaften außer Acht lässt, sei ein Fehler.

Asien sucht Wirtschaftspartner

Auch in Asien wird die Wahl vor allem mit Blick auf die Wirtschaft beobachtet. Für China steht dabei die Frage im Raum, welche Kräfte sich in der EU langfristig durchsetzen können: Sind es jene, die weiter Chancen in einer engen Zusammenarbeit sehen? Oder jene, die vor zu viel Einfluss der Volksrepublik warnen? Mittlerweile pochen auch vormalige China-Enthusiasten auf mehr Eigenständigkeit. Da ist vor allem Deutschland mit dem Automarkt ein immer größerer Skeptiker. Demgegenüber pocht etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron darauf, dass Europa einen von den USA autonomen Weg im Umgang mit Peking finden müsse.

Der andere asiatische Riese, Indien, sucht in Europa vor allem Auslandsinvestitionen. In Delhi wirbt man dabei mit einem großen, jungen Arbeitskräftemarkt und präsentiert sich als demokratische Alternative zu China. Ein Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU lässt zwar auf sich warten. Mit einigen europäischen Ländern hat Delhi aber Mobilitäts- und Migrationsabkommen geschlossen – die EU ist Indiens größter Handelspartner.

Ganz praktisch sollen diese Beziehungen etwa bei der Logistik noch vertieft werden: Im Herbst einigten sich die EU, die USA, Indien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate auf den "Wirtschaftskorridor Indien – Naher Osten – Europa". Wie sich dieser entwickelt, wird somit stark davon abhängen, ob sich die EU eher in Richtung Abschottung bewegt oder sich weiter öffnet.

Sicherheitspolitik für die USA wichtig

Für die USA sind die Wahlen wiederum im Hinblick auf die internationale Sicherheitspolitik spannend. Denn ein größerer Einfluss der rechten Parteien mit ihrer Nähe zum Kreml könnte mehr Hürden auf dem Weg zu weiteren Ukraine-Hilfen bedeuten. Zudem versprach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Fall einer Wiederwahl die Schaffung eines Verteidigungskommissars, um die europäische Rüstungsindustrie zu stärken – was ebenfalls im Interesse der Vereinigten Staaten liegt. (Bianca Blei, Anna Sawerthal, 8.6.2024)