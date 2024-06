In Online-Netzwerken verbreitete Bilder zeigen in weiße Tücher eingewickelte Leichen. Aktivisten sprechen von einem "Massengrab"

Dieses Bild von Ende Mai zeigt beschädigte Gebäude in Omdurman. Seit mehr als einem Jahr herrscht im Sudan Krieg. AFP/-

Port Sudan – Im Sudan sind bei Angriffen der im Kampf mit der Regierung befindlichen RSF-Miliz auf eine Ortschaft laut Demokratieaktivisten dutzende Menschen getötet worden. "Bis zu 100 Menschen" seien gestorben, als RSF-Kämpfer das Dorf Wad al-Nura im Bundesstaat al-Dschasira im Zentrum des Landes in zwei Wellen mit schwerer Artillerie beschossen hätten, erklärte das örtliche sogenannte Widerstandskomitee am Donnerstag. Mitglieder des Komitees verbreiteten in Online-Netzwerken Bilder von in weißen Tüchern eingewickelten Leichen, die auf einem Hof ausgelegt waren – und schrieben von einem "Massengrab".

Im Sudan liefern sich seit April 2023 die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo einen blutigen Machtkampf. Bei den Kämpfen wurden schon zehntausende Menschen getötet, das Land befindet sich in einer schweren humanitären Krise. RSF-Kämpfer hatten bereits mehrfach Ortschaften im Sudan belagert und unter Beschuss genommen, insbesondere in al-Dschasira. Zu dem jüngstem Vorfall erklärte die RSF, sie habe in der Gegend um Wad al-Nura drei Stellungen der Armee angegriffen. Außerhalb des Gebiets sei es zu Kämpfen mit der Armee gekommen.

Die Widerstandskomitees sind prodemokratische Freiwilligengruppen, die vor dem Bürgerkrieg Demonstrationen organisiert hatten. Seit Beginn der Kampfhandlungen organisieren sie Nothilfe in der Nachbarschaft. (APA, 6.6.2024)