Ist der Vater nicht nur anwesend, sondern für den Nachwuchs auch emotional verfügbar, entwickeln die Kinder ein besseres Selbstbewusstsein und Autonomie, sagt die Expertin Barbara Haid.

Wenn junge Erwachsene auf der Suche nach Orientierung bei Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten Hilfe suchen und die Kindheit aufarbeiten, tut sich oft dasselbe Thema auf: Es gibt Verhaltensmuster in der elterlichen Beziehung, die nicht ganz ideal sind.

Und tendenziell ist dabei die Beziehung zu den Vätern etwas angeknackster als die zu den Müttern, berichtet Barbara Haid, Präsidentin des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie. "Das liegt zum einen wahrscheinlich an der besseren emotionalen Intelligenz der Frauen, bei Frauen sind die Gehirnhälften engmaschiger vernetzt. Männern fällt es dadurch oft schwerer, Gefühle in Sprache zu übersetzen", erklärt sie. Und zum anderen spielt die Sozialisierung von Mädchen und Frauen eine entscheidende Rolle. Gesellschaftlich gesteht man ihnen eher zu, mit Emotionen offen umzugehen, vermeintliche Schwäche zu zeigen und zu weinen.

All das schlägt sich später in der Kindererziehung nieder, beobachtet Haid. Mütter haben ihren Kindern gegenüber in schwierigen Situationen eher mehr Verständnis und drücken Zuneigung aus. Bei Vätern steht oft noch ein traditionelles Rollenbild im Vordergrund. "Da kann etwa ein Leistungsgedanke mit reinspielen, dass aus dem Kind ja einmal was Gescheites werden soll oder das Kind in die eigenen Fußstapfen tritt", sagt Haid. Oder – überspitzt formuliert – das Kind soll unbedingt erfolgreicher Tennisspieler oder Medizinerin werden, weil der Vater das vielleicht selbst gerne für sich gehabt hätte. "Es kommt schon vor, dass unerfüllte Wünsche in Kinder reinprojiziert werden", sagt Haid.

Selbstbewusstsein und Autonomie

Aber es tut sich was. Das väterliche Rollenbild verändert sich hin zum Positiven. Gut so, findet Haid. "Schließlich können Väter ihre Rolle extrem positiv nutzen, wenn sie nicht nur anwesend, sondern auch emotional verfügbar sind", betont sie. In den sehr frühen Phasen der Kindheit spiele die Unterscheidung zwischen Mama und Papa zwar noch keine so große Rolle, wichtig sei primär, dass es stabile Bezugspersonen gibt. "Erst etwas später, vor allem, wenn es um die Bildung der Identität und damit auch der Geschlechteridentität geht, sind Vorbilder wichtig. Und sorgsame, achtsame Väter können in dieser Phase extrem viel Positives bei der Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder bewirken", sagt Haid.

Denn durch eine gute emotionale Beziehung zum Vater entwickelt sich ein besseres Selbstbewusstsein und gute Autonomie. Haben Kinder das nicht, können sich daraus Unsicherheiten und ein Gefühl von "tiefer, innerer Leere" entwickeln. Und das wiederum ist ein guter Nährboden für ungesunde Beziehungen im Erwachsenenalter.

Gute Vater-Kind-Beziehung – aber wie?

Lohnt es sich dann, die Beziehung zum Vater im Erwachsenenalter noch zu stärken? Und wie kann das gelingen? Manche denken vielleicht, jetzt hat man selbst schon unter der mangelnden Beziehungsarbeit des Vaters gelitten und soll nun auch noch der- oder diejenige sein, die noch mehr Beziehungsarbeit reinsteckt?

Die Antworten auf diese Fragen zu finden kann komplex sein. Haid rät deshalb zu ein paar Einheiten bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, um das Thema zu durchleuchten und dann eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Vielleicht will man dann in die Beziehung investieren, obwohl man weiß, dass möglicherweise wenig zurückkommt. Aber es war am Ende trotzdem eine bewusste Entscheidung – und wenn eine Entscheidung bewusst getroffen wurde, können wir mit den Konsequenzen meist viel leichter leben. "Vielleicht erkennt man aber auch, dass die Beziehung zum Papa, so, wie sie jetzt ist, schon das Maximum ist, das man erreichen kann, und entschließt sich, keine Energie mehr reinzustecken. Auch das ist legitim. Wichtig ist, dass wir die Kontrolle über diese Entscheidung haben", sagt Haid.

Kinder wünschen sich von klein auf – und manchmal eben bis ins Erwachsenenleben – die Anerkennung ihrer Eltern. "Aber manchmal wird die Beziehung zu den Eltern besser, wenn man sich davon löst und man nach 30, 40 Jahren irgendwann aufhört, ständig allen entsprechen zu wollen", sagt Haid.

"Vaterkomplex" als sexistisches Narrativ

Haben Kinder keine gute Beziehung zum Vater, ist schnell einmal von einem Vaterkomplex die Rede – "vor allem gegenüber Frauen, die etwa einen älteren Partner haben", sagt Haid. Dabei ist dieser Begriff völlig veraltet und wird dem Phänomen der mangelnden Bindung vom Vater zum Kind nicht gerecht, findet sie. Der Vaterkomplex kommt aus der Zeit der Psychoanalyse, geprägt von Freud, Adler, Jung und Co – und damit aus einer Zeit, in der patriarchalische Systeme vorrangig waren. "Dazu kommt, dass diese Begrifflichkeit ja wiederum von Männern geprägt wurde. Also dieses Narrativ strotzt vor Sexismus", kritisiert Haid. Höchste Zeit, umzudenken, fordert sie.

Eigentlich müsste man sich anschauen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt: eine fehlende Bindung des Vaters zum Kind. "Es geht zwar im Grunde nicht um die Schuldfrage, aber wenn man es genau nimmt, liegt das 'Problem' beim Vater und nicht beim Kind", stellt Haid klar. "Durch den Begriff Vaterkomplex suchen wir aber die Schuld bei der Frau und vermitteln damit, sie sei nicht ganz normal", kritisiert sie und plädiert – so wie bei allen Themen rund um mentale Gesundheit – für eine achtsamere Sprache: "Worte haben eine unglaublich große Wirkung." (Magdalena Pötsch, 9.6.2024)