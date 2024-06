Guilty Pleasure "Briderton" im Serienreif-Podcast; Grüner ORF-Rat will gegenüber Westenthaler "alle Rechtsmöglichkeiten ausschöpfen"; Wadlbeißen in der ORF-Elefantenrunde zur EU-Wahl; weibliche Armut im ORF-"Schauplatz"; FPÖ-EU-Plakat laut "Bild" das "ekelhafteste" Wahlplakat 2024

"The Acolyte": Warum selbst die beste "Star Wars"-Serie mich als Fan nicht zurückgewinnen kann - Mit "The Acolyte" soll das "Star Wars"-Franchise frischen Wind bekommen. Kritikern gefällt es, ehemalige Fans zucken erneut gelangweilt mit den Schultern

"The Acolyte" erzählt erneut von Jedi-Rittern und Bösewichten, ist zeitlich aber 100 Jahre vor "Episode 1: Die dunkle Bedrohung" angesiedelt. Foto: Lucasfilm, Disney+

Grüner ORF-Rat zu Westenthaler: "Alle Rechtsmöglichkeiten ausschöpfen" - ORF-General widerspricht Westenthaler: ORF-Beitrag "rechtskonform". Ratsmitglied befürchtet "vorauseilenden Gehorsam" bei ORF-Journalistinnen gegenüber FPÖ

Festwochen-Eröffnung: ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl gegen Zensurversuche - Nach Kritik der FPÖ am Auftritt von Bipolar Feminin verteidigt Traxl die Band. Sie rufe nicht zu Gewalt auf, sondern sie thematisiere sie

"Medizinische Hilfe": Wadlbeißen in der ORF-Elefantenrunde zur EU-Wahl - FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky sorgte für einen weiteren Tiefpunkt des Wahlkampfs. Nur die FPÖ wolle das Sterben in der Ukraine beenden

Serienreif-Podcast: Guilty Pleasure oder schnöder Eskapismus? Reden wir über "Bridgerton" - Die Serie vermittelt zum Teil fragwürdige gesellschaftliche Werte, erklärt Filmwissenschafterin Leonie Kapfer. Warum gefällt uns das dann trotzdem so gut?

Bewegtbildstudie: Österreich sieht täglich 3:43 Stunden TV und Streamingdienste, Streaming stagniert - Streaming von Youtube, Netflix und Co hat beim jungen Publikum unter 30 Fernsehen längst hinter sich gelassen

Scham, Abhängigkeiten, Angst um die Kinder: ORF-"Schauplatz" über weibliche Armut - Gudrun Kampelmüller macht Armut und die Gründe dafür sichtbar und sorgt so auch für eine Entstigmatisierung – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

"Reich um jeden Preis": Familienurlaub mit Hintergedanken auf Netflix - Oma möchte einen viel jüngeren Mann mit fragwürdiger Vergangenheit heiraten. Die liebe Verwandtschaft sorgt sich um Oma. Und um das Erbe

ORF-Beitrag: Weitere 50 Beschwerden landen beim Verfassungsgerichtshof - Der Prozessfinanzierer LVA24 hat bereits zuvor Individualbeschwerden von mehr als 300 Antragstellern eingebracht, um den ORF-Beitrag zu kippen

Wahlkampagne: "Bild"-Zeitung erklärt FPÖ-Plakat zum "ekelhaftesten" Wahlplakat 2024 - Für Empörung sorgte das Plakat zuvor unter anderem bei der ukrainischen Botschaft in Wien

Livestream: C-tv-Fachtagung über KI in Film und Medien - Künstliche Intelligenz verspricht Innovation in sämtlichen Gewerken und Prozessen, von der Entwicklung bis zur Distribution, birgt aber auch Gefahren – hier zu sehen im Livestream

Manstein Verlag: Andrea Ivankovits und Kristina Zwirner übernehmen die Geschäftsführung - Der bisherige Geschäftsführer Markus Gstöttner verlässt das Unternehmen

Regierungswerbung: Inserate von ÖVP-Landesräten in eigener Parteizeitung sorgen für Kritik - Laut Anfrage der Grünen flossen bis April gut 42.000 Euro ins "Oberösterreichische Volksblatt". Die "Wiener Zeitung" zählte bis Juni 33 Inserate im Wert von 165.000 Euro

Switchlist: "There Will Be Blood", "Das Haus am Hang", "Boost fürs Immunsystem", "Antarktika – Die gefrorene Zeit", "Eco", "Stöckl" - TV-Hinweise für heute Abend.

