Die FPÖ lässt nicht nur mit verbalen Attacken gegen den ORF aufhorchen, sondern stößt sich nun auch an der "Wiener Zeitung" - konkret an einem Newsletter des mit öffentlichen Geldern finanzierten Online-Mediums. Darin informiert die "WZ" über einen potenziellen "massiven Rechtsruck" bei den bevorstehenden EU-Wahlen und damit einhergehende mögliche Auswirkungen wie Ungleichbehandlungen von Bevölkerungsgruppen. "Deshalb heißt es am Sonntag möglicherweise wirklich: Zähne zusammenbeißen", steht geschrieben und an anderer Stelle, dass der im Gefängnis umgekommene russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny die Meinung vertrat, man müsse in der Not vernünftig wählen - also eine Partei, "die einem zwar unsympathisch ist, die aber den Sieg von Kräften, die eine Gefahr für die Demokratie bedeuten würden, verhindern kann".

Die FPÖ reagierte auf den Newsletter verärgert und bezeichnete die "WZ" als neben dem ORF "weiteres Propagandainstrument" der Regierung. Dass man die Zähne zusammenbeißen solle, "nur um die FPÖ zu verhindern, entlarvt die antidemokratischen Versuche der Bundesregierung samt der Scheinopposition aus SPÖ und NEOS, die drohende politische Wende im Sinne der Bevölkerung zu verhindern", so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.

"Missstände aufdecken"

Die "WZ"-Redaktion wies die Vorwürfe zurück. "Ein möglicher demokratiegefährdender Rechtsruck durch ultrarechte Parteien und deren Auswirkungen auf Europa ist eines der Themen, über die im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags aufgeklärt werden muss, genauso wie über andere relevante demokratiepolitische Strömungen. Im Zuge dieser Ausführungen wurden keine Parteien namentlich erwähnt", teilte sie in einer Aussendung mit. Man decke Missstände unabhängig davon, welche Partei betroffen ist, auf, agiere unabhängig.

Eva Blimlinger, Mediensprecherin der Grünen, bezeichnete es als "unerträglich", dass die FPÖ "Woche für Woche Medien und Journalistinnen und Journalisten attackiert". Die FPÖ beweise damit, wie wohlbegründet die öffentliche Sorge vor einem Rechtsruck sei. "Die Repression gegen Medien gehört zum Einmaleins rechtsextremer Parteien. Die jüngsten Attacken fügen sich in ein bedrohliches Gesamtbild", so Blimlinger. (APA, 6.6.2024)