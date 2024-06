Sich in einem Lokal einfach irgendwo hinzusetzen war gestern. Wir hörten uns in der Wiener Gastro-Szene um, was davon zu halten ist

Früher war es lediglich in Nobelrestaurants üblich, im Empfangsbereich zu warten und sodann vom Servicepersonal zum Tisch geleitet zu werden. Die "Wait to be seated"-Tafeln oder etliche Reserviert-Schilder auf Tischen, die gar nicht vorbestellt sind, tauchen jedoch schon seit längerem auch in anderen Bereichen der Gastronomie auf – vom Kaffeehaus bis zum Ausflugslokal. Wir fragten heimische Gastro-Profis, wie sie über diese Art der Platzfindung denken.

Vom Servicepersonal zu einem freien Tisch gebracht zu werden, breitet sich in immer mehr Lokalen aus. imago images/MASKOT

Salon Plafond

"Wait to be seated" heißt es auch im Salon Plafond im Mak. Michael Steingruber

Im Eingangsbereich des Restaurants im Museum für angewandte Kunst (Mak) werden die Gäste von einem Schild begrüßt, auf dem steht: "wait to be seated". Jemand aus dem freundlichen Serviceteam bringt sie dann zum Tisch. Warum man im Salon Plafond auf dieses Konzept setzt, erklärt Event- und Reservierungsmanagerin Nike Sigmund: "Wir bewirten natürlich auch gerne Menschen, die spontan vorbeikommen – wenn es noch freie Tische gibt. Aber prinzipiell ist das Restaurant auf Reservierungen ausgelegt." Man wolle den Gästen, die reserviert haben, die schöne Erfahrung bieten, dass sie zu ihrem Tisch begleitet werden und dieser auch ihren Bedürfnissen entspricht. Bei der Reservierung kann man diese anmerken, und die Reservierungsmanagerin versucht dann alle unter einen Hut zu bringen.

"Hingegen, wenn sich jeder einfach irgendwo hinsetzen würde und dann zum Beispiel eine Gruppe mit Kleinkindern kommt, die spezielle Stühle benötigen, aber nur noch Hochtische im Barbereich frei sind, wird es schwierig", sagt Nike Sigmund. Das Konzept "Wait to be seated" hat aus ihrer Sicht also durchaus Vorteile für Gäste. Für das Serviceteam natürlich ebenso: "Wir schauen zum Beispiel, dass in einem Bereich des Restaurants nicht alle zur gleichen Zeit erscheinen, sondern die Gäste divh zeitlich ein bisschen aufteilen", erklärt die Event- und Reservierungs-Managerin.

Das System funktioniere prinzipiell ganz gut, aber manche Gäste würden das Schild übersehen oder es bewusst ignorieren und auf einen vermeintlich freien Tisch zusteuern, erzählt Nike Sigmund. Häufig würde damit argumentiert, dass auf den Tischen keine "Reserviert-Schilder" stünden. "Das ist wahrscheinlich eher das Österreich-typische System." Doch in Wien bemerke sie auch immer mehr Lokale, die auf "Wait to be seated" setzen – vor allem größere oder verwinkelte Lokale, wo man Gäste sonst vielleicht übersehen könnte.

Nike Sigmund wünscht sich mehr Bewusstsein dafür, dass es "das Ganze nicht deshalb gibt, um einen Gast zu ärgern, sondern um ihm das perfekte Erlebnis bieten zu können. Und natürlich sind bei uns Walk-Ins willkommen. Sehr sogar, solange wir den Platz haben. Aber man muss natürlich auch verstehen, dass die Leute, die reservieren, den Vorrang haben." Dass wirklich jemand brüskiert ist und darauf besteht, sich den Tisch selbst aussuchen zu wollen ist, noch nicht passiert. (mich)

Luftburg im Prater

Die Tische in der Luftburg sind drinnen wie draußen durchnummeriert. Kolarik / Derenko

Gleich am Eingang zum Gastgarten von Kolariks Luftburg im Prater bleiben Gäste an einer Rezeption hängen. Freundliche Mitarbeiterinnen fragen nach einer Reservierung. Wer eine getätigt hat, wird sofort zu seinem Tisch begleitet, wer dagegen spontan gekommen ist, muss ganz kurz warten. Die Mitarbeiterinnen bemühen sich, noch irgendwo einen freien Platz zu finden. "Wir leben das Konzept des Gästeplatzierens seit vielen Jahren", sagt Geschäftsführer Paul Kolarik über diese Praxis. Man hätte eine hohe Anzahl an Gästen zu verzeichnen, die reservieren. Die sollen ihren Platz nicht selbst suchen müssen, meint Kolarik. Tatsächlich sind Gastgarten und Innenbereich so groß, dass es einem lästigen Suchspiel gleichkäme, "seinen" Tisch überhaupt zu finden.

"Unsere freundlichen Mitarbeiter beim Gästeempfang wissen auch immer Bescheid, wo noch ein Platzerl für die Laufkundschaft verfügbar ist. So verhindern sie, dass diese unbeabsichtigt an einem reservierten Tisch Platz nehmen", ergänzt Kolarik. Doch das Zuweisen von bestimmten Tischen und die "Wait-to-be-seated-Politik" hätte noch andere angenehme Nebeneffekte für die Kundschaft: "Wir haben im Gastgarten belebtere Ecken für Familien und ruhigere Plätze für ein Date oder Business-Meeting. Wir sorgen mit der richtigen Platzierung für gute Stimmung bei den Gästen", ist Kolarik überzeugt. Für Kolarik sei dieses System Teil einer "gelebten Gastfreundschaft" und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. (saum)

Shiki

Hendrik Mergell, Geschäftsführer von Shiki in der Wiener Innenstadt.



Hendrik Mergell vom Edel-Japaner Shiki nahe der Wiener Staatsoper sagt, das Prinzip "Wait to be seated" spreche heute so gut wie jede Gastronomie an. Auch in Ausflugslokalen sehe man es nicht gern, wenn sich Menschen einfach irgendwo platzieren. Das hänge mit verschiedenen Faktoren zusammen. "Ein Problem ist zum Beispiel, wenn sich Leute an einen Tisch setzen, der noch gar nicht abgedeckt ist, und der Kellner, der, sagen wir, 20 Tische zu betreuen hat, gar nicht mitbekommt, dass da ein Wechsel stattgefunden hat." "In unserem Segment", so Mergell, Geschäftsführer bei Shiki, "ist der Empfang im Restaurant das A und O. Hier findet der erste Kontakt des Gastes im Lokal statt. Da geht es um freundliche Annahme, um das Abnehmen der Garderobe und darum, freundlich an den Tisch geleitet zu werden. Auch die Verabschiedung ist beim Empfang ein wichtiger Faktor."

Dass es vermehrt vorkommt, dass etwa in Gastgärten von Wirtshäusern Reserviert-Schilder auf allen Tischen stehen, obwohl gar nicht alle vorbestellt sind, beurteilt der Profi so. "Das kann daran liegen, dass gewisse Bereiche gar nicht belegt werden sollen, weil die Auslastung im Sinne der Servicekräfte nicht auf 100 Prozent steht. Das Ganze hat außerdem mit der Übersichtlichkeit in einem Lokal zu tun. Es geht dabei weiters um Arbeitswege." Mergell spricht in diesem Zusammenhang also auch von einer wirtschaftlichen Frage.

In der gehobenen Gastronomie, so der Geschäftsführer, habe schon immer das Konzept "Wait to be seated" gegolten, in anderen Bereichen sieht er das Einsetzen dieses Prinzips seit fünf, sechs Jahren immer stärker im Kommen. (mich, saum, maik, 21.6.2024)