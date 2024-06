Zuerst die gute Nachricht: Ein Team von Physikern hat die Grundlagen für einen Warp-Antrieb für Raumschiffe geschaffen, wie man ihn vor allem vom fiktiven Star Trek-Universum her kennt. Das Konzept verletzt kein bekanntes Naturgesetz, verlässt sich nicht auf fiktionale Treibstoffe und wäre daher wohl auch zumindest in der Theorie technisch umsetzbar. Doch bevor man sich jetzt schon auf baldige Trips zu Lichtjahre entfernten Exoplaneten freut, es gibt auch eine schlechte Nachricht, die jegliche Fernreisen mit dieser Technik zur immensen Geduldsprobe machen würde: Ein Raumschiff mit einem solchen Antrieb wäre nicht in der Lage, schneller als das Licht zu fliegen.

Also wird es so bald wohl doch nichts mit einem kurzen Sprung in das Nachbarsternsystem. Für die Wissenschaft ist das nun vorgestellte Konzept dennoch ein wichtiger Fortschritt, denn es liefert unter anderem wichtige neue Erkenntnisse für unser Verständnis der Schwerkraft.

Reisen durch das Weltall mit Überlichtgeschwindigkeit wird auch weiterhin ausschließlich der Science-Fiction vorbehalten bleiben. Immerhin aber kamen Physiker einem möglichen Warp-Antrieb ein kleines Stückchen näher. Foto: NASA/red

Alcubierres Lösung

Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bringt Schwerkraft, Masse und Energie in einen schlüssigen Zusammenhang, indem sie von einer Verformung der Raumzeit ausgeht. Diese Verzerrung der Raumzeit wiederum gibt der Masse und der Energie gleichsam vor, wie sie sich bewegen sollen. Umgekehrt jedoch kann man mit Einsteins Mathematik auch eine beliebige Bewegung annehmen und daraus auf die Deformation der Raumzeit schließen, die diese Bewegung ermöglicht.

Auf dieser Grundlage hat der mexikanische Physiker Miguel Alcubierre in einem 1994 veröffentlichten Arbeit die Idee eines Warp-Antriebs vorgestellt, der in ähnlicher Weise unverzichtbarer Bestandteil der Raumfahrttechnologie der Star Trek-Reihe ist. Alcubierres theoretische Lösung für die Fortbewegung mit Überlichtgeschwindigkeit ist im Grunde ein Gedankenexperiment, das mit einer lokalen Verformung der Raumzeit arbeitet, vergleichbar mit einer Welle, auf der ein hypothetisches Raumschiff dahingleitet.

Exotische Materie

Der Alcubierre-Antrieb staucht dabei die Raumzeit in Flugrichtung und dehnt sie dahinter wieder aus. Dadurch wird eine Bewegung erzeugt, ohne dass es sich streng genommen um eine tatsächliche Bewegung handelt – und das würde der allgemeinen Relativitätstheorie eigentlich nicht widersprechen. Der vorgeschlagene Mechanismus impliziert allerdings unter anderem eine negative Energiedichte, was wiederum exotische Materie mit negativer Masse erfordern würde.

Negative Masse birgt freilich einige konzeptionelle Probleme, die unserem physikalischen Verständnis zu widersprechen scheinen. Würde man beispielsweise gegen einen Ball mit einem Gewicht von minus fünf Kilogramm treten, würde er in die Gegenrichtung davon fliegen, was gegen den Impulserhaltungssatz verstößt. All das klingt also weitgehend nach teilchenphysikalischem Abrakadabra.

Die Grafik zeigt eine zweidimensionale Visualisierung der Funktionsweise eines Alcubierre-Antriebs, der die Raumzeit in Flugrichtung kontrahiert und dahinter expandiert. Illustr.: AllenMcC

Diese eklatanten Probleme mit negativer Masse haben Fachleute dazu veranlasst, verschiedene Versionen von "Energiebedingungen" als Ergänzungen zur allgemeinen Relativitätstheorie vorzuschlagen. Diese sind nicht in die Relativitätstheorie selbst integriert, sondern bilden gleichsam Zusätze für Bedingungen, die in unserem Universum nicht zu existieren scheinen. Die Energiebedingungen sind zwar nicht experimentell oder durch Beobachtungen bewiesen. Dennoch handelt es sich um Annahmen, die mit allen Beobachtungen des Universums übereinstimmen, weshalb die meisten Physikerinnen und Physiker sie durchaus ernst nehmen.

Neue Wege durch die Gleichung

Trotzdem machen diese exotischen Energiebedingungen klar, dass sich ein darauf basierender Warp-Antrieb in der realen Welt keinesfalls konstruieren lässt. Doch es gibt eine Möglichkeit, dieses Problem zu umschiffen, und diesen potenziellen Weg hat nun ein internationales Physikerteam unter der Leitung von Jared Fuchs von der University of Alabama in Huntsville entdeckt. In einer Arbeit, die das Team im Fachjournal Classical and Quantum Gravity präsentiert hat, haben sich die Forscher eingehend mit der Relativitätstheorie befasst, um herauszufinden, welche Version eines Warp-Antriebs funktionieren könnte.

Die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie sind bekanntermaßen schwer zu lösen, insbesondere in komplexen Fällen wie einem Warp-Antrieb. Anstatt also zu versuchen, die Gleichungen sozusagen von Hand zu lösen, untersuchten die Physiker die Lösungen numerisch und überprüften, ob sie jeweils den Energiebedingungen entsprachen.

Video: Wie ein Warp-Antrieb funktionieren könnte Joe Scott

Hoher Preis für eine Lösung

Mit anderen Worten: Fuchs und seine Gruppe untersuchten verschiedene Lösungen für die allgemeine Relativitätstheorie, die eine Reise von A nach B ermöglichen würden, ohne dass das Schiff eine Beschleunigung erfährt oder die Reisenden innerhalb des Schiffes allzu großen Gravitationskräften ausgesetzt wären. Anschließend überprüfte das Team, ob diese Lösungen Energiebedingungen einhielten, die ohne den Einsatz von exotischer Materie auskommt.

Und tatsächlich stießen sie auf ein solches Szenario, bei dem ein Warp-Antrieb den Raum so manipulieren würde, dass sich die Reisenden ohne Beschleunigung fortbewegen können. Allerdings kommt die Lösung mit einem hohen Preis: Ein bemanntes Raumschiff mit einem solchen Warp-Antrieb könnte nicht schneller als das Licht reisen. "Obwohl dieses Design immer noch eine beträchtliche Menge an Energie erfordern würde, zeigt es, dass Warp-Effekte auch ohne exotische Formen von Materie erreicht werden können", sagte Christopher Helmerich, Ko-Autor der Studie. "Unsere Ergebnisse ebnen also immerhin den Weg für eine zukünftige Verringerung des Energiebedarfs eines Warp-Antriebs".

Ausweg aus dem Dilemma

Jahrelang dachten Physikerinnen und Physiker, dass die Energiebedingungen jegliche Art von Warp-Antrieb verbieten würden, doch die aktuellen Ergebnisse zeigt einen potenziellen Weg aus diesem Dilemma. Eine technische Umsetzung dieser theoretischen Grundlagen ist freilich ferne Zukunftsmusik. Dennoch ist die Arbeit von Fuchs und seinen Kollegen von großer Bedeutung, denn das Verständnis der Schwerkraft ist immer noch lückenhaft. Die nun vorgelegte Arbeit liefert neue Belege dafür, dass die allgemeine Relativitätstheorie interessante, exotische Lösungen zulässt – wie beispielsweise eben den Warp-Antrieb –, die andere Bereiche des physikalischen Verständnisses zu verletzen scheinen. (Thomas Bergmayr, 7.6.2024)