Andreas Salcher mit seinem Buchtipp. Salcher

Er ist in kleinbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen: "Geld spielte eine Rolle, aber sowohl Großmutter als auch Mutter legten früh Wert darauf, dass ich las." Zum Geburtstag gab’s immer Bücher, ganz wichtig waren ihm Die Griechischen Götter- und Heldensagen oder Ivanhoe. "Langsam kamen ernsthaftere Geschichten dazu wie Das Licht von Montsalvat – Die Abenteuer Parzivals erzählt für die Jugend von 1964. Sogar im A-Zug der Hauptschule musste man damals drei Schiller-Balladen auswendig lernen." Danach konnte ihn auch "der Besuch einer sehr schlechten HAK" nicht vom Lesen abbringen, im Gegenteil, er hat sich dann parallel zum Betriebswirtschaftsstudium die Weltliteratur erlesen.

Aus einer anderen Dimension

Beispiele? "Ich fing mit dem falschen Hesse an, nämlich mit Steppenwolf: Das ist das Buch über einen Mann in der Reifephase seines Lebens, ich dachte damals: Warum ist der so frustriert? Aber später fiel mir Das Glasperlenspiel in die Hände, das für mich ein zentrales Buch wurde, weil es eines der genialsten überhaupt ist. Wenn du das freilich zu früh liest, wirst du nach 40 Seiten aufhören, denn die Geschichte fängt zäh an." Noch eines? "Stefan Zweigs Sternstunden der Menschheit – Historische Miniaturen, allesamt exzellent recherchiert, aber trotzdem mit literarischem Touch, wie über den französischen Polizeiminister Fouché, der quasi der paradigmatische Opportunist war."

Und abschließend? "Der Meister und Margarita von Bulgakow, das zunächst als Fortsetzungsroman in einer Literaturzeitschrift erschien, ist ein Buch aus einer anderen Dimension. Die Handlungsstränge sind in einem vollkommen anderen Stil geschrieben: Wie der Voland, also der Teufel persönlich, ins terroristische Moskau einzieht; oder der Dialog des Pontius Pilatus mit dem Jesus, der Ersteren trösten muss, weil der so unglücklich ist, nur seinen Hund liebt und sich am liebsten selbst umbringen möchte. Dieser Dialog ist so genial geschrieben, dass du das Gefühl hast, so könnte es wirklich gewesen sein. Dabei ist alles jeglicher Mystifizierung entkleidet!" (Manfred Rebhandl, 8.6.2024)