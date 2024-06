Schlaf als potenziell leidvolles Thema ist Autorin Theresia Enzensberger nicht unbekannt. IMAGO/Svetlana Karner

Zehn schmale Bände über zehn große menschliche Themen wie Lieben, Streiten, Essen oder Spielen wird die neue Hanser-Reihe "Das Leben lesen" bis 2026 versammeln. Aktuell liegen bereits zwei vor: Altern von Elke Heidenreich und – soeben erschienen – Schlafen von der Autorin Theresia Enzensberger, die 2022 mit ihrem Roman Auf See auf der Longlist des deutschen Buchpreises stand. Auch in Auf See spielte der Schlaf bereits eine Rolle, und zwar keine unproblematische, da die Protagonistin des Buchs, Yada, schlafwandelt und darunter leidet.

Von der Norm abweichen

Schlaf als potenziell leidvolles Thema kennt Enzensberger nur zu gut. Bereits 2015 war sie mit dem vermeintlichen Luxusproblem konfrontiert, zu viel zu schlafen. Nun, fast zehn Jahre später, ist sie wie so viele andere Opfer der Schlaflosigkeit geworden – wovon sie früher zu viel hatte, hat sie nun zu wenig. Aus dieser persönlichen Betroffenheit heraus macht sich Enzensberger Gedanken über den Schlaf beziehungsweise Schlaflosigkeit. Im zweiten Kapitel – das Buch gliedert sich in vier Kapitel, die die Namen der Schlafphasen, "Einschlafen", "Leichter Schlaf", "Tiefschlaf", "Traumschlaf" tragen – beschäftigt sie sich damit, was es heißt, schlaftechnisch von der Norm abzuweichen: "Nur der Schlaf soll heute genau sechs bis acht Stunden dauern (...). Alle Abweichungen werden pathologisiert oder zumindest verurteilt. Wer zu lang oder am Nachmittag schläft, gilt als faul und dekadent (...), Frühaufsteher sind dementsprechend besonders vorbildlich und produktiv."

Und so stehen wir schon mit einem Fuß in der kapitalistischen Verwertungslogik beziehungsweise der Kritik daran, die auch vor der Riesenindustrie, die sich mit der Optimierung des Schlafes befasst, nicht haltmacht.

Theresia Enzensberger, "Schlafen". € 20,60 / 112 Seiten. Hanser-Verlag, München 2024 Hanser Berlin Verlag

Impulse liefern

Enzensberger spinnt ihre Gedankenfäden schnell, zitiert sich durch diverse Studien und Referenztexte, während ihre eigene Sprache aber angenehm unakademisch – und trotz des Schlafmangels der Autorin – luzide bleibt. Dabei sind ihre Überlegungen zur politischen und gesellschaftlichen Bedeutung von Schlaf assoziativ, aber nicht beliebig. Einzig die Passagen über Schwäche und Vulnerabilität, die wohl unter dem Eindruck der Pandemie entstanden sind, nehmen allzu großen Platz in Schlafen ein, sie sind zwar spannend zu lesen, die Verbindungen, die Enzensberger aber zwischen "schlafen" und "schwach sein" herstellt, wirken etwas forciert.

Eine sehr effektvolle Idee dagegen war es, für das letzte Kapitel, "Traumschlaf", nicht die Form eines Essays zu wählen, sondern eine stimmungsvolle Kurzgeschichte zu erzählen, die lange nachhallt. So gelangt auch die Literatur in das kleine Büchlein.

Das Thema "Schlafen" hat so viele Facetten – es ist unmöglich, sie auf 110 Seiten abzuhandeln. Den Vollständigkeitsanspruch stellt der Band aber auch nicht. Lieber möchte er Impulse liefern, uns etwas bewusstzumachen, das wir, wenn es passiert, nicht mitbekommen, obwohl wir ein Drittel unseres Lebens damit verbringen. (Amira Ben Saoud, 8.6.2024)