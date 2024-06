Ihr Schweigen war in den Familien Konsens, weder ihre Kinder noch ihre Enkel haben viel über ihre Rolle erfahren. Privatarchiv Wilfried Embacher

Vor 75 Jahren hat das offizielle Österreich zwei Männer durch ihre Entnazifizierung teilweise von der Last ihrer persönlichen Vergangenheit befreit und ihnen den Weg für den beruflichen Wiedereinstieg eröffnet und damit die uneingeschränkte Integration in die Nachkriegsgesellschaft ermöglicht.

Schon in der Regierungserklärung der Provisorischen Regierung vom 27. April 1945 war die Grundlage für die erwünschte Integration ehemaliger Nationalsozialisten enthalten: "Jene freilich, die nur aus Willensschwäche, infolge ihrer wirtschaftlichen Lage, aus zwingenden öffentlichen Rücksichten wider innere Überzeugung und ohne an den Verbrechen der Faschisten teilzuhaben, mitgegangen sind, sollen in die Gemeinschaft des Volkes zurückkehren und haben somit nichts zu befürchten. Ihr alle aber, die Ihr Vaterland und Freiheit liebt, nehmt teil an dem Wiederaufbau der Republik Österreich!"

Ähnliche Lebensgeschichten

Die beiden Männer waren meine Großväter, ihre bis und nach 1949 nicht unähnlichen Lebensgeschichten sollten später durch meine Eltern zusammengeführt und ein Musterbeispiel fehlender österreichischer Vergangenheitsbewältigung werden. Da beide nicht aktiv am Krieg teilgenommen haben, spielt die Verarbeitung von erlebten Kriegsgräueln oder Gefangenschaft bei ihnen keine Rolle. Das staatlich bewilligte und geförderte Schweigen über ihre Rolle in den Jahren 1932 bis 1945 sollte aber ihren weiteren Lebensweg bestimmen und sich auch auf ihre Kinder und Enkelkinder auswirken.

Bereits unmittelbar nach Kriegsende begann in Österreich der das Land lange Zeit bestimmende und wenig ehrliche Umgang mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit. Die Opferdoktrin bestimmte die kollektive Sichtweise. Entnazifizierung war zwar auch ein Ziel, bei seiner Verfolgung gab es aber erhebliche Hindernisse und wenig Überzeugung von seiner Notwendigkeit, weshalb dieses Ziel auch einen raschen Bedeutungswandel erfuhr. Am 8. Mai 1945 wurde von der Provisorischen Staatsregierung das Verfassungsgesetz über das Verbot der NSDAP beschlossen (Verbotsgesetz). Neben dem Verbot der NSDAP sah dieses Verfassungsgesetz die Registrierungspflicht der Nationalsozialisten und Bestimmungen gegen "IIlegale", schwer belastete Nationalsozialisten und Förderer vor. Auch der für einen meiner Großväter so wesentliche § 27 Verbotsgesetz (Ausnahmebestimmungen) war bereits in dieser ersten Version enthalten.

Dieser, der Kärntner Großvater, wurde wenig später, am 26. Mai 1945, festgenommen und bis 19. August 1947 im Internierungslager Wolfsberg angehalten. Zu diesem Datum ist in seinem im Staatsarchiv aufliegenden "Gauakt" die Überstellung in das Landesgericht Klagenfurt vermerkt. Ob damit seine Zeit in Haft beendet war, ließ sich nicht feststellen, er gehörte als SS-Mitglied jedenfalls dem Personenkreis der belasteten Personen an und durfte daher nach der Enthaftung seinen Beruf als Arzt nicht wieder ausüben. Der dafür maßgebliche § 18 Verbotsgesetz war durch das am 18. Februar 1947 in Kraft getretene Nationalsozialistengesetz eingeführt worden.

Entscheidende Änderung

Mit diesem Gesetz wurde auch § 27 Verbotsgesetz entscheidend geändert, die Zuständigkeit für die ausnahmsweise Nachsicht von den Sühnefolgen ging von der Provisorischen Staatsregierung auf den Bundespräsidenten über, der auf Antrag des zuständigen Bundesministers entscheiden sollte. Erste Versuche meines Großvaters im Jahr 1948 blieben noch erfolglos, mit Entschließung vom 9. Februar 1949 hat Karl Renner aber die Ausnahme von den Sühnefolgen bewilligt und ihm damit den beruflichen Wiedereinstieg nur vier Jahre nach Kriegsende und trotz Mitgliedschaft in der SS ermöglicht. Die neuerliche Ernennung zum Sprengelarzt unter gleichzeitiger Anrechnung der Vordienstzeiten vom 13. März 1938 bis 30. April 1945 erfolgte mit Erlass des Landeshauptmanns von Kärnten vom 28. September 1949.

Vorangegangen war der Entschließung des Bundespräsidenten eine Stellungnahme der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, nach der mein Großvater seine Zugehörigkeit zur NSDAP und zur SS niemals missbraucht habe und bei ihm auf eine positive Einstellung zur unabhängigen Republik Österreich geschlossen werden könne. In dem darauf beruhenden gleichlautenden Antrag des Bundesministeriums für Inneres wird erwähnt, dass der Antrag auf das Konto der ÖVP gehe und mein Großvater 1944 von seiner SS-Funktion suspendiert wurde und seine Stelle als Bürgermeister von Himmelberg und Gauredner zurückgelegt habe. Dokumentiert sind im Akt des Staatsarchivs weiters Interventionen des Souveränen Malteserordens und das Unterstützungsschreiben eines ehemaligen KZ-Häftlings. Dennoch ist der Akteninhalt derart dürftig, dass er ein in den Gesetzesmaterialien zum Nationalsozialistengesetz erwähntes Problem bestätigt: "Insbesondere war es die Abstellung der Nachsichtmöglichkeit auf den individuellen Fall, die geradezu die obersten Staatsorgane mit einer Lahmlegung bedroht und, da die Mehrzahl der meldepflichtigen Personen für sich die Möglichkeit der Erwirkung eines Gnadenaktes in Anspruch nahm, das Verbotsgesetz praktisch unanwendbar werden ließ." (Regierungsvorlage zum Nationalsozialistengesetz 1947)

Die Dokumente belegen, wie einfach nach dem Krieg der berufliche Wiedereinstieg auch für ehemalige SS-Mitglieder war (links) und dass man schnell als "minderbelastet im Sinne des § 17, VG 1947" galt (rechts). Privatarchiv Wilfried Embacher

Auf Einzelprüfungen verzichtet

So verlief die Entnazifizierung auf Österreichisch: Das Gesetz konnte aufgrund der hohen Anzahl Betroffener nicht in seiner ursprünglichen Absicht angewendet werden, daher wird auf eine Einzelfallprüfung verzichtet, und viele ehemalige Nationalsozialisten werden unabhängig von ihrer individuellen Verantwortung und ohne Beurteilung ihres Gesinnungswandels von der Anwendung des Verbotsgesetzes ausgenommen.

Auch der Salzburger Großvater scheint von dieser Gesetzesänderung und einer großzügigen Vollzugspraxis profitiert zu haben. Er hat einige Monate später den Bescheid des Amts der oberösterreichischen Landesregierung vom 31. August 1949 erhalten, mit dem seinem Einspruch Folge gegeben und ausgesprochen wurde, dass er nur "als minderbelastet im Sinne des § 17, Abs. 3, VG 1947, zu verzeichnen" sei. Damit galten für ihn keine Sühnefolgen, diese hatten für Minderbelastete mit Inkrafttreten des Bundesverfassungsgesetzes über die vorzeitige Beendigung der Sühnefolgen für minderbelastete Personen (Minderbelastetenamnestie) am 6. Juni 1948 geendet. Die Behörde stützte ihren Bescheid auf eine hinlänglich glaubhafte Zeugenerklärung, nach der mein Großvater "nur zur Mitarbeit in der DAF und im Kreisamt für Rassenpolitik herangezogen worden war(en), ohne als Funktionär betraut oder berufen worden zu sein." Die DAF war die Deutsche Arbeiterfront und das Kreisamt für Rassenpolitik (richtig: Rassenpolitisches Amt) war Teil der Reichsleitung mit der Aufgabe, die nationalsozialistische Rassenideologie zu verbreiten. Sein Sitz war in Berlin, wo mein Großvater seit 1937 lebte.

Unanwendbares Gesetz

Der NSDAP war er bereits 1932 in Salzburg beigetreten, das erklärt auch seine niedrige Mitgliedsnummer 1085466. Die Tätigkeit in Berlin beschreibt er 1948 in einer Bewerbung mit "Projektingenieur bei der Firma Siemens und Schuckert Werke". Ihm seien die Projektierung und Abwicklung von Großanlagen wie Wasserkraftwerken und Pumpenstationen oblegen. Nachdem – weiter in seinen Worten – durch den Kriegsbeginn im Jahr ’39 die Überseegeschäfte nachgelassen und später ganz aufgehört hatten, sei er im Jahr ’41 zum Heereswaffenamt in Berlin in die Fabrikationsabteilung gekommen. Dort habe er die Fertigungsstätten für elektrische Wehrmachtsgeräte und Sondergeräte auf ihre Kapazität zu prüfen und deren Ausweitung in die Wege zu leiten gehabt, wenn es zur Ausbringung der erforderlichen Stückzahlen notwendig war. Dies sei eine mehr ministerielle Tätigkeit gewesen, weil eine Unterstützung seitens des Waffenamts nur in den Fällen einsetzte, wenn die Mittel der Firmen nicht mehr ausreichten. Diese Beschreibung erklärt durch ihre Ungenauigkeit mehr als beabsichtigt, zweifellos hat mein Großvater spätestens ab 1941 seinen Beitrag zum Zweiten Weltkrieg geleistet.

Dennoch hat sich das Amt der oberösterreichischen Landesregierung nicht dafür interessiert, dem Einspruch gegen die Einstufung als belastet stattgegeben und sie auf minderbelastet herabgesetzt. Nach seiner im Verbotsgesetz vorgeschriebenen Registrierung als Nationalsozialist am 25. Februar 1946 war die Nazivergangenheit meines Großvaters schon im September 1949 bescheidmäßig beendet. In dem vor Erlassung des Bescheids mit wenig Interesse geführten Verfahren hatte es Aufträge zu Ermittlungen gegeben, deren Ergebnisse wurden aber bei Erlassung des Bescheids nicht mehr berücksichtigt. Am 1. Juli 1950 wurde mein Großvater von der Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft als technischer Sachbearbeiter eingestellt, auch seine äußerliche Entnazifizierung war damit abgeschlossen.

Beide Großväter waren somit vier Jahre nach Kriegsende und zwei Jahre nach Inkrafttreten des Nationalsozialistengesetzes 1947 zweifellos Profiteure der Uneinigkeit und Kompromissfindung, die die Entstehung dieses Gesetzes bestimmten. Die in den Vordergrund gerückte Opferdoktrin hatte sich auf diese Weise sehr unmittelbar auf sie ausgewirkt. Ihre Akzeptanz drückt sich in den zahlreichen und wesentlichen Änderungen der Rechtsgrundlagen aus. Das ursprüngliche Verbotsgesetz vom 8. Mai 1945 hatte sich als praktisch schwer anwendbar erwiesen. Sein Grundgedanke war die Bestrafung "Illegaler", schwerer belasteter Nationalsozialisten und Förderer. Für diese Gruppen waren allein wegen der Zugehörigkeit zu ihnen schwerwiegende Strafen vorgesehen. Betroffene waren zur Registrierung verpflichtet, "mit der Aburteilung wegen der nach diesem Gesetze für strafbar erklärten Handlungen und mit der Entscheidung über weitere Fragen, die im Zuge des Strafverfahrens den Gerichten obliegt, werden Volksgerichte betraut" (§ 24 Verbotsgesetz 1945).

Sühnefolgen

Die Registrierung "Ehemaliger" verlief zwar nicht problemlos, bis Jänner 1947 wurden aber immerhin fast 550.000 Personen registriert. Das größte Hindernis in der Durchsetzung des Verbotsgesetzes 1945 war jedoch die in seinem § 27 vorgesehene Ausnahmeregelung. Registrierungspflichtige konnten durch Anordnung der Provisorischen Staatsregierung ihre Eintragung durch Glaubhaftmachung der in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen verhindern. Die hohe Anzahl der dafür gestellten Anträge machte das Gesetz praktisch unanwendbar.

Es kam daher rasch zu einer grundlegenden Änderung durch das Nationalsozialistengesetz 1947. In bemerkenswerter Deutlichkeit wird in der schon 1946 ausgearbeiteten Regierungsvorlage zu diesem Gesetz auch das bisherige Scheitern eingestanden: "Das Prinzip, auf dem das Verbotsgesetz aufgebaut war – Registrierung und Sühnefolgen als Regel und gnadenweise Nachsicht als Ausnahme –, wurde in der Praxis in das Gegenteil verkehrt, ein Umstand, der, abgesehen von der unerträglichen Belastung der Verwaltungsbehörden, der Behandlung des Nationalsozialistenproblems die nötige Durchschlagskraft zu nehmen imstande war." (Regierungsvorlage zum Nationalsozialistengesetz 1947)

Die nötige Durchschlagskraft war kein Ziel mehr, wesentlichste Neuerung ab 1947 war die Unterscheidung der in den Registrierungslisten verzeichneten Personen in Belastete und Minderbelastete sowie die beabsichtigte Wiedereingliederung der Minderbelasteten nach Ableistung der Sühne. Diese Sühnefolgen waren je nach Belastung der Betroffenen unterschiedlich, die Zuständigkeit für die ausnahmsweise Nachsicht gemäß § 27 Verbotsgesetz ging auf das Staatsoberhaupt über. Bereits im Juni 1948 trat die erwähnte Minderbelastetenamnestie in Kraft, die fast 490.000 Registrierte betraf. Damit waren innerhalb von knapp drei Jahren aus der Ursprungsidee eines Vergeltungsgesetzes ein schwer anwendbares Verbotsgesetz und letztlich ein großzügiges Gesetz zur Entnazifizierung sowie eine Amnestie für Minderbelastete geworden.

Ihr Schweigen war Konsens

Aus heutiger Sicht erscheint es bemerkenswert, als wie gering so kurz nach dem Krieg die Gefahr der ideologischen Kontinuität eingeschätzt wurde. Die in § 27 Verbotsgesetz für die ausnahmsweise Nachsicht der Sühnefolgen vorgesehene Voraussetzung der positiven Einstellung zur Republik Österreich war ja offenkundig eine kaum überprüfbare Leerformel. Bei keinem meiner Großväter konnte diese positive Einstellung angenommen werden. Der eine war bis 1947 im Internierungslager Wolfsberg und wird dort kaum von den Vorteilen der demokratischen Republik Österreich überzeugt worden sein. Der andere war bis Kriegsende in Berlin verblieben, aus der Zeit unmittelbar nach der Rückkehr nach Österreich ist ein umfangreicher, befremdlicher Schriftverkehr mit Behörden bezüglich der Überstellung der ihm gehörenden Möbel aus Berlin erhalten.

Beide waren dennoch Wunschadressaten des im Nationalsozialistengesetz 1947 ausgedrückten Ziels, "eine einheitliche und dauernde Regelung des Naziproblems für Österreich zu treffen." Wer bereit war, über das Vergangene den Mantel des Schweigens zu breiten und seine beruflichen Qualifikationen einzubringen, wurde von der Republik Österreich von der Verantwortung für seine politische Überzeugung befreit.

Meine Großväter haben diese Vereinbarung erfüllt. Ihr Schweigen war in beiden Familien Konsens, weder ihre Kinder noch ihre Enkelkinder haben viel über ihre Rolle während des Nationalsozialismus erfahren. Von Selbstkritik, Abkehr, Verantwortung oder Schuld war in beiden Familien nicht die Rede. Als "Integration in die Opfergesellschaft" bezeichnet der Historiker Siegfried Göllner diese österreichische Entnazifizierung.

Wilfried Embacher lebt als Anwalt in Wien und ist spezialisiert auf Fremden-, Asyl- und Verfassungsrecht. Heribert Corn

Vereinbartes Schweigen

Das kollektiv vereinbarte Schweigen hat auch vielen anderen Familien ein äußerlich unbelastetes Leben ermöglicht. Selbst die des Verschweigens unverdächtige Ingeborg Bachmann hat sich nicht zur Nazivergangenheit ihres Vaters geäußert. Dass er bereits 1932 der NSDAP beigetreten war, hat die Familie erst 1999 öffentlich gemacht. Bachmann selbst hat die laut ihrer Biografin Ina Hartwig ambivalente Beziehung zu ihrem Vater literarisch verarbeitet.

Es waren die Enkelkinder, die das systematische Schweigen durchbrachen. In den 1990er-Jahren beschäftigten sich Betroffene in Deutschland mit den Auswirkungen traumatischer Ereignisse im Leben ihrer Großeltern. Mittlerweile gibt es zahlreiche Schilderungen dieser "Nebelkinder", deren Gemeinsamkeit eine zunächst unerklärliche Belastung war, die durch ihre Aufarbeitung in Zusammenhang mit der Großelterngeneration gebracht werden konnte. Noch sind Epigenetik und transgenerationale Traumaübertragung junge Forschungsgebiete, die Hinweise durch den Vergleich historisch ähnlicher Ereignisse sind aber deutlich. Ausgangspunkt waren die Traumaerfahrungen der Opfer des Nationalsozialismus und derer Nachkommen. Dass es auf Täterseite vergleichbare Folgen geben könnte, wurde erst später erforscht.

Ein Versuch, die Beziehung zwischen Täter- und Opferseite zu normalisieren, war die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission. Für einen vergleichbaren Prozess ist es in Österreich zu spät, zu lange hat es bis zum Eingeständnis der nationalen Verantwortung durch Bundeskanzler Franz Vranitzky als Folge der Waldheim-Affäre gedauert. Für viele noch lebende Kriegsenkel ist die Entnazifizierung aber dadurch nicht abgeschlossen. 2025 wird das Kriegsende 80 Jahre zurückliegen, und das könnte ein guter Anlass sein, neben dem Gedenken an die Opfer auch die Auswirkungen auf die Kriegsenkel zu betrachten.

Nationale Verantwortung

Wie wichtig ein kollektiveres Gedächtnis sein kann, hat der Ö1-Journalist Bernt Koschuh vor kurzem in der Sendung über seinen 1946 in Jugoslawien als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilten Großvater beschrieben. Seine Geschwister, Cousins und Cousinen hatten durchwegs unterschiedliche Zugänge. Mehr über ihren Großvater zu erfahren, hat aber fast alle erleichtert. Es ist nachvollziehbar, dass für viele Enkelkinder der geliebte Opa kein Nationalsozialist oder gar Kriegsverbrecher gewesen sein kann. Leider ist aber oft genau das die traurige Wahrheit und manche Beziehung noch ambivalenter als die Ingeborg Bachmanns zu ihrem Vater.

Die ambivalenten Beziehungen und das Schweigen darüber bleiben nicht ohne Folgen, Kinder und Enkelkinder gehen unterschiedlich damit um. Nicht selten führen Selbstzweifel, Beziehungsängste oder eine unerklärliche Alltagsschwere auf die Spur der familiären Vergangenheit. Bei mir waren es Archive in Berlin, Wien, Klagenfurt und Linz, in denen einige der von den Großvätern verschwiegenen Antworten zu finden waren. Das Lesen und im Staatsarchiv Wien auch eigenhändige Durchblättern der historischen Akte verhelfen auch nach Jahrzehnten zu einem neuen, umfassenderen und ausgewogeneren Bild der als Kind weitgehend unverstandenen Großväter.

Auch angesichts der politischen Veränderungen in Europa könnte daher der Zeitpunkt für mehr Ehrlichkeit über unsere Großväter gekommen sein. Wir müssen ja nicht laufend Helmut Qualtinger bestätigen: "Ich bin nur ein kleiner Österreicher innerhalb einer unabhängigen Nation ... mi fragt ja niemand ... bitte sollen sich die anderen den Kopf zerbrechen." (Wilfried Embacher, 8.6.2024)