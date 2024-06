Geraldine Rauch war wegen dreier Likes für umstrittene Tweets in Kritik geraten. Der Akademische Senat hatte sie aufgefordert, selbst eine Entscheidung zu treffen

Geraldine Rauch bei ihrer Inauguration als Präsidentin der TU Berlin vor zwei Jahren. Sie entschloss sich am Donnerstag, weiter im Amt zu bleiben. Wolfgang Kumm / dpa / picturedes

Geraldine Rauch, die in Kritik geratene Präsidentin der Technischen Universität Berlin, tritt nicht von sich aus zurück. Das gab die Hochschule am Donnerstagnachmittag auf ihrer Webseite bekannt. Der Akademische Senat hatte tags zuvor keinen Abwahlantrag gestellt. 13 Senatorinnen und Senatoren hatten sich in der halböffentlichen Sitzung für Rauchs Rücktritt und zwölf dagegen ausgesprochen – und bis Donnerstag 17 Uhr eine Entscheidung Rauchs verlangt, ob sie von sich aus zurücktreten wolle oder nicht. Diese Entscheidung ist nun gefallen.

In ihrer Begründung und über die Sitzung vom Vortag schreibt Rauch: "Die Debatte war konstruktiv. Mich haben viele Aufrufe und Stellungnahmen erreicht, die mich auffordern zu bleiben. Ich trete nicht zurück. An meinen Fehlern werde ich arbeiten. Im Akademischen Senat habe ich Maßnahmen für einen gemeinsamen Weg in die Zukunft genannt. Das von mir eingereichte Disziplinarverfahren wird eine juristische Bewertung hervorbringen."

Reue und Selbstkritik

In dem öffentlichen Teil der Sitzung am Mittwoch hatte Rauch laut Medienberichten von "tiefer Reue" gesprochen und bei der gesamten TU und allen Menschen um Entschuldigung gebeten, die direkt und indirekt durch ihr Verhalten verletzt worden seien. Sie habe sich "zweifelsfrei falsch" verhalten und die TU "in eine schlimme Situation" gebracht. Rauch beteuerte mehrmals ihre Reue. Sie habe sich in der vergangenen Woche immer wieder gefragt: "Warum konnte ich meinen Schmerz über das unermessliche Leid nicht im Privaten lassen?" Zudem beteuerte sie ihre "persönliche Pflicht, mich noch mehr gegen Antisemitismus und Rassismus einzusetzen".

Rauchs Entscheidung folgt auf eine seit Tagen anhaltende, heftig geführte Debatte. Ausgelöst wurde sie durch einen Bericht der Jüdischen Allgemeinen, die darüber berichtete, dass Rauch auf X mehrere Posts mit "Gefällt mir" markiert hatte, die das Vorgehen Israels in Gaza scharf kritisierten. Ein Tweet war mit einem Foto türkischer Demonstranten illustriert. Diese hielten ein Porträt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hoch, dessen weißes T-Shirt rote Hakenkreuze zeigte. Rauch hatte danach um Entschuldigung gebeten und erklärt, sie habe den Beitrag wegen des Texts mit "Gefällt mir" markiert; das Bild habe sie nicht genauer betrachtet.

Viele Rücktrittsforderungen

Kritik hatten sich die TU Berlin und ihre Leitung auch mit der Entscheidung eingehandelt, den Historiker Uffa Jensen zum Antisemitismusbeauftragten der Hochschule zu machen. Jensen vertritt die "Jerusalemer Erklärung zu Antisemitismus" (JDA), die versucht, zwischen Kritik am Staat Israel und Judenhass zu unterscheiden. Diese enger gefasste Definition von Antisemitismus ist in der Wissenschaft und auch in der jüdischen Community umstritten.

Rauchs Kritikerinnen und Kritiker, so auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, hatten in den letzten Tagen die Entschuldigung Rauchs für "nicht glaubwürdig" erachtet. Die in Berlin regierende CDU hatte mehrfach den Rücktritt der TU-Präsidentin gefordert. (red, tasch, 6.6.2024)