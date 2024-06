Die Endberichte der U-Ausschüsse zur Cofag und zu "rot-blauem Machtmissbrauch" liegen vor. Verfahrensrichterin Christa Edwards war am Donnerstag zum Gespräch darüber in der ZIB-2

Verfahrensrichterin Christa Edwards im Rahmen einer Sitzung des des Cofag-U-Ausschusses Anfang März. APA/ROLAND SCHLAGER

Die Endberichte der beiden Untersuchungsausschüsse zum "rot-blauen Machtmissbrauch" und zur Covid-Finanzierungsagentur Cofag sind erschienen. Die Verfahrensrichterin, Christa Edwards, war am Donnerstagabend dazu in der ZIB-2 im ORF zu Gast. Zweifel über den Nutzen der beiden Ausschüsse teilte sie nicht: "Meiner Ansicht nach war es gar keine Show, es ist unerwartet sachlich, unerwartet aufklärungsorientiert abgelaufen." Das habe daran gelegen, dass nicht eine einzelne Partei in der Defensive gewesen sei, sondern Sachthemen im Vordergrund gestanden hätten. "Ich habe den Eindruck gehabt, dass sich alle Fraktionen sehr auf die Sache konzentriert haben."

Spionage nicht vom Untersuchungsgegenstand gedeckt

Im SPÖ-FPÖ-Ausschuss gab es dennoch einige Stolpersteine – so waren viele benötigte Dokumente nicht verfügbar. "Da steht eine momentane gesetzliche Bestimmung entgegen, da haben wir eine entsprechende Empfehlung formuliert", so Edwards. Die Akten zu Beraterverträgen seien im Sozialministerium nicht vorhanden gewesen. Womöglich befänden sie sich im Staatsarchiv – doch auf dieses habe man ohne Zustimmung der zuständigen Ministerin rechtlich nicht zugreifen können. Warum die Schrifstücke, obwohl sie einen laufenden Vertrag betreffen, nicht im Sozialministerium gelagert wurden, sei unklar. "Da möchten wir dringend die Empfehlung umgesetzt haben, das parlamentarische Kontrollorgane Zugriff haben, auch wenn diese Zustimmung fehlt."

Auch Russland-Spionage war nicht vom Untersuchungsgegenstand gedeckt. Dennoch versuchten die Abgeordneten auch, ihre Fragen dorthin zu lenken. "Da habe ich tatsächlich Wert darauf gelegt, dass hier die verfassungsrechtlichen Grenzen gewahrt bleiben", so Edwards. Die "Russland-Connection" sei vom Untersuchungsgegenstand eben nicht gedeckt gewesen. Nur dienstrechtliche Fragen rund um Egisto Ott hätten beleuchtet werden können, hier sei man aber auch nicht weit gekommen. Wegen des laufenden Verfahrens gegen Ott habe man nicht auf die Fakten zugreifen können.

Millionäre womöglich allgemein bevorzugt

Der Bericht in Sachen Cofag sieht keine systematische Bevorzugung ÖVP-naher Millionäre – hält jedoch eine generelle Besserbehandlung von Millionären für "ableitbar". Die fehlende Konzernbetrachtung dazu geführt, dass einzelne Gesellschaften Förderungen beantragen konnten und es so zur Überförderung kam, sagte Edwards. Von verallgemeinerten Vorwürfen gegenüber der Finanzverwaltung hielt sie jedoch nichts: Die Finanzbeamten im Untersuchungsausschuss seien hoch kompetent, engagiert und kritisch gewesen, sie habe hohes Vertrauen in die Finanzverwaltung. Die Probleme hätten sich rund um Schmid und einzelne Personen entsponnen.

Aus "verfahrensrichterlicher Sicht" wünschte sich Edwards künftig eine Stärkung der eigenen Position – etwa dass man selbst Auskunftspersonen laden könne. Eine Vorladung sei jedoch ein Eingriff in ein Grundrecht, das zweimalige Fernbleiben zuvor sei hierfür eine angemessene Voraussetzung. (rio, 6.6.2024)