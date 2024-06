Kommt nicht aus den Schlagzeilen: Signa-Gründer René Benko. APA/HELMUT FOHRINGER

Dem gescheiterten Milliardär René Benko droht weiteres Ungemach, wie "Krone" und "News" berichten. Konkret geht es offenbar um den Verkauf der Luxusyacht Roma, die sich im Besitz einer Tochtergesellschaft der Laura Privatstiftung befunden haben soll. 25 Millionen Euro soll der Verkauf an den Eigentümer der Le Creuset-Gruppe, Paul van Zuydam, gebracht haben. Dieses Geld soll den Recherchen von "Krone" und "News" zufolge von einem Gericht auf der britischen Kanalinsel Guernsey eingefroren worden sein.

Schiedsverfahren wohl als Grund

Die beiden Nachrichtenseiten legen als Beleg ein Gerichtsdokument vor, das die "Weltweite Einfrieranordnung" bestätigen soll. "Bis zur weiteren Anordnung dieses Gerichts" dürfe man nicht "in irgendeiner Weise über den Verkaufserlös aus dem Verkauf einer Superyacht namens Roma verfügen", so die Recherche. Hintergrund dürfte ein internationales Schiedsverfahren sein, in dem der arabische Staatsfonds Mubadala rund 700 Millionen Euro von der Signa-Gruppe bzw. deren Gründer Benko fordert. (red, 7.6.2024)