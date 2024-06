Wo die Liebe hinfällt...

Was ist Ihre Erfahrung? Die Frage richtet sich an Forist:innen jeden Alters, die in einer Beziehung leben (oder waren), in der der Partner oder die Partnerin mehr als 20 Jahre älter beziehungsweise jünger ist.

Gab es einen Zeitpunkt, wo Sie merkten, der Altersunterschied wird in irgendeiner Form beziehungsbelastend? Hat Sie Ihr Umfeld vor dem großen Altersunterschied gewarnt? Haben Sie sich als, sagen wir, 30-Jährige:r überlegt, wie es sein wird, wenn Partner:in 1 dann bereits 70, Partner:in 2 erst 50 oder jünger ist? Wie ist es mit dem Freundeskreis? Gelingt eine "jung-alt"-Mischung?