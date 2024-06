Als Frau hat man es gesellschaftlich und gesundheitlich (Gender Medicin Gap, Regelblutung, Schwangerschaft) nicht immer leicht.

Aber was mögen Sie am Frausein? Was gefällt Ihnen an sich als Frau besonders?

Ich bitte nochmals, dass nur Frauen hier antworten. Da dies bei meinem letzten Mein Forum (Wie fänden Sie als Frau die Wehrpflicht für alle?) nicht ganz so gut geklappt hat (viele anhand des Kommentars oder der Postinghistorie erkennbare Männer posteten), probiere ich nun, ein zweites Forum einzurichten, falls Sie als Mann zu der Frage "Was mögen Sie am Frausein" etwas beitragen wollen. Bitte, liebe Männer, posten sie dort und nicht hier!

Das mache ich aus zwei Gründen:

Im anderen Forum schrieb ein User, der nächste Schritt nach solchen Fragen sei das Ende der Koedukation – diesen Vorwurf möchte ich zurückweisen, es geht mir um Fragen, bei denen es sinnvoll ist, sie aus getrennter Perspektive zu betrachten (da sie Frauen unmittelbarer betreffen).

Um den Kommentar "ich fühle mich gerade als Frau, darf ich hier schreiben" aus dem anderen Forum zu beantworten: sollten Sie sich öfters im echten Leben als Frau fühlen, schreiben Sie gerne hier! Sollten Sie dies nur tun, wenn Sie an Frauen gerichtete Fragen lesen, bitte nicht. Sollten Sie nicht wissen, was es heißt, sich als Mann oder Frau zu fühlen und männlich sein, bitte im anderen Forum antworten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Sollten Sie als Mann die Fragestellung, meine Person etc. kritisieren wollen, tun Sie dies bitte auch im anderen Forum (oder gar nicht).

PS: Wenn Sie darüber diskutieren wollen, was am Mannsein schön ist – bitte gerne ein eigenes Forum erstellen :)