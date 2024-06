Der dreijährige Bub wurde am 20. Mai im Tiroler Kufstein leblos in der Wohnung seiner Eltern aufgefunden. APA/ZOOM TIROL

Es ist ein Fall, der reichlich Fragen aufwirft: Im Mai wurde ein dreijähriger Bub tot in einer Familienwohnung aufgefunden. Das Kind starb an massiver Unterernährung. Die Eltern, 25 und 26 Jahre alt, kamen in Untersuchungshaft, die am Freitag um einen weiteren Monat verlängert wurde. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Innsbruck sollen sie das Kind wochenlang nicht ausreichend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt haben. Als sich der Gesundheitszustand immer weiter verschlechterte, sei zudem kein Arzt aufgesucht worden. Das heißt übersetzt: Die Anklagebehörde verdächtigt die Eltern des Mordes. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Warum es letztlich zum Tod des Dreijährigen kam, kann aktuell nicht seriös beantwortet werden. Bis dato hüllt sich der Vater in Schweigen, die Mutter wiederum gab an, dass das Kind in den Wochen davor krank gewesen sei und keinen Appetit gehabt habe. Ein Arztbesuch sei demnächst geplant gewesen.

Allerdings: Ein gesundes Kind verhungert nicht so einfach. "Es wehrt sich, fordert Nahrung, will seine Grundbedürfnisse gestillt haben", sagte der Leiter der Innsbrucker Kinderklinik, Thomas Müller, unlängst der Tiroler Tageszeitung. Verhungern sei ein Prozess, der sich über Wochen, sogar Monate ziehen könne – sofern es keine Vorerkrankungen gibt.

Der Vater schweigt

Zu alledem will etwa der Verteidiger des Vaters, Matthias Holzmann, vorerst nichts sagen. Ebenso wenig zur Frage, wie es aus Sicht des Vaters zur Unterernährung des Buben kam und weshalb nicht schon früher ein Arzt verständigt wurde. Der Vater rief die Polizei, als er seinen Sohn tot im Bett vorfand. Die drei weiteren Geschwister des Buben, Mädchen im Alter von einem, drei und sechs Jahren, sind wohlauf und zeigen keine Mangelerscheinungen.

Mit der lokalen Kinder- und Jugendhilfe hatte die Familie obendrein nichts zu tun. Ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung lag nicht vor. Das Land Tirol ist jedenfalls "erschüttert" über den Tod des Dreijährigen, wird dem STANDARD mitgeteilt. Einen vergleichbaren Fall habe es dort bisher nicht gegeben.

Abgeschottete Familie in Oberösterreich

Das dürfte auf die allermeisten Bundesländer zutreffen. DER STANDARD hat sich bei den Kinder- und Jugendhilfen in Österreich umgehört. Als annähernd vergleichbar stellt sich ein zugetragener Fall aus dem Jahr 2001 heraus. Damals verdurstete ein Bub in Oberösterreich, nachdem er von seiner Mutter tagelang alleine gelassen worden war. Die Mutter befand sich auf Lokaltour und erzählte, das Kind sei derweil bei den Großeltern. In den Jahren zuvor war die Mutter, damals noch minderjährig, durch Drogen- und Alkoholkonsum aufgefallen.

Im Jahr 2004 verstarb ein damals 17-jähriges Mädchen an Unterernährung – ebenfalls in Oberösterreich. Laut der dortigen Jugendhilfe lebte das Mädchen abgeschottet mit seiner psychisch kranken Mutter zusammen und wurde wegen Krankheit von der Schule abgemeldet. Eineinhalb Jahre lang wurde die Familie von der Jugendhilfe begleitet, es gab ärztliche Kontrolltermine, Schulmedizin lehnte die Mutter ab. Als die Mutter und das Mädchen einer Ladung bei Gericht nicht nachgekommen waren, wurden die Behörden hellhörig. Wenig später war das Mädchen tot.

Das Rätsel von Wien-Floridsdorf

Das erinnert ein wenig an den rätselhaften Hungertod einer Mutter (45) und ihrer Zwillingstöchter (18) in einem Gemeindebau in Wien-Floridsdorf im Jahr 2019. Die Ermittler gingen davon aus, dass auch dieser Fall in erster Linie mit der psychischen Erkrankung der Mutter zu tun hatte. Die Familie lebte isoliert, hatte kaum soziale Kontakte, ihre Wohnung hätten Mutter und Töchter stets gemeinsam verlassen. Als die Töchter nicht mehr schulpflichtig waren, meldete sie die Mutter schließlich von der Schule ab.

Ab dann befasste sich das Jugendamt für einige Monate mit der Familie, stellte aber nicht mehr als eine "Entwicklungsverzögerung" bei den Zwillingen fest. Die Mutter hatte offenbar mit "finanziellen Themen" zu kämpfen, wie es damals hieß. Aus welchem Grund es zum Tod der Familie kam, blieb ungeklärt. In der Wohnung konnten jedenfalls keinerlei Lebensmittel gefunden werden.

Nur wenige Monate später verhungerte beinahe ein erst wenige Wochen altes Baby in Graz. Der Säugling der Familie aus Syrien trank zu wenig Muttermilch und verlor massiv an Gewicht. Vor Gericht gab die Mutter später zu Protokoll, dass sie wegen des Fehlens einer Geburtsurkunde zunächst nicht zum Arzt oder ins Spital gegangen sei. Erst als sie das Dokument erhalten hatte, suchte die Familie die Kinderärztin auf. Und die war geschockt: Das Kind wäre ohne Behandlung nur noch Stunden, maximal Tage am Leben geblieben. Die Eltern wurden wegen des Delikts des Vernachlässigens und Quälens einer Unmündigen zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt – diese wurde aber für eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen.

Vorrangig Kleinkinder gefährdet

Aber welche Möglichkeiten gibt es, solche Fälle frühzeitig zu erkennen? Die Kinder- und Jugendhilfen, aber auch andere soziale Beratungsangebote sind hier vor allem auf die Eltern beziehungsweise Angehörige und Bekannte angewiesen, die sich aus Sorge bei den Behörden melden. Gerade vernachlässigte oder misshandelte Kleinkinder, die noch nicht in den Kindergarten oder zur Schule gehen, können "in einem tragischen Einzelfall lange unbemerkt bleiben", erklärt etwa die Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich dem STANDARD.

"Und selbst dann, wenn es bereits zu einem Kontakt mit der Kinder- und Jugendhilfe gekommen ist, heißt das nicht, dass sich so ein Fall mit Sicherheit verhindern lässt", führt die Behörde aus. "Wenn sich für die Kinder- und Jugendhilfe im Abklärungsprozess keine Gefährdungsmomente zeigen, die darauf schließen lassen, dass die Sicherheit des Kindes nicht gewährleistet ist, oder auch kein sonstiger Hilfebedarf besteht, muss sie sich auch wieder zurückziehen." Die beste Form des Kinderschutzes seien "sichere Eltern, selbstbewusste Kinder und ein tragfähiges soziales Netzwerk".

Ein gewisses Sicherheitsnetz bietet zudem der Eltern-Kind-Pass. Dieser sieht ein Untersuchungsprogramm für Kleinkinder bis zum fünften Lebensjahr vor. Im Fall des verhungerten Dreijährigen aus Tirol stellt sich deshalb nicht zuletzt die Frage, wann das Kind vor seinem Tod das letzte Mal beim Arzt war. (Jan Michael Marchart, 7.6.2024)