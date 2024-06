In einem Brief an die SEC wird die Wichtigkeit der "Motivation" für den umtriebigen Serienunternehmer betont. Dabei gehe es nicht ums Geld, sondern um gegenseitigen Respekt

"Elon ist kein normaler Manager, und Tesla ist kein normales Unternehmen", heißt es in einem Brief an die SEC. REUTERS/Jonathan Ernst

Am 13. Juni werden die Aktionäre von Tesla in einem weiteren Anlauf über die geplante Bezahlung von Tesla-CEO Elon Musk im Ausmaß von 56 Milliarden Dollar abstimmen. Zuvor war dies von einem Richter blockiert worden, der diverse Ungereimtheiten in dem Freigabeprozess des umstrittenen Geldpakets ausmachte.

Nun berichtet unter anderem das Fachmedium The Verge, dass Robyn Denholm, Vorsitzende des Tesla-Boards, Stimmung für Musk macht. Unter anderem impliziert sie dabei, dass Musk das Unternehmen verlassen könnte, wenn die Aktionäre nicht für seine Forderungen stimmen.

"Kein normales Unternehmen"

"Elon ist kein normaler Manager, und Tesla ist kein normales Unternehmen", schreibt sie in einem Brief an die Securities and Exchange Commission (SEC): Also werde die typische Art, auf die Unternehmen ihre Manager bezahlen, keine zufriedenstellenden Ergebnisse für Tesla bringen. "Jemanden wie Elon zu motivieren erfordert etwas anderes", so Denholm.

Im weiteren Verlauf des Briefes impliziert sie, dass Musk zu "anderen Orten" mit entsprechender Motivation wechseln könnte. "Im Jahr 2018 und auch jetzt haben wir gemerkt, dass Elon keine unbegrenzte Zeit hat. Zugleich mangelt es ihm nicht an Ideen. Wir wollen, dass diese Ideen, diese Energie und diese Zeit bei Tesla sind, zum Wohle von Ihnen, den Eigentümern. Doch das erfordert gegenseitigen Respekt."

"Es geht nicht ums Geld"

Wird Musks Forderung zugestimmt, so würde ihn dies zum bestbezahlten CEO der modernen Geschichte machen. Denholm betont allerdings, dass es hier nicht ums Geld gehe: "Wir wissen alle, dass Elon einer der reichsten Menschen der Welt ist." Und er würde es auch bleiben, wenn seine Forderungen nicht durchgesetzt werden.

Denholms Betonung von Musks "Motivation" adressiert die Sorgen vieler Investoren in Bezug auf sein zukünftiges Engagement bei Tesla. Der Serienunternehmer arbeitet an diversen Projekten und steht an der Spitze von Unternehmen wie Space X, The Boring Company, Neuralink, X und xAI. Dies hat in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass er Tesla weniger Aufmerksamkeit schenkte, auch wenn das Unternehmen die Hauptquelle seines Reichtums darstellt. Zuletzt wurde bekannt, dass Musk KI-Chips zu X umleiten ließ, die für Tesla vorgesehen waren.

Neben der finanziellen Kompensation fordert Musk auch mehr Kontrolle über Tesla in Form eines 25-prozentigen Anteils am Unternehmen. Dies soll ihm die Freiheit geben, seine Pläne im Bereich der KI und der selbstfahrenden Autos voranzutreiben.

Auch wenn vielerorts Stimmung gegen die milliardenschwere Bezahlung gemacht wird, so zitiert ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters eine Umfrage der Tradingplattform eToro, laut der 25 Prozent der Aktionäre bereits abgestimmt haben. Und von diesen 25 Prozent haben 80 Prozent Musks Forderungen zugestimmt. (red, 7.6.2024)