Jack Grealish wird nicht an der EM teilnehmen. AFP/PAUL ELLIS

London - Ohne Mittelfeldmann Jack Grealish und Verteidiger Harry Maguire nimmt Englands Nationalteam die Fußball-EM in Deutschland in Angriff. Wie Teamchef Gareth Southgate am Donnerstag bei der Bekanntgabe des finalen 26-Mann-Kaders erklärte, wurden vom vorläufigen Aufgebot auch James Maddison, Jarrad Branthwaite, James Trafford, Curtis Jones and Jarrell Quansah gestrichen. Angeführt wird die Selektion von den Topstars Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham und Phil Foden.

Maguire, 63-facher Auswahlspieler der Three Lions, äußerte sich auf X (früher Twitter) höchst enttäuscht. "Ich bin zerstört, nicht ausgewählt worden zu sein", schrieb der 31-Jährige von Manchester United, der zuletzt von einer Muskelblessur außer Gefecht gesetzt worden war. "Vielleicht habe ich es übertrieben, um es doch noch zu schaffen." Grealish hingegen hat keine gute Saison hinter sich. Dem 28-Jährigen Offensivmann gelangen für Manchester City in wettbewerbsübergreifend 36 Pflichtspielen nur drei Tore. (APA; 7.6.20224)

Das englische Aufgebot für EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli):

Tor: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Abwehr: Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Mittelfeld: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Angriff: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)