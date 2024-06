In der Formel 1 stehen Neuerungen an. AFP/POOL/LUCA BRUNO

Montreal - Die Formel 1 wird 2026 in eine neue Ära eintreten. Kleinere und leichtere Autos mit aktiver Aerodynamik und einer neuen Überholhilfe sollen mehr elektrische Leistung freisetzen und die Rennen enger und spannender machen. Der Automobilweltverband Fia stellte am Donnerstag das Technik-Reglement vor und erklärte, dass die neuen Autos um 30 Kilogramm weniger Gewicht hätten, wendiger und agiler seien. Das Ganze geht Hand in Hand mit den neuen Regeln für die Antriebseinheiten.

Bei diesen - das war schon länger bekannt - soll die Leistung zu 50 Prozent aus der elektrischen Komponente kommen. Für den Verbrennungsmotor sind vollständig erneuerbare Kraftstoffe vorgesehen. Die Fia wollte Nachhaltigkeit, revolutionäre Technik und eine verbesserte Show unter einen Hut bringen. Das Ergebnis sei eine einzigartige Überarbeitung der Regeln, "die sicherstellen wird, dass unsere Meisterschaft noch relevanter für das ist, was in der Welt passiert", sagte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem.

Elektro-Boost

Statt dem DRS soll künftig ein Elektro-Boost beim Überholen helfen. Das neue System soll den Fahrern einen kurzen Schub an zusätzlicher Batterieleistung verschaffen, wenn sie weniger als eine Sekunde vor dem vorausfahrenden Fahrzeug sind.

Die Breite der Autos wird von 2,0 auf 1,9 m schrumpfen, die maximale Bodenbreite wird um 150 mm verringert, der Radstand sinkt von maximal 3,6 auf 3,4 m. Die 2026er Autos werden mindestens 768 kg wiegen, der Abtrieb wird um 30 Prozent und der Luftwiderstand um 55 Prozent reduziert. Die Breite der Vorderreifen wird um 25 mm und die der Hinterreifen um 30 mm verringert.

Ratifizierung im Juni

Zu den aktiven Aerodynamiksystemen gehören bewegliche Front- und Heckflügel, die im Standardmodus (Z) höhere Kurvengeschwindigkeiten ermöglichen. Auf der Geraden kann der Fahrer dann in einen Modus mit geringerem Luftwiderstand (X) wechseln, um schneller zu fahren. Das neue Reglement, das am Wochenende vor dem Großen Preis von Kanada in Montreal vorgestellt wurde, wird am 28. Juni - vor dem Großen Preis von Österreich - vom Motorsport-Weltrat der Fia ratifiziert. (APA, 7.6.2024)