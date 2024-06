Die Politologin Gudrun Hentges und der Soziologe Jörg Flecker zeigen in ihrem Gastkommentar, wie rassistisch und antisemitisch auch privilegierte Menschen sind.

Wird über antidemokratische Einstellungen und Rassismus diskutiert, hat man meist die ärmeren und niedriger gebildeten Gruppen der Bevölkerung im Blick. Und tatsächlich findet man bei den Benachteiligten aus nachvollziehbaren Gründen mehr Skepsis gegenüber der Politik, die zu geringerer Wahlbeteiligung führt. Doch angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in vielen Ländern der Europäischen Union wird es nötig, bei dieser Frage die Eliten und Privilegierten stärker zu berücksichtigen. Schließlich ist es diese Gruppe, die verantwortungsvolle Positionen einnimmt und viel Einfluss auf Staat und Gesellschaft ausübt. Viele zeigten sich von der Haltung, die vor einer Luxusbar auf Sylt zum Ausdruck gebracht wurde, sehr überrascht. Doch ist das eine Ausnahme, ein Ausreißer gegenüber dem allgemeinen Bild der Bessergestellten?

Sylt und die Folgen: ein Transparent bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Essen. Foto: Imago / Markus Matzel

Als Sozialwissenschafterin und Sozialwissenschafter aus Köln und Wien wissen wir, dass es keinen gesellschaftlichen Bereich gibt, der frei wäre von antidemokratischen Tendenzen. Und Ideologien der Ungleichwertigkeit sind in allen gesellschaftlichen Milieus und Schichten verbreitet. So finden sich Rassismus oder Antisemitismus keineswegs nur an den gesellschaftlichen Rändern, sondern auch bei Menschen mit einer hohen Schulbildung, bei Einkommensstärkeren, bei Menschen, die sich subjektiv gesellschaftlich "oben" verorten – bei den gesellschaftlich Privilegierten.

Werfen wir einen Blick in die aktuelle "Mitte-Studie 2023" der Friedrich-Ebert-Stiftung über Deutschland, so können wir dies mit Zahlen belegen: Nicht weniger als 19,6 Prozent der Menschen mit einer hohen Schulbildung teilen rassistische Einstellungen und Meinungen, selbst antisemitische Positionen stoßen bei 6,5 Prozent aus dieser Befragtengruppe auf Zustimmung. Auch innerhalb der Gruppe der Einkommensstärkeren konnte die Studie feststellen, dass 22,5 Prozent der Befragten rassistischen und 6,1 Prozent antisemitischen Anschauungen zustimmen.

Wenn wir auf die subjektive Schichtzugehörigkeit blicken, dann stellen wir fest, dass ein Viertel (!) aller Personen, die sich der oberen gesellschaftlichen Schicht zugehörig fühlen, rassistische Einstellungen hegen. Nicht weniger als neun Prozent dieser Menschen teilen antisemitische Einstellungen.

Für Österreich zeigen die Ergebnisse des Demokratie-Monitors von Sora/Foresight, dass auch im Drittel der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen die Zufriedenheit mit dem politischen System seit 2018 deutlich gesunken ist. Auch antidemokratische und autoritäre Einstellungen sind unter den Privilegierten relativ weit verbreitet. So stimmen 14 Prozent im oberen Einkommensdrittel der Aussage zu, "es sollte einen starken Führer geben, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss". Neun Prozent aus dieser Gruppe sprechen sich für eine "Diktatur auf Zeit" aus, "die uns in den kommenden fünf Jahren aus den aktuellen Krisen führt"; zudem sprechen sie sich gegen "unsere parlamentarische Demokratie" aus.

Nicht verwunderlich

Die Hälfte (!) der Befragten aus dem oberen Einkommensdrittel teilt die Meinung, "Zuwanderer kommen nur nach Österreich, um den Sozialstaat auszunutzen". Dabei könnten sie besser wissen, wer in Österreich die besonders harten Arbeiten zu einem niedrigen Lohn verrichtet und dabei ins Sozialsystem einzahlt. Auch könnte ihnen bekannt sein, dass die Gruppe der Migrantinnen und Migranten im Durchschnitt jünger und weniger häufig in Pension ist als andere.

Insgesamt haben also in Deutschland und Österreich erschreckend hohe Anteile derjenigen mit hoher Schulbildung oder mit einem hohen Einkommen antidemokratische und rassistische Einstellungen und Meinungen. Auch weisen nicht wenige in dieser Gruppe eine Nähe zum Antisemitismus auf. Insofern ist es gar nicht verwunderlich, dass auch Menschen, die sich der High Society zugehörig fühlen, "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" grölen und den Hitlergruß zeigen. Der Journalist Michael Kraske hat den Vorfall mit den Worten kommentiert: "Sylt ist nur der Seismograf für das, was in diesem Land passiert." Das ist aus unserer Sicht zutreffend – nicht nur für Deutschland.

Strandkörbe auf Sylt: Eine Videoaufnahme hat das idyllische Bild stark angekratzt. Foto: Imago / Chris Emil Janßen

Es ist zu befürchten, dass uns die Ergebnisse der extremen Rechten bei den Wahlen zum Europaparlament anschaulich zeigen, wohin die Reise gehen kann. Umso wichtiger ist es, an den Wahlen teilzunehmen und dagegenzuhalten – ebenso wie alle erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, um die Entwicklung wieder umzukehren.

Die Demokratie ist in unserer Gesellschaft nicht in Stein gemeißelt, sie ist keine Selbstverständlichkeit. „Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss", sagte der Sozialphilosoph Oskar Negt. Und das gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene und jedenfalls auch für die gesellschaftlich Privilegierten. Wir brauchen offenbar dringend wieder einen solchen Lernprozess. (Jörg Flecker, Gudrun Hentges, 9.6.2024)