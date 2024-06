Bendeguz Bolla und Markus Katzer. Daniel Widner | SK Rapid Wien

Wien – Der SK Rapid hat mit dem Ungarn Bendeguz Bolla einen neuen Mann für die Position des Rechtsverteidigers gefunden. Der 24-Jährige wechselt ablösefrei von den Wolverhampton Wanderers nach Wien, wie der Vierte der abgelaufenen Bundesliga-Saison am Freitag bekanntgab. Bolla war von dem Premier-League-Klub in den vergangenen drei Jahren in die Schweiz an die Grasshoppers und zuletzt an Servette Genf verliehen. Er ist mit dem ungarischen Nationalteam auch bei der EM dabei.

Bolla, der es bisher auf 16 Länderspiele gebracht hat, unterschrieb bis Sommer 2027. Sportgeschäftsführer Markus Katzer freute sich über die Verpflichtung eines auch international erfahrenen Spielers. Beim Europacup-Starter Servette war Bolla in der vergangenen Saison bei 44 Einsätzen in Pflichtspielen gesetzt. "Durch seine offensive Spielweise und seine Flankenqualität wird er nächste Saison unser Spiel in Ballbesitz noch variabler machen", meinte Katzer. (APA, 7.6.2024)