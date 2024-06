Wien – 2026 könnte eine Zäsur für den österreichischen Fußball werden. In diesem Jahr läuft der Vertrag mit Rechteinhaber Sky aus, der der österreichischen Bundesliga pro Jahr kolportierte 40 Millionen Euro an Einnahmen bringt. Die Weichen, wer danach die Spiele übertragen wird, werden bereits im Frühjahr 2025 gestellt, das sagte Bundesligavorstand Christian Ebenbauer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz – der STANDARD berichtete darüber. Dann sollen den Klubs zwei Pakete zur Abstimmung vorgelegt werden.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer präsentierte nicht nur einen neuen Spielball, sondern er skizzierte auch neue Wege der Selbstvermarktung. APA/TOBIAS STEINMAURER

Einerseits gehe es um ein Ausschreibungsmodell mit einem klassischen TV-Partner und viel Pay-TV, wobei Sky wohl in der Poleposition ist, andererseits tüftelt die Liga an einer Selbstvermarktung mit breiter Streuung der Ausspielkanäle. Letzteres ist für Ebenbauer "Plan A", wie er bei der Pressekonferenz sagte. Auf Anfrage des Kurier präzisierte er, wie so eine Eigenvermarktung aussehen könnte. Die Rede ist von eigenen Verträgen für Pay-TV, Free-TV, Streaming und auch Social Media, wo er das größte Potenzial sieht: "Umsätze via Social Media gehen weltweit steil bergauf, aber wir lassen bisher da das Geld komplett liegen."

Zahlen für einzelne Partien?

"Exklusivität ist nicht mehr so entscheidend wie früher", so Ebenbauer. Er kann sich auch Bezahlmodelle für einzelne Partien vorstellen: "Warum sollten wir nicht 'pay per match' schaffen?" Die Richtung, wohin der Ball rollen soll, ist für ihn klar: "Wir leben in einer digitalisierten Welt, während der TV-Markt stagniert, auch im Pay-TV. Überall geht die Tendenz zur Selbstvermarktung. Im Fußball ebenso wie in anderen Sportarten."

Letztendlich werde bei den zwei Paketen entscheidend sein, welche Variante den Vereinen am meisten Geld in die Kassen spült. Ein Investor als Partner könnte dabei helfen, die höheren Anfangskosten zu stemmen, so der Kurier. Die Bundesliga sei bereits auf der Suche. (red, 7.6.2024)