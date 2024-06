Städte müssen sich an die Klimakrise anpassen. Dabei sollten nicht nur die dicht besiedelten Zentren im Fokus stehen, sondern auch ihre Ränder – dort, wo das Wachstum der Städte großteils stattfindet. Speckgürtel und Industriegebiete fressen sich ins umliegende Agrarland und machen das Gros neuer Versiegelungsflächen aus. Klimagerechtes Bauen ist gerade hier besonders wichtig – auch aufgrund der zunehmenden Zahl der Überflutungen wie zuletzt etwa in Süddeutschland. Die Extremwetterereignisse werden den Hochwasserschutz immer wieder überfordern. Es braucht strukturelle Maßnahmen, die dazu beitragen, größere Events abzuschwächen.

"Die Siedlungsstrukturen und Freiflächen an den Stadträndern sind in Bezug auf die Klimawandelanpassung ein unterbelichtetes Gebiet. Angesichts der wachsenden Ballungsräume braucht es einen gesamtheitlichen Blick, der nicht an der Stadt- oder Gemeindegrenze aufhört", betont Eva Schwab vom Institut für Städtebau der TU Graz in diesem Zusammenhang. Gemeinsam mit ihrem Team und Forschungspartnern entwickelt sie im Projekt Perisponge exemplarische Lösungen für Siedlungsgebiete in einem "peri-urbanen", also im Umkreis von Städten befindlichen Raum. Unterstützt wird das Projekt vom Klimafonds und der Förderagentur FFG mit Mitteln des Klimaschutzministeriums.

Hitzewellen werden vor allem in den Städten zum Problem. IMAGO/NurPhoto

Versiegelung und Biodiversität

Perisponge soll zeigen, wie Flächen, die der Mobilität dienen, zu qualitätsvollen öffentlichen Räumen werden und verstärkt Rollen in der Hitze- und Starkregenvorsorge übernehmen können. Die Versiegelung soll minimiert und Böden wieder zu Wasserspeichern werden. "Ideal wäre, wenn das gesamte Regenwasser entweder lokal gespeichert wird oder versickern könnte. Es sollen keine Überschüsse entstehen, die über den Kanal abgeleitet werden müssen", sagt Schwab. "Verbesserungen in diesem Bereich wirken sich nicht nur positiv auf lokale Mikroklimata aus, sondern sind auch eine Vorbeugung gegen Überflutungen."

Die Maßnahmen zur Klimawandelanpassung werden durch die Charakteristika des peri-urbanen Raums nicht unbedingt vereinfacht. "Es gibt vergleichsweise wenig öffentlichen Raum. Meist sind es Straßen, die vielfach nur geringe Querschnitte aufweisen. Es sind daher oft nur punktuelle Maßnahmen möglich. Im privaten Bereich bestehen bestimmte Vorstellungen von Gepflegtheit, die zur Versiegelung oder zur Minderung von Biodiversität führen – man denke nur an große asphaltierte Zufahrten oder Schottergärten. In Gewerbegebieten sind große Parkplätze ein wichtiger Ansatzpunkt für Verbesserungen", skizziert die Städteplanerin.

Um Städte klimafit zu machen, sind vielfältige Ansätze gefragt. Getty Images

Glasfaserkabel legen und Bäume pflanzen

Eingriffe, die das Projektteam umsetzt, müssen mehrere Funktionen unter einen Hut bekommen. Um die Situation rund um die versiegelten Verkehrsräume zu verbessern, stellen sich die Forschenden Fragen wie: Wo gibt es Wege zu sozialen Infrastrukturen wie Schulen, die für Radfahrer und Fußgänger komfortabler werden sollten? Und wo könnte gleichzeitig das Regenwassermanagement verbessert werden? Städtebauliche und siedlungswasserwirtschaftliche Analysen werden kombiniert und eine Prioritätenreihung möglicher Maßnahmen abgleitet. "Das könnte etwa dazu führen, dass bei einer anstehenden Baumaßnahme wie dem Verlegen eines Glasfaserkabels auch gleich ein paar Bäume an der richtigen Stelle gepflanzt werden", gibt Schwab ein Beispiel für einen niederschwelligen ersten Schritt, den jede Gemeinde umsetzen kann.

Im Rahmen des Projekts unterstützen die Forschenden die Gemeinden Feldbach, Wels und Feldkirch. In Feldbach in der Steiermark werden etwa 300 Meter einer lokalen Landesstraße adaptiert. "Es ist ein Bündel an kleinen Maßnahmen, die nicht nur die Straße, sondern auch die umliegenden Grundstücke betreffen – und für die wir deshalb zum Teil lange Abstimmungen brauchen", sagt Schwab. Eine nicht notwendige Abbiegespur wird etwa in einen begrünten Vorplatz mit Verdunstungsbeeten verwandelt. Parkplätze werden versiegelungsoffen gestaltet und mit Bäumen sowie einem speziellen Wasserleitsystem versehen. Fassaden entlang der Straße werden mit Bewuchs begrünt, und das Geschwindigkeitslimit auf der Straße soll herabgesetzt werden. "Technisch sind das keine großen Innovationen", räumt die Städteplanerin ein. "Aber sie lösen einen Lernprozess bei den Behörden aus. Vieles davon geht über ein 'business as usual' hinaus und bedarf einer Abstimmung auf Gemeinde- und Landesebene."

Toolbox gegen Versieglung

Während klimagerechte Maßnahmen auf Gemeindegrund oder bei Neubauten leichter umsetzbar sind, können Veränderungen im Bestand zu Herausforderungen werden. "Empfehlungen eines Baukultur-Beirats werden seitens privater Eigentümer oft infrage gestellt", bedauert die Projektleiterin. Phänomene wie die Zunahme der – in ökologischer Hinsicht kontraproduktiven – Schottergärten müssten dennoch nicht sein. Schwab: "Neben Aufklärungskampagnen hätten Gemeinde über den Bebauungsplan auch rechtliche Möglichkeiten, gegen die Kiesflächen vorzugehen. Das wird aber kaum wahrgenommen."

Perisponge endet im Jahr 2025. Bis dahin sollen aus den Maßnahmen und Erfahrungen des Projekts Empfehlungen abgeleitet werden, die auch an vielen anderen Standorten umgesetzt werden könnten – also eine "Toolbox" zur Reduktion der Versiegelung in den Siedlungsgebieten. Schwab hofft gleichzeitig, dass über das Projektnetzwerk und einschlägige Bildungsmaßnahmen Verantwortliche in Gemeinden, Behörden und Förderinstitutionen für klimagerechte Bauweisen sensibilisiert werden. Klar ist aber auch: Bis sie zur Selbstverständlichkeit werden, wird noch viel Arbeit nötig sein. (Alois Pumhösel, 17.6.2024)

Video: Wie Städte gekühlt werden können. DER STANDARD