Geburtstagsglückwünsche für die wohl berühmteste Ente der Kulturgeschichte: Donald Duck wird 90. imago images / ZUMA Press

Eigentlich will er seine Ruhe haben, doch dann stürzt er sich in ein Abenteuer. Er schmiedet Pläne, aus denen nichts oder was ganz anderes wird. Er strebt nach Ruhm und erntet Spott. Aber er gibt nicht auf. Donald Duck ist eben auch nur ein Mensch, ein ziemlich komplizierter noch dazu. Heute wird der ewig gleich alte, ewig und vergeblich in Daisy verliebte Donald 90 Jahre alt.

Im Juni 1934 trat er erstmals in dem kurzen bunten Animationsfilm The Wise Little Hen aus den Disney Studios auf, zunächst noch als simpel gestrickter Faulpelz, der sich darüber ärgert, dass er von der weisen Henne Rizinusöl statt Kuchen bekommt. Damals sah er einer wirklichen Ente um einiges ähnlicher, längerer Schnabel, dicker Körper, Schwimmflossen. Immerhin hatte er schon eine Matrosenjacke und -mütze. Ein Profisprecher ließ sein Englisch derartig quaken, dass eigentlich nur die kindliche Zielgruppe ihn wirklich verstand.

Die Rolle als krawutischer Underdog – ein etwas schiefes Bild – machte ihn populär. Nicht nur Kinder waren von ihm begeistert, bald trat er in Zeichentrickfilmen gleichberechtigt neben Mickey Mouse und Goofy und auch als Hauptdarsteller auf. Comic-Strips und -Books waren der nächste logische Schritt. Donald, seine drei Neffen und sein "Love Interest" Daisy – weitere Bewohner von Entenhausen sollten folgen – bestanden Abenteuer nun auch in Print. Filme und Hefte wurden bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in die halbe Welt exportiert.

Auch mit 90 ist Donald Duck noch fit. Vor allem, wenn er grantig ist. Disney 2024 / Story House Egmon

Marketing und Carl Barks

Geschicktes Marketing allein würde schon erklären, wie sowohl Mickey (nach wie vor das zentrale Logo von Disney) als auch Donald so beliebt wurden und immer noch sind. Es kam aber einiges dazu, das dem Enterich global und insbesondere in deutschsprachigen Ländern eine besondere Fangemeinde bescherte.

Man kann es als Glücksfall in der Geschichte der Populärliteratur bezeichnen, dass ein Angestellter bei Disney, der als Zeichenassistent für Animationsfilme begonnen hatte, Anfang der 1940er in die Print-Abteilung wechselte. Es gab andere gute Duck-Zeichner vor ihm, aber erst Carl Barks hauchte der schnatternden Ente mit Geschichten, die er sowohl schrieb wie zeichnete, eine komplexe Existenz ein. Sein Donald kann streng sein oder nachgiebig, hinterlistig oder naiv, er ist ein Kind der Traurigkeit oder der Euphorie, er kann angeben oder klein beigeben – das alles spiegelt sich in seiner Physiognomie, im genialen Strich von Barks. Er war "the good duck artist", einer der ganz Großen seines Metiers.

Carl Barks (1901–2000) war "the good duck artist".

Während Mr. Mouse über die Jahrzehnte in den Comics immer mehr zum braven Bürger mutierte, der Bösewichte vorhersagbar zur Strecke brachte, blieb Mr. Duck unvorhersagbar. Barks ließ ihn manchmal triumphieren, dann wieder draufzahlen, wir lesenden Kinder wussten nicht, wie die Geschichten ausgehen würden, das war ja das Spannende. Wird er dem Nachbarn zu sehr auf die Nerven gehen? Kann man Maulwürfe mit Tonnen von Portlandzement bekämpfen? Ist Cousin Gustav Gans, der Glückspilz, mit einer geschobenen Lotterie zu besiegen? Man wird sehen. Barks' Erzählungen hatten das Zeug, aus dem Heldenreisen gemacht sind, komplett mit Hindernissen, Helfern und Heroen – und Letztere waren oft die Neffen, nicht der Erziehungsberechtigte, was die Geschichten umso attraktiver machte.

Erfolg in Europa

Während die Disney Comics and Stories auf dem amerikanischen Markt keine bedeutende Rolle spielten – die Konkurrenz war groß, das Unternehmen konzentrierte sich auf Film und TV und später auf Themenparks –, waren die Bedingungen im Nachkriegseuropa viel günstiger. Als der Ehapa-Verlag in Stuttgart 1951 die Lizenz für deutsche Ausgaben erwarb, hatte er den Markt fast für sich. Comics waren kaum bekannt oder in Vergessenheit geraten, Fix und Foxi kam erst Jahre später heraus und wirkte vielleicht beabsichtigt wie eine Imitation der Disney-Figuren. Das Übersetzungsproblem löste der Verlag, indem er bei einer Kunsthistorikerin anklopfte, und das war der zweite Glücksfall in dieser Geschichte.

Donald Duck hatte so manch guten Einfall. Auch der Ehapa-Verlag tat einen Glücksgriff, als er Erika Fuchs als Übersetzerin engagierte. Disney 2024 / Story House Egmon

Erika Fuchs hatte bis dahin von Comics keine Ahnung, aber sie kannte ihren Goethe und Gaunerjargon, sie hatte poetische Fantasie, und sie hauchte den Figuren sprachliche Nuancen ein, die sie im Original nicht in solcher Ausprägung hatten. Dagobert drückt sich altvaterisch aus, die Kinder frech, der Erfinder Daniel Düsentrieb optimistisch ("Dem Ingeniör ist nichts zu schwör") und Donald gerne voll Selbstmitleid ("Ich bin eben ein schwankendes Rohr und keine knorrige Eiche", frei nach Matthäus 11.7). Über Generationen lösten die Storys Begeisterung bei der Leserschaft aus, von den Feuilletonredakteuren der FAZ bis zum österreichischen Bundespräsidenten. Fans gründeten den Verein der Donaldisten (die verehrungswürdige Dr. Erika Fuchs war natürlich EhrenpräsidEnte). Jubel herrschte, als Fuchs und Barks, beide um die 90 und Brieffreunde seit Jahrzehnten, sich 1994 zum ersten und einzigen Mal in München trafen.

Seit langem beliefern auch die Lustigen Taschenbücher voller Geschichten aus Entenhausen den Markt, deren meist aus Italien stammende Ware allerdings den Klassikern nicht das Wasser reichen kann. Doch dafür gibt es Nachdrucke und Barks-Editionen und auf Youtube die Cartoons von der weisen Henne bis in die Gegenwart. Wo auch immer du bist, alles Gute, lieber Donald, und weiter so! (Michael Freund, 9.6.2024)