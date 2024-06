Vorsitzender Andreas Böhm (hier auf einem Archivbild) reagiert erfahrungsgemäß unfroh auf seltsame Erklärungsversuche. Andy Urban

Wien – Wenn es stimmt, was die Staatsanwältin dem 36-jährigen Herrn M. vorwirft, ist das Schöffenverfahren unter Vorsitz von Andreas Böhm wirklich ungewöhnlich. Soll der Unbescholtene doch am Abend des 1. Dezembers betrunken zunächst versucht haben, seine Partnerin durch Drohungen zum Oralsex an ihm zu zwingen und anschließend von ihr und dem gemeinsamen Mitbewohner, auf den M. eifersüchtig war, wiederum unter Morddrohungen gefordert haben, vor seinen Augen Geschlechtsverkehr zu haben, also sowohl die Frau als auch den Mann zu vergewaltigen.

Der Prozess beginnt für den von Nikolaus Sauerschnig als Verfahrenshelfer verteidigten Rumänen vorsichtig ausgedrückt nicht optimal. Bei der Überprüfung seiner Generalien gibt der als Wohnadresse nämlich die Wohnung in Wien-Hernals an, in der sich die angeklagten Delikte ereignet haben sollen. "Das stimmt eben nicht", kontert der Vorsitzende – der das weiß, da M. seine dorthin zugestellte Ladung zur Verhandlung nicht abgeholt hat.

Böhm sandte also vor zwei Wochen die Polizei nach Hernals, wo sie den Onkel des Angeklagten fanden, der sagte, dieser habe dort nur zeitweise gewohnt, er wisse nicht, wo M. jetzt sei. "Ich habe dort die Meldeadresse und habe dort gewohnt", beharrt der Angeklagte. "Ja, aber jetzt wohnen Sie dort nicht mehr! Sondern wo?" – "Jetzt wohne ich bei einem Freund im Zehnten, da weiß ich aber die Adresse nicht", lässt der Angeklagte übersetzen. "Dann melden Sie sich an!", ermahnt der Vorsitzende ihn.

Todesdrohungen gegen Anwesende

In ihrem Eröffnungsvortrag erhebt die Staatsanwältin dann die schweren Vorwürfe gegen den Arbeitslosen. Er sei am Tatabend betrunken in die Wohnung gekommen. Aus Eifersucht auf seinen Mitbewohner geriet er mit seiner Partnerin in Streit, soll sich ausgezogen, ihren Kopf in Richtung seiner Genitalien gezogen und auf Rumänisch gesagt haben: "Du Hure, du bläst mir jetzt einen, wenn du das nicht machst, dann bringe ich dich und ihn um!" Auch den Mitbewohner, der dazukam, soll er mit dem Tod bedroht haben und anschließend von seiner Lebensgefährtin gefordert haben: "Du Hure, komm her ins Zimmer. Mach jetzt mit ihm Geschlechtsverkehr vor meinen Augen, sonst bringe ich euch beide um."

Sicher ist, dass die Frau die Wohnung verließ, zur nächsten Polizeiinspektion ging und die Vorgänge anzeigte. Kurz darauf erschienen auch M. und der Mitbewohner dort. Laut Aktenvermerkt der Polizistinnen und Polizisten habe der Angeklagte einen merklich alkoholisierten Eindruck gemacht. "Rote Augen, Gleichgewichtsstörungen, mangelnde Körperspannung und deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch" wurden vermerkt. Vor den Beamten und im Beisein des Dolmetschers soll M. dann angekündigt haben, die Frau zu töten, sobald sie die Dienststelle verlassen habe, was wohl ein Mitgrund für das ausgesprochene Bertretungsverbot gewesen ist.

An das M. sich nicht hielt – am 9. Dezember erschien er laut der Frau nach Mitternacht neuerlich in der Wohnung, weckte sie auf und drohte ihr mit den Worten: "Du Schlampe! Es wäre gut, dass ich dich jetzt umbringe und dich zerschneide! Deswegen bin ich gekommen, weil du mir diese Probleme bereitet hast letzte Woche mit der Polizei."

Verteidiger sieht altruistisches Motiv

"Die Vorwürfe sind unrichtig", kontert der Verteidiger in seinem kurzen Plädoyer. "Offenbar hat die Frau sie aus Wut erfunden, da M. sich getrennt hat", vermutet er. Einzig die Verletzung des Betretungsverbotes gestehe sein Mandant ein, das sei aber aus altruistischen Motiven erfolgt. "Er wollte ihr finanzielle Unterstützung anbieten."

Zur gelinden Überraschung Böhms bekennt sich M. dann pauschal unschuldig. "Na die Drohung vor der Polizei haben auch die Beamten und der Dolmetscher gehört!", hält der Vorsitzende dem Angeklagten vor. "Vielleicht haben sie das falsch verstanden. Ich habe nur gesagt, die anderen sollen sagen, was ist, und dass ich niemanden umgebracht habe", lautet die überraschende Begründung von M., da ein Mord gar nicht zur Debatte stand.

"Na wenn Sie sogar das Offensichtliche leugnen, werden wir vertagen müssen, und alle Polizisten und den Dolmetscher als Zeugen laden!", kündigt Böhm an. Worauf er von Sauerschnig kritisiert wird, da Böhm nicht von "Offensichtlichem" sprechen und die Beweiswürdigung vorwegnehmen solle. Als der Angeklagte dann aber auch strikt leugnet, damals alkoholisiert gewesen zu sein, da er weder Alkohol noch Drogen konsumiere, bittet der Verteidiger um eine fünfminütige Unterbrechung und ein kurzes Gespräch mit seinem Mandanten und der Dolmetscherin vor dem Saal. Die Pause wird gewährt, danach sagt M.: "Ich habe ein Bier getrunken. Aber das war am frühen Nachmittag."

Umgekehrte Rollenverteilung

Dieser Alkoholkonsum sei auch der Auslöser des Streits gewesen, als er nach Hause kam, behauptet der Angeklagte. Denn in Wahrheit sei es seine Freundin gewesen, die krankhaft eifersüchtig gewesen sei und die Auseinandersetzung begonnen habe. Interessanterweise soll es sich trotzdem um den ersten kleinen Streit in der zweijährigen Beziehung mit seiner Landsfrau gehandelt haben. Er habe sich damals weder ausgezogen noch irgendwelche Drohungen ausgesprochen, beteuert er.

"Gut. Jetzt ist aber irgendwie die Frau zur Polizei gegangen und hat Sie angezeigt", lautet die nächste Feststellung des Vorsitzenden. "Ja, mein Mitbewohner und ich sind ihr nachgegangen." – "Warum, wenn angeblich nichts gewesen ist? Woher wussten Sie überhaupt, dass sie zur Polizei geht?" – "Weil sie das gesagt hat, bevor sie gegangen ist." – "Dann sind Sie vor der Polizei, in zumindest einem sehr eigenartigen Zustand?" – "Ja, weil ich gestresst und traurig war, da ich nicht wusste, warum sie mich anzeigt."

Vorsitzender wundert sich

M. bleibt dabei: Auf der Dienststelle habe er niemanden bedroht. "Gut, dann werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen", macht Böhm ihm klar. "Haben Sie dann ein Betretungsverbot bekommen?", will der Vorsitzende auch wissen. "Ja." – "Acht Tage später standen Sie in der Nacht aber schon wieder in der Wohnung!" – "Sie war alleine in Österreich und hatte keine finanzielle Unterstützung. Ich wollte ihr Geld für Lebensmittel und Zigaretten bringen. Es war gut gemeint", erklärt der Angeklagte dazu. "Was ist das für eine seltsame Aussage? Sie hatten ein Betretungsverbot!", hält der Vorsitzende entgegen. "Ja, ich gebe zu, dass das ein Fehler war", gesteht der Angeklagte dann doch zu. Bedroht will der die Frau dabei aber nicht haben.

Die Anklägerin mag diese Darstellung auch nicht recht glauben. "Jetzt zeigt die Frau Sie – Ihrer Darstellung nach – angeblich zu Unrecht an. Warum wollen Sie ihr dann Geld geben?", wundert sie sich. Er habe Mitleid mit ihr gehabt, argumentiert der Angeklagte. Die Frau habe keinen Job gehabt und kein Wort Deutsch gesprochen. Mittlerweile sei sie wieder in Rumänien, habe er gerüchteweise gehört, er habe aber weder Kontakt zu ihr noch eine Telefonnummer.

"Ich war nie eifersüchtig!"

Außerdem habe er seinen Mitbewohner als Zeugen für seine Aussagen, ist der Angeklagte sich sicher. Böhm konzediert zwar, dass dieser Mann bei der Polizei die Drohungen gegen ihn und die Freundin des Angeklagten nicht bestätigt habe. Allerdings habe er einen wüsten Streit geschildert, der wegen der Eifersucht des Angeklagten eskaliert sei. "Ich war nie eifersüchtig!", entgegnet M. daraufhin. "Vielleicht hat er Angst gehabt, dass er auch angezeigt wird?", kann er sich die Aussage nicht erklären. Der Mitbewohner sei ein guter Freund, den er seit fünf oder sechs Jahren kenne.

Der Vorsitzende vertagt danach auf unbestimmte Zeit, da zunächst einmal versucht werden soll, die Frau in Rumänien zu kontaktieren. Außerdem müssen auch der Mitbewohner, die Polizisten und der Dolmetscher als Zeugen geladen werden. (Michael Möseneder, 7.6.2024)