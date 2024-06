Was die Erinnerung an die Landung in der Normandie für die heutige Situation bedeutet

In einer schwimmenden Blechkiste dichtgedrängt auf rauer See unter Artilleriefeuer zum Ufer. In dem Moment, wo die Landungsklappe des Bootes runtergeht, wütet feindliches Maschinengewehrfeuer gegen die Soldaten. Dann ins Wasser, wo etliche wegen der schweren Ausrüstung ertrinken. Dann 300 Meter über einen deckungslosen Sandstrand, immer unter feindlichem Feuer, und schließlich hinauf zu den Bunkern auf den Uferhöhen. Das war die Realität der Landung in der Normandie vor 80 Jahren, der jetzt feierlich gedacht wird. Es war der größte Beitrag zur Befreiung Europas.

Sie waren als junge Männer am D-Day in der Normandie dabei: Veteranen bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten. Foto: Reuters / Benoit Tessier

Aber halt, haben nicht die Soldaten der Roten Armee unter zum Teil noch schrecklicheren Umständen viel größere Opfer mit gleicher Tapferkeit gebracht? War nicht der Anteil der Sowjetunion an der Niederringung Hitler-Deutschlands viel größer und wichtiger? Tatsächlich: Die Verluste der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg waren ungleich höher als die der Westalliierten. Ohne die Sowjetunion hätte die Militärmaschine des Dritten Reichs noch viel, viel schwerer besiegt werden können; möglicherweise gar nicht. Oder nur unter Einsatz der Atombombe. Aber erstens leisteten die Westalliierten durch ihre Landung in der Normandie einen entscheidenden Beitrag zur Entlastung der sowjetischen Front; und zweitens: Wäre die Eroberung und Besetzung von ganz Mittel- und Westeuropa durch Stalins Truppen eine echte Befreiung gewesen? Nach den Nazis kam die Rote Armee und dahinter die Politkommissare, die tausendfachen Verhaftungen, Verschleppungen in den Gulag, die Erschießungen und fast 50 Jahre brutalster Diktatur. Ohne die Westalliierten wäre Stalin viel weiter nach Westen gekommen.

"Roosevelt entschied: 'Germany first, Europe first.'"

Wobei es ja einen Aspekt der Geschichte gibt, der immer vernachlässigt wird. Die Amerikaner mussten ja nicht zwingend nach Europa. Es war Hitler, der in einem selbstmörderischen Wahn den USA am 11. Dezember 1941 den Krieg erklärte. Er tat es als Reaktion auf den japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember, obwohl ihn das Bündnis mit Japan nicht dazu verpflichtet hätte. Man kann nur spekulieren, dass ihn die Erkenntnis, dass sein Überfall auf die Sowjetunion vor Moskau steckengeblieben war, zu diesem Götterdämmerungsentschluss motivierte (es war übrigens der Zeitpunkt, wo Hitler den endgültigen Beschluss zur "Endlösung der Judenfrage" fasste). US-Präsident Franklin D. Roosevelt hätte es in einer Stimmung des Isolationismus viel schwerer gehabt, Deutschland von sich aus den Krieg zu erklären. Sogar danach wollte der US-Generalstab zunächst den Schwerpunkt auf den Krieg gegen Japan im Pazifik legen. Aber Roosevelt entschied: "Germany first, Europe first."

Die USA entschieden sich für die vorrangige Befreiung Europas. Letztlich deshalb leben wir heute in Frieden, Freiheit und Wohlstand. Deswegen sind die Parallelen, die vor allem US-Präsident Joe Biden bei den 80-Jahr-Feiern zum Heute zog, nicht von der Hand zu weisen. "Isolationismus war vor 80 Jahren keine Antwort und ist es heute nicht", sagte er. Und: "Wir werden uns nicht abwenden. Denn wenn wir das tun, dann wird die Ukraine unterjocht werden. Und ganz Europa wird bedroht."

So ist es. Wladimir Putin wird nach einem Sieg in der Ukraine nicht bei uns einmarschieren, das kann er nicht, selbst wenn Donald Trump Präsident wird. Aber er wird Europa unter russischen Einfluss bringen wollen. (Hans Rauscher, 7.6.2024)