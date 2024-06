Ein Wolf wurde am Donnerstagabend im Raurisertal erlegt. Hubert Stock, der Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg, begutachtete das Tier. Land Salzburg/Hubert Stock

Es hat nicht einmal einen Tag gedauert, schon hat ein Jäger einen Wolf im Rauristal erschossen. Jagdlandesrätin Marlene Svazek (FPÖ) hatte den Wolf per Verordnung in der Nacht auf Donnerstag zum Abschuss freigegeben, wie der STANDARD berichtete. Er soll für 23 Schafsrisse bei Rauris und Kolm Saigurn verantwortlich sein. Am Donnerstagabend wurde laut Wolfsbeauftragten des Landes ein Tier erlegt.

"Wir wissen bisher, dass es ein männlicher Wolf ist. Weitere Untersuchungen werden in Wien durchgeführt, dann wird auch das Alter, eventuelle Herkunft und die DNA festgestellt", sagte Hubert Stock. Der Wolfsbeauftragte des Landes begutachtete am Freitag den Abschuss vor Ort im Raurisertal. "Die Erleichterung hier unter den Landwirten ist groß, die Tiere sollen in Kürze wieder auf die Alm getrieben werden", sagte Stock.

Es ist der zweite Wolf, der in Salzburg per Verordnung für den Abschuss freigegeben wurde. Im Juli des Vorjahres wurde auf dem Hochkönig der erste Wolf in Salzburg per Verordnung erlegt. Künftig soll es in Salzburg bereits möglich sein, Wölfe abzuschießen, wenn sich diese einem Siedlungsgebiet nähern. Ein Riss von Nutztieren wäre dann nicht mehr nötig. Eine dementsprechende neue Weideschutzverordnung ist gerade in Begutachtung. (Stefanie Ruep, 7.6.2024)