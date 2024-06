Das Funktionsprinzip einer klassischen Batterie ist einfach: Sie wandelt chemische Energie in elektrischen Strom um. Elektronen fließen von der Anode (Minuspol) zur Kathode (Pluspol) durch einen externen Stromkreis, wodurch Geräte mit Strom versorgt werden. Weniger einfach ist es, den durch Elektromobilität und erneuerbare Energien rasant steigenden Bedarf für Batterien auf nachhaltige Weise zu stillen. Den rechtlichen Rahmen dafür gibt die seit 18. Februar 2024 gültige EU-Batterieverordnung vor, die den gesamten Lebenszyklus aller Arten von Batterien von der Herstellung bis zum Recycling umfasst und auf Kreislaufwirtschaft für die Energieträger abzielt.

Batterien kommt eine Schlüsselrolle in der Energie- und Mobilitätswende zu. Getty Images

Die Nachfrage nach für Batterien essenziellen Rohstoffen wie Kobalt, Lithium, Nickel, Kupfer oder Naturgrafit kann je nach Szenario in naher Zukunft die derzeit bekannten Reserven übersteigen, und mehr als 80 Prozent dieser für Wirtschaft und Industrie wichtigen Rohstoffe werden laut EU-Kommission importiert. Vor diesem Hintergrund ist das europäische Konsortium Streams (Sustainable Technologies for Reducing Europe's Battery Raw Materials Dependance) unter Leitung des Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien angetreten, Europas Abhängigkeit von kritischen Rohmaterialien zu reduzieren.

Ausgewählte Minen

"Wir entwickeln zwölf Technologien für die Wiedergewinnung von Rohstoffen, und das sind für uns Kobalt, Nickel, Mangan und Grafit. Wir schauen uns dabei sowohl die Anoden- als auch die Kathodenseite an", sagt Projektleiter Damian Cupid, Senior Scientist beim AIT. "Unser Ziel ist es, die Prozesse und Technologien nachhaltig zu gestalten und die Vorläuferstoffe für die Batteriematerialproduktion so rein wie möglich zu halten – in dem Sinne, dass sie wieder in eine Batterie integriert werden können."

Seine Rohstoffe bezieht das vom EU-Forschungsprogramm Horizon Europe unter dem Dach der Initiative Battery 2030+ mit einer Million Euro geförderte Forschungsprojekt aus zwei primären und vier sekundären Quellen. Primärstoffe stammen aus ausgewählten Minen: Spodumen, ein Ausgangsstoff für Lithium, aus Finnland, Grafit aus Tansania. Sekundäre Quellen sind zum Beispiel Bergbaurückstände (Mining-Tailings) aus der Türkei, die Kobalt, Nickel und Mangan enthalten. Dazu kommt Silizium aus Photovoltaik-Abfällen, Lithium aus flüssigen Rückständen bei der Aluminiumgewinnung und Pflanzenkohle vom Waffenhersteller Glock, die als Rohstoff für den Leitruß zur Entwicklung der Anoden und Kathoden dient.

Starke Nachfrage

In dem Projekt, an dem 19 Partner beteiligt sind, gilt der Fokus auf der einen Seite der Materialentwicklung – dass zum Beispiel Natrium oder Magnesium als alternative Ladungsträger für Lithium verwendet werden können – und andererseits dem Ziel, die Materialien von der Herstellung bis zum Recycling so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Am AIT selbst werden Kathoden- und Anodenmaterialien in Prototypzellen integriert, die aus recycelten, wiederaufbereiteten und wiederverwerteten Batterievorprodukten hergestellt werden.

Die Nachfrage nach Innovationen auf dem Weltmarkt ist enorm. Besonders unter Autoherstellern ist der Wettlauf um die nächste Akkugeneration voll entbrannt. Als heißer Anwärter dafür gelten Feststoffbatterien, deren Trägermedium im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien nicht mehr flüssig ist. Davon verspricht man sich eine höhere Energiedichte, kürzere Ladezeiten und mehr Brandsicherheit. Auch andere Technologien, bei denen nicht mehr Lithium der Ladungsträger ist, sondern besser verfügbare Materialien, versprechen Potenzial. In China werden etwa bereits Autos mit Natrium-Ionen-Akkus in Serie produziert. Allerdings sind im Reich der Mitte laut Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme auch fast 90 Prozent der einschlägigen Patente angesiedelt.

Bis zu 3000 Ladezyklen

Bei Lithium-Alternativstoffen wie Magnesium oder Kalzium ist die beschränkte Ladefähigkeit noch ein limitierender Faktor. Batterien-Experte Cupid hält die dafür in Entwicklung befindlichen Technologien für sehr vielversprechend, aber in vielerlei Hinsicht noch nicht ausgereift genug: "Diese Batterien sind schon wiederaufladbar, aber sie schaffen meistens nur 50 bis 100 Ladezyklen. Wir brauchen Batterien, die bis zu 3000 Zyklen schaffen."

Auch wenn die Forschung nach Alternativen auf Hochtouren läuft, wird es bis zu deren Marktreife noch dauern, und die Lithium-Ionen-Technologie wird für absehbare Zeit noch klar das Feld anführen, schätzt Cupid: "Lithium-Ionen-Batterien sind noch immer Nummer eins bei der Energiedichte. Das heißt, die Batterien sind leicht genug, dass sie in ein Fahrzeug integriert werden können."

Beim Projekt Streams fließen all diese Entwicklungen in die Herstellung von Batterien ein, gleichzeitig sollen weniger Wasser, Lösungsmittel, Strom und Gas verwendet und die CO 2 -Emissionen reduziert werden. Noch ist es nicht so weit, räumt Cupid ein, aber zu Projektende in drei Jahren werde man Batteriezellen aus nachhaltigem Rohstoffmaterial produzieren und das als Konzept präsentieren. "Wir werden dann Technologien entwickelt haben, die die Wiederverwendung von Materialien aus Batterien am Ende ihres Lebenszyklus ermöglichen. Und am Ende werden wir sagen, wir haben Rohstoffquellen in Europa, die wir auch verwenden können. Das heißt, wir sind dann nicht mehr abhängig von China oder Afrika." (Mario Wasserfaller, 15.6.2024)