Die Schallaburg in Niederösterreich wurde im 11. Jahrhundert errichtet und ab 1560 zum Renaissanceschloss ausgebaut. Die restaurierte Fassadengestaltung des Innenhofs zeugt davon, in den Innenräumen findet Jahr für Jahr eine kulturhistorische Großausstellung statt. Diesmal bespiegelt man sich mit dem Thema Renaissance auch selbst. Klaus Pichler

STANDARD: Die Schallaburg feiert heuer 50 Jahre Ausstellungstätigkeit. Wie haben sich die Ausstellungen in all den Jahren verändert?

Chahrour: Es gibt vielleicht zwei wichtige Veränderungen, die für uns alle spürbar sind. Da sind zum einen die Themen. In den ersten Jahrzehnten ging es stärker darum, bestimmte Epochen mit herausragenden Kunstwerken zu zeigen. Die Schallaburg hat da mehr als ein Jahrzehnt lang zwischen Ende der 1970er-Jahre und Anfang der 1990er-Jahre immer wieder besonders nach Osten geschaut und viele Ausstellungen zeigen können, die in Westeuropa aufgrund des Kalten Krieges kaum denkbar gewesen wären. Heute schauen wir viel mehr auf Querschnitte, immer wieder werden auch Themen aufgegriffen, die gesellschaftlich relevant sind und auch zum Nachdenken anregen sollen. Da hat die Schallaburg in den zwanzig Jahren immer wieder aufzeigen können. Die Ausstellung Islam im Jahr 2017 oder Kind sein im vergangenen Jahr sind Beispiele dafür. Nächstes Jahr widmen wir uns den Träumen. Zum anderen hat sich das Umfeld geändert. Museen und Ausstellungszentren sind nicht mehr nur Orte der Hochkultur, sondern auch Schauplätze der Freizeitindustrie geworden. Menschen treffen bewusste Entscheidungen, ihre Freizeit für eine Aktivität einzusetzen. Da sind die Ansprüche auch höher geworden. Dem muss man sich auch in der Gestaltung des Besuchserlebnisses stellen.

STANDARD: Sie kümmern sich um die Vermittlung. Wie hat sich dieser Bereich gewandelt?

Chahrour: Das große Schlagwort ist für uns ein möglichst inklusives Denken. Ein optimales Ausstellungserlebnis beinhaltet Zugänge für möglichst viele Bedürfnisse von Besuchenden. In der Gestaltung der Ausstellung muss das Erlebnis von Anfang an mitgedacht werden. Deshalb darf bei uns die Vermittlung in der Entwicklung von Projekten von Anfang an mit am Tisch sitzen und mitreden und nicht erst am Ende eines Prozesses, wenn die Weichen schon gestellt sind. Bei uns stehen Teamwork und spartenübergreifendes Arbeiten stark im Vordergrund.

Inklusion und Vermittlung spielen eine wichtige Rollen in den Schallaburg-Ausstellungen. Klaus Pichler

STANDARD: Schallaburg-Ausstellungen bemühen sich sehr darum, für die ganze Familie interessant zu sein: zugänglich für Kinder und Jugendliche, aber auch interessant fürs Fachpublikum. Ein schwieriger Spagat?

Chahrour: Die Vorbereitung einer Ausstellung zieht sich manchmal über zwei bis drei Jahre. Da überlegen wir schon genau, welche Ansprüche welche Publikumsgruppen an ein Thema haben. Experten suchen oft bestimmte Objekte oder Teilaspekte eines Themas. Eltern mit Kindern wollen vielleicht nur einen Einstieg in das große Thema der "Kultur" bieten und die Kinder nicht verschrecken, sondern begeistern. Wir versuchen, die Besuchenden möglichst gesamthaft zu denken. Also keine "Kinderecke", sondern ein Weg durch die Ausstellung, den Kinder mit ihren Begleitpersonen gemeinsam gehen können, um das große Ganze auch erleben zu können. Spielerische Aufarbeitungen von Themen sind da ganz wichtig.

STANDARD: Manche sagen, dass bei Ausstellungen heutzutage zu viel erklärt, zu viel kontextualisiert oder moralisiert werde. Wie viel eigene Urteilskraft kann bzw. muss man den Besuchenden zubilligen?

Chahrour: Ich glaube, die Frage ist, welchen Anspruch man an eine Ausstellung stellt. Bis vor 20 oder 30 Jahren stand der Bildungsauftrag sicher im Vordergrund. Da ging es im kulturhistorischen Bereich darum, den Menschen eine Geschichte und ihre Dinge näherzubringen, weil es oft keine andere Möglichkeit gab, sich selbst ein Bild zu machen. Da hat sich viel geändert. Wir sehen heute ein Publikum, das ganz andere Erfahrungshintergründe hat. Die Leute sind weit gereist, haben vieles von dem, was man früher nur über eine Ausstellung zu sehen bekam, schon vor Ort gesehen und haben oft ein beeindruckendes Wissen, ohne Expertinnen zu sein. Dazu kommt das Internet mit einer unfassbaren Informationsfülle, die es Menschen ganz leicht macht, selbst alles Faktenwissen zu sammeln, das man für ein Objekt braucht. Offen bleibt aber die Frage, wie wir Dinge und Prozesse deuten. Da haben Ausstellungen sehr wohl eine wichtige Rolle behalten. Mit der Erzählung einer Ausstellung können wir gemeinsam neue Blicke auf scheinbar vertraute Themen aufmachen, zum Selber-Nachdenken anregen und auch provozieren. Und das hat heute mehr Bedeutung denn je.

Doch es geht auch klassisch mit Objekten in Schaukästen. Klaus Pichler

STANDARD: Heuer nimmt man die Renaissance in den Blick und schaut dabei auch auf die Geschichte der Burg selbst. Welche Aspekte gibt es da zu entdecken?

Chahrour: Wenn wir uns die Renaissance anschauen, schauen wir quasi in den Spiegel unserer eigenen Entwicklung. Viele Dinge, die unser Leben im Heute prägen, sind in der Kultur der Renaissance und der frühen Neuzeit grundlegend angelegt. Da ist unser Individualismus, unsere Reiselust, die Gartenlust, die damals beginnende Hinwendung zu wissenschaftlichen Betrachtungsweisen und auch so Profanes wie der Sport. All das hat in der Renaissance einen Ursprung als Elitenphänomen und hat sich in den letzten 400 Jahren schrittweise popularisiert. Da können wir uns selbst in vielen Aspekten wiederentdecken.

STANDARD: Die Ausstellungen auf der Schallaburg leben davon, dass sie kulturhistorisch breit konzipiert sind, sich nicht auf ein Fachgebiet verengen. Versteht man eine so komplexe, vielfältige Epoche wie die Renaissance nur, wenn man fächerübergreifend denkt?

Chahrour: Ich glaube nicht, dass es der Anspruch einer Ausstellung sein kann, etwas gesamthaft verständlich zu machen. Dazu ist eine Epoche, die allein hier in Mitteleuropa ein Jahrhundert umspannt, viel zu komplex. Erfolgreich ist das Konzept einer Schau immer dann, wenn es gelingt, in ein paar wesentlichen Teilaspekten Aha-Erlebnisse für Besuchende zu generieren. Das muss unbedingt fächerübergreifend gedacht sein – vom enzyklopädischen Denken, das gerade im deutschen Sprachraum so fest verankert ist, müssen wir uns aber echt verabschieden.

STANDARD: An der Schallaburg wird ja auch laufend geforscht. Wie viele Geheimnisse kann die Wissenschaft ihr noch entlocken?

Chahrour: Überraschend viele! Wir haben in den letzten zwanzig Jahren immer wieder verschiedene Bauteile beforschen lassen, und es ist faszinierend, was da an neuen Erkenntnissen zutage tritt. Wir haben heuer zwei Bereiche neu zugänglich gemacht, die bisher für das Publikum geschlossen waren. In der Vorbereitung dafür konnten wir selbst viel lernen: zum Beispiel, in welchen Strukturen wie gewohnt wurde, wie sich Nutzungen wandeln und welche Vorurteile sich da sehr hartnäckig über Jahrzehnte gehalten haben. Das können die Leute bei uns heuer selbst entdecken! (Stefan Weiss, 7.6.2024)