Dank kriegsbedingter Energiekrise, dank großzügiger Förderungen und vielleicht auch dank eines neuen Bewusstseins, dass die Abmilderung der Klimakatastrophe endlich Handlungen braucht, steigt der Anteil von Strom aus erneuerbaren Quellen in Österreich. In einem Land, das sich diesbezüglich viel zu lang auf dem traditionell hohen Wasserkraftanteil ausgeruht hat, ist das ein echter Fortschritt.

Wie ökologisch verträglich Wasserkraftwerke sind, hängt ganz von den jeweiligen Umweltbedingungen ab. Im Bild: der Lechfall bei Füssen in Bayern. IMAGO/Zoonar/Erich Teister

Allerdings braucht auch dieser Aspekt der Energiewende ausreichend Planung und Koordination. Die neuen Kapazitäten sollten im richtigen Ausmaß auf die verschiedenen Energieformen aufgeteilt werden. Gleichzeitig müssen neue Anlagen, egal welcher Ausprägung, bestmöglich mit bestehenden Infrastrukturen verbunden werden, um Flächenverbrauch und negative Auswirkungen auf die Natur möglichst gering zu halten.

Konfliktthema Kleinwasserkraft

Ein klassisches Konfliktthema in diesem Abgleich von Natur- und Klimaschutzinteressen ist ein weiterer Ausbau der Kleinwasserkraft. Mittlerweile sind nur noch sechs Prozent der heimischen Fließgewässer unverbaut und in einem naturnahen Zustand. Der Österreichische Biodiversitätsrat (ÖBDR), dessen Koordinationsstelle an der Universität für Weiterbildung Krems untergebracht ist, hält eine weitere Forcierung dieses Bereichs für "energiewirtschaftlich und ökologisch falsch".

"Das Potenzial für eine weitere Stromerzeugung aus Kleinwasserkraft ist längst erschöpft. Es braucht eine bundesweite Strategieabstimmung, die den Ausbau der verschiedenen Energieformen koordiniert und ökologischen Zielvorgaben entspricht", sagt Simon Vitecek, der als Hydrobiologe an der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien und am interuniversitären Forschungszentrum des Wassercluster Lunz Teil des Biodiversitätsrats ist. "Die wichtigste Maßnahme ist dabei allerdings eine generelle Senkung des Energiebedarfs."

Energieproduktion und Umweltfolgen

Der Ausbau der Wasserkraft wird gemeinhin mit der Zeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg assoziiert. Doch auch in den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde das Netz an Kraftwerken noch deutlich enger. Laut Zahlen des Klimaschutzministeriums wurden 2022 mit 3151 Wasserkraftwerken um genau 754 Anlagen mehr betrieben als noch 2005. Beinahe 95 Prozent aller Bauten sind dabei Kleinkraftwerke. Für den Biodiversitätsrat stehen dabei Umweltimpact und tatsächlich produzierte Energie in keinem Verhältnis. "Trotz der enormen Anzahl der Kleinkraftwerke ist die Ausbeute mit nur 15 Prozent der gesamten Wasserkraft in Österreich marginal", resümiert Vitecek.

Gleichzeitig gehen aber auch durch sie wertvolle Habitate verloren. "Der Sedimenttransport und die natürlichen Umwälzungsprozesse im Flussbett werden unterbunden. Eine Vielzahl von spezialisierten Arten verliert ihren Lebensraum", sagt Vitecek. Auch moderne Kraftwerkskonzepte, die etwa mit großzügigen Wanderhilfen für Fische oder geplanten Überflutungen umliegender Aulandschaften Rücksicht auf die Ökologie nehmen, seien nur bedingt hilfreich. "Das Kraftwerk bleibt trotz aller Maßnahmen eine veritable Barriere für den überwiegenden Anteil der Spezies", sagt der Hydrobiologe. "Effektiver sind die technischen Hilfen aber bei ausreichend großen Kraftwerken. Trotzdem ist es im Gesamteffekt nachteilig für die Biodiversität– wenn gut gemacht, aber zumindest im geringeren Ausmaß."

Auch im Kaunertal ist ein Ausbau der Wasserkraft in Diskussion. IMAGO/Martin Erdniss

Weniger, aber größere Kraftwerke

Bei Pumpspeicherkraftwerken ist es neben dem Flächenverbrauch durch Aushubmaterialien hingegen der Schwallbetrieb, ein künstlich herbeigeführter Strömungsanstieg, mit dem viele Arten nicht zurechtkommen. Zu den Folgen gehört das Einwandern invasiver Arten, die sich angesichts dieser Gegebenheiten flexibler verhalten.

Vitecek plädiert also für weniger und dafür größere Kraftwerke, die den Umweltimpact insgesamt herunterschrauben. Gleichzeitig brauche es einen Masterplan, der den Erneuerbarenausbau in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele und Flächenverbrauch sinnvoll koordiniert. Der Ausbau der Kleinwasserkraft soll also gestoppt, Photovoltaik tendenziell auf Dächer, Parkplätze und andere versiegelte Infrastrukturen verbannt und Windturbinen nahe bestehender Infrastrukturen wie Straßen oder Stromtrassen installiert werden.

"Es ist geradezu bizarr, dass beim Ausbau des Kraftwerks im Kaunertal ein einzigartiges Hochmoor vernichtet werden soll und sich Österreich gleichzeitig im Zuge des EU-Renaturierungsgesetzes zur Wiederherstellung früherer Moorlandschaften verpflichtet", gibt der Wissenschafter ein Beispiel für mangelnde Koordination zwischen Interessen von Energiewirtschaft und Umweltschutz. "Biodiversität ist ein überragendes gesellschaftliches Interesse. Leider wird oft wirtschaftlichen Projekten der Vorzug gegeben, die langfristig weder rentabel noch sinnvoll sind." (Alois Pumhösel, 20.6.2024)