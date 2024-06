Die Schallaburg bei Melk nimmt ihr Publikum oft mit an weit entfernte Orte und in ferne Epochen – auch beim diesjährigen Thema Renaissance könnte man so verfahren. Doch die Schallaburg, errichtet im elften Jahrhundert, hat selbst eine üppige Renaissance-Karriere vorzuweisen. Das protestantische Adelsgeschlecht der Losensteins baute die Burg ab 1560 mit viel Sinn für Kunst, Bildung und Fortschritt zum Renaissance-Schloss um.

Es ist also auch ein Blick auf die Geschichte des eigenen Ausstellungshauses, den das kuratierende Team Robert Gander, Claudia Mark, Gabriele Rath und Bruno Winkler mit der Ausstellung Renaissance – einst, jetzt & hier wirft. Die Räume des Rundgangs wurden an vielen Stellen frei von Wandverbauungen gehalten, um die Architektur des Schlosses sichtbar zu machen, ein ganzer Abschnitt der Ausstellung befasst sich mit den Plastiken der Hoffassade, die zuletzt mehrfach restauriert wurde. Die Terrakottafiguren stellen hauptsächlich Motive des Herkules-Mythos dar, der den Burgbesitzern als Anleitung zur Tugendhaftigkeit dienen sollte.

Porträtkunst und Buchdruck, Individualität und neue Medien: die Renaissance auf der Schallaburg. Klaus Pichler

Zahlreiche Porträts zeugen vom neuen Menschenbild des Humanismus und Individualismus: Jenseitsfokussierung und geozentrisches Weltbild wurden von Diesseitsorientierung und der Sonne als wissenschaftlich belegtem Zentralgestirn abgelöst. Überhaupt waren die Renaissance und als Ort der Bildung damit auch die Schallaburg zwischen alter religiöser Ordnung und neuer aufgeklärter Wissenschaftlichkeit umkämpfte Schauplätze. Druckerpresse und Lutherbibel zeugen davon ebenso wie ausgestellte "verbotene Bücher" aus dem Stift Göttweig.

Der Beginn diplomatischer Reisetätigkeit wird anhand von Reiseberichten dargelegt, das langsame Übergleiten von pseudo- und vorwissenschaftlichen Phänomenen wie der Alchemie ins Zeitalter der modernen Naturwissenschaft ist ein weiterer wichtiger Fokus der Ausstellung. Wie immer bietet vor allem auch der umfassende Katalog Vertiefung in die spannende Umbruchszeit, deren zentrale Themen die Gegenwart geprägt haben und noch immer fortwirken.

Und auch an der Schallaburg selbst wird übrigens bis heute geforscht: Eine Schießstätte, ein Festsaal und Ruinen eines Ballhauses im Schlossgarten sind erstmals für Publikum zugänglich. Der enorm vielschichtigen Epoche der Renaissance kann also drinnen wie draußen in vollen Zügen nachgespürt werden.

Die Schlossanlage erkunden

Man kennt das ja: Es gibt ein bestimmtes architektonisches Detail, auf das eine Schautafel hinweist, man braucht aber viel zu lange, um dieses auch zu erspähen. Dafür hat die Schallaburg nun Abhilfe geschaffen. Mithilfe über die Schlossanlage verteilter Guck-Installationen wird der Blick sofort auf die relevanten Details gelenkt, zum Beispiel auf die umfassend beschriebene Terrakottafiguren-Anordnung im Arkadenhof. Hier erfährt man dann auch, dass die Fassadenelemente ursprünglich üppig mit farbenfroher Bemalung verziert waren.

Guck-Installationen weisen auf wichtige Details hin. Klaus Pichler

Unbedingt lohnend ist auch ein Abstecher in den Schlossgarten. Er zeugt vom in der Renaissance erwachten Faible für Ziergärten und Wasserspiele, ein erstmals zugänglicher Festsaal erzählt von der ausgeprägten Partykultur jener Zeit. Dazu gehörten auch Spiel und Sport, wie zwei weitere erstmals umfassend erforschte und begehbare Orte belegen: Auf einer Schießanlage wurde die Treffsicherheit geübt, ähnlich, nur sportlicher, verfuhr man in einem Ballhaus nebenan, von dem zwar nur noch Ruinen zu sehen sind, in dem Besucher aber auch heute noch Badminton spielen können.

In der Renaissance wurde hier Jeu de Paume praktiziert. Man spielte über ein Netz, bezog aber auch die Wände mit ein. Der Aufschlag musste auf ein schräges Dach an der Längsseite erfolgen. Traf man bestimmte Öffnungen in der Wand, brachte das ebenfalls Punkte. Jeu de Paume war bis Anfang des 20. Jahrhunderts olympische Disziplin und wird heute noch in Großbritannien, Frankreich, Australien und den USA gespielt.

Spiel, Spaß und Spannung

Fünfzig Jahre ist es her, dass auf der Schallaburg die erste Ausstellung stattgefunden hat. Zu welchem Thema? Richtig. Renaissance. Man feierte sich gewissermaßen selbst, da das Schloss erstmalig seit dem Zweiten Weltkrieg wieder zugänglich gemacht wurde. Ab den späten 70er-Jahren fokussierte man sich auf breite kulturhistorische Ausstellungen, zuletzt sozialkritischer und politisch relevanter.

In einem Kunstvermittlungssaal kann man sich in die Ausstellungsgeschichte vertiefen, Plakatsujets aus 50 Jahren, von "Bulgarien" bis "Byzanz", von "Indianer" bis "Wikinger" betrachten, aber auch zeitgeschichtliche Epochenschauen waren immer wieder Thema: Der Erste Weltkrieg etwa oder die Dekadenschauen der Fünziger-, Sechziger und Siebzigerjahre. 6,3 Millionen Gäste empfing die Schallaburg in den 50 Jahren ihrer Ausstellungstätigkeit.

Ausstellungsplakate aus 50 Jahren erzählen Museumsgeschichte. Klaus Pichler

Das Vermittlungs- und Familienangebot reicht von spezifischen Führungen und Audioguides bis hin zu spielerischen Zugängen zum Thema. Kinderspielplatz, Rätselspaß und Zeichnen sind ohnehin obligatorisch, seit einigen Jahren bietet man aber auch für Jugendliche und Erwachsene Spielerisches an: Bogenschießen zum Beispiel und ein sogenannter Ecape-Room, der meist an das jeweilige Ausstellungsthema angepasst wird.

Man lässt sich in einem Raum einschließen und muss Rätsel lösen, die einen der Befreiung Stück für Stück näherbringen. Beim aktuellen Spiel mit dem Titel "Mission goldener Panther" geht es darum, einen Spionagefall in den verwinkelten Räumlichkeiten der Schallaburg zu lösen. Für das Spiel ist eine Anmeldung vorab notwendig. (Stefan Weiss, 7.6.2024)