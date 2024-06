Wien – Ein Politikberater aus dem Umfeld der FPÖ hat sich wegen der Kolumne "Der ganz normale Wahnsinn" von Florian Scheuba, erschienen im April im STANDARD, an den Presserat gewandt.

Scheuba befasste sich in dieser Kolumne mit mit einer Aussage von FPÖ-Chef Herbert Kickl, wonach wir das Verhältnis zu Russland normalisieren müssten. Anschließend verweist er auf ein vom Falter in Auszügen veröffentlichtes Dossier, in dem auch FPÖ-Politiker gelistet seien, die besonders gute Beziehungen zum Putin-Regime hätten. Darin sei auch Manfred Haimbuchner aufgeführt, "bei dem man ja rein optisch eher eine Nähe zu Nordkorea vermutet hätte", wie Scheuba schrieb. Der Politikberater sah in der Passage über Haimbuchner eine "körperbezogene Herabwürdigung".

Landeshauptmann-Stellvertreter in Oberösterreich: Manfred Haimbuchner. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Der Presserat hält die "satirisch-ironische Kolumne im Rahmen der Meinungs- und Pressefreiheit für zulässig", heißt es in einer Aussendung. Die Veröffentlichungsinteressen des Mediums seien gegenüber den Persönlichkeitsinteressen des Politikers stärker zu gewichten, es liege daher "kein Verstoß gegen den Ehrenkodex" vor.

Der Beitrag weise "mehrere für eine Satire typische Charakteristika" auf. "In Anbetracht dessen bewertet der Senat auch die kritisierte Passage, wonach man bei dem FPÖ-Politiker Manfred Haimbuchner rein optisch eher eine Nähe zu Nordkorea vermutet hätte, als satirische Zuspitzung bzw. Übertreibung des Autors", argumentiert der Presserat. Bei Haimbuchner handle es sich außerdem um eine Person, "die ein hohes politisches Amt innehat. In einer offenen und demokratischen Gesellschaft muss es im Rahmen des politischen Diskurses möglich sein, gegenüber Politikerinnen und Politikern überspitzte oder provozierende Formulierungen zu gebrauchen." Aufgrund des satirischen Kontexts sieht der Presserat keine Herabwürdigung des Spitzenpolitikers.

"Bei der medienethischen Beurteilung einer satirischen Kolumne orientieren sich die Senate daran, inwieweit die überhöhte künstlerische Darstellung einen Sachbezug zu einem konkreten Ereignis aufweist", erklärt der Presserat. "Das konkrete (politisch relevante) Ereignis ist hier der Umstand, dass es einen Bericht über ein besonderes Naheverhältnis Haimbuchners zum Putin-Regime gab." (red, 7.6.2024)