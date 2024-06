Frankreichs Präsident Macron will noch in diesem Jahr Flugzeuge für Defensivzwecke überstellen. Militärausbildner könnten folgen – was Moskau nicht gefällt

Frankreich wird der Ukraine Mirage-Kampfjets liefern: Emmanuel Macron machte die überraschende Ankündigung am Donnerstagabend am Rande der D-Day-Feiern in der Normandie. Wie viele Kampfjets es sein werden, ließ er offen. Um operativ zu sein, ist gemäß Militärexperten eine Mindestzahl von 20 Maschinen nötig. Frankreich verfügt noch über 40 Mirage-Jets des Typs 2000-5. Seit 1999 in Betrieb, sind sie die ältesten Kampfflugzeuge der französischen Armee. Die Ausbildung der Piloten dauert fünf bis sechs Monate.

Handschlagqualität: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekommt von seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron Mirage-Kampfjets. IMAGO/Abd Rabbo-Blondet-Niviere

Überraschend ist die Ankündigung, weil der französische Generalstab die Lieferung von Mirage 2000 bisher als "zu kompliziert" bezeichnet hatte. Einige europäische Länder wie die Niederlande oder Dänemark haben der Ukraine bereits amerikanische F-16 geschenkt. Die Cockpits der beiden Typen gelten als sehr unterschiedlich.

Die USA haben unlängst grünes Licht für Angriffe mit amerikanischem Material auf Ziele in Russland gegeben, wenn diese ihrerseits die Ukraine und namentlich zivile Ziele wie die Stadt Charkiw beschießen. Diese Entscheidung dürfte auch Macron bewogen haben, seine bisherige Haltung in der Kampfjet-Frage zu revidieren. Er betonte, die Militärflugzeuge hätten defensive Aufgaben: "Sie erlauben es der Ukraine, ihren Boden und ihren Luftraum zu schützen."

4500 ukrainische Soldaten ausbilden

Macrons Worten zufolge will Frankreich zudem 4500 ukrainische Soldaten ausbilden und mit Waffen und Munition versehen. Wo das geschehen soll, sagte der Franzose nicht. Die Entsendung von Militärausbildnern in die Ukraine sei aber "nicht tabu", fügte er hinzu.

Russland bezeichnet die mögliche Präsenz westlicher Militärberater auf ukrainischem Boden als "Eskalation" und droht damit, Nachbarländer der Westalliierten zu bewaffnen. Die wiederholten Drohgebärden scheinen bei Macron allerdings langsam einen gegenteiligen Effekt zu bewirken. Wenn Frankreich, wie von Moskau verlangt, aus der westlichen Front ausscheren würde, entstünde der Eindruck, Macron gebe seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin nach.

In Paris wächst im Gegenteil der Zorn über die Hackerangriffe russischer Provenienz. Diese Woche wurde in der Nähe des Pariser Flughafens Roissy außerdem ein ehemaliger Soldat der russischen Armee festgenommen, als er eine Bombe bastelte und sich dabei verletzte. Ob sie am D-Day, bei den Olympischen Spielen oder bei einem anderen Anlass hätte explodieren sollen, ist unbekannt.

Neue Bedrohung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der an die D-Day-Zeremonien einen zweitägigen Besuch Frankreichs anhängte, dankte am Freitag in einer bewegenden Rede vor der Nationalversammlung in Paris für die Unterstützung: Der D-Day habe Europa die Humanität zurückgegeben, doch jetzt werde der alte Kontinent von Neuem bedroht. Putin beschränke sich nicht darauf, Europa mit einem digitalen Hybridkrieg anzugreifen; er treibe sein Unwesen auch in Syrien und in der Sahelregion. "Und schauen Sie nur, was Putin aus seinem eigenen Land macht, wo ein Menschenleben keinerlei Wert mehr hat", erklärte er, minutenlang von stehenden Ovationen unterbrochen.

Im Anschluss an diesen Auftritt traf Selenskyj Vertreter des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS, der die von der ukrainischen Armee geschätzten Caesar-Haubitzen herstellt. Zur Einhaltung einer dreiwöchigen Waffenruhe während der Olympischen Spiele in Paris Ende Juli und Anfang August befragt, winkte der Ukrainer mit dem Hinweis ab, dass man Putin nicht vertrauen könne.

Macron hatte für Selenskyj nicht allzu viel Zeit, da er sich auch noch um den amerikanischen Präsidenten Joe Biden kümmern musste, der Frankreich nach dem D-Day bis Sonntag einen Staatsbesuch abstattet. Der französische Präsident zeigte sich im diplomatischen Element und sichtlich froh, dem innenpolitischen Druck eines Europawahl-Debakels am Sonntag zu entkommen. Die britischen D-Day-Gäste schätzten es allerdings nicht, dass Macron wie üblich mit einer viertelstündigen Verspätung zur britisch-französischen Feier eintraf. Sie begannen ohne den französischen Staatschef; als Macron und seine Gattin Brigitte endlich eintrafen, begrüßte sie applausloses Schweigen. (Stefan Brändle aus Paris, 7.6.2024)