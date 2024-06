Zieht Trainer Gerald Scheiblehner nach Wien? APA/ERWIN SCHERIAU

Linz - Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz ist mit der Wiener Austria in Verhandlungen über den Wechsel von Trainer Gerald Scheiblehner eingetreten. Wie BW-Geschäftsführer Christoph Peschek am Freitag gegenüber der "Kronenzeitung" (Online) angab, befinde man sich "in ergebnisoffenen Gesprächen". Die Wiener sind auf der Suche nach einem Nachfolger von Interimscoach Christian Wegleitner, der im Saisonfinish den Posten von Michael Wimmer übernommen hatte.

Scheiblehner soll sich bereits mit Austria-Vorstand Jürgen Werner über einen möglichen Wechsel nach Wien unterhalten haben. Der 47-Jährige führte die Linzer im vergangenen Jahr in die Bundesliga, der Klassenerhalt wurde nach einem Fehlstart ohne Zittern geschafft. Wie aus Linz zu vernehmen war, müsste die Austria für die Dienste des ehemaligen Profis eine Ablöse bezahlen. Scheiblehner steht bei den Oberösterreichern noch bis Ende Juni 2025 unter Vertrag. (APA; 7.6.2024)