Ein Atompilz im glühend-roten Raum, die Hitze förmlich spürbar: Anne Imhof, Zeremonienmeisterin des kollektiven Unbehagens. Markus Tretter

Verwechseln Sie cool bloß nicht mit kühl. Aus der harten Techno-Ästhetik dröhnt das ganz große Spektrum der verzagten Gefühle. Das brennende Drama der Gegenwart beinhaltet Isolation, Wut, Trauer, Lethargie, Angst, Außenseitertum. Anne Imhof holt diese Themen aus dem Underground auf die großen internationalen Kunstbühnen. Als ehemalige Hausbesetzerin, Boxerin und Türsteherin in einem Techno-Club verfügt die 1978 im hessischen Gießen geborene Künstlerin über das, was man Street-Credibility nennt. Sie verfügt außerdem über den Ruf als Erneuerin der Performancekunst.

Spätestens seit der Venedig-Biennale 2017, als sie den deutschen Pavillon mit der mehrstündigen Performance Faust bespielte und dafür den Goldenen Löwen erhielt, gilt Imhof als Zeremonienmeisterin des kollektiven Unbehagens. Große internationale Ausstellungshäuser reißen sich um sie, Palais de Tokyo, Tate Modern, Stedelijk Museum zählten zu den letzten Stationen. Dass es dem Kunsthaus Bregenz gelungen ist, die deutsche Starkünstlerin an den Bodensee zu locken, darf man durchaus als Coup bezeichnen.

Endzeitstimmung

Mit Endzeitstimmung war zu rechnen, wenn Imhof nun den Zumthor-Bau bespielt. Sie weiß diese Atmosphäre mit Rotlicht, dröhnenden Bässen, Atompilzen und massiven Absperrgittern zu erzeugen. Überall Barrikaden und Panzerglas, nur durch schmale Korridore gibt es ein Durchkommen, und wenn man einmal drin ist, bleibt man doch wieder außen vor. In einem hermetisch abgeriegelten Glaskubus liegt eine Matratze am Boden, niemand ist darauf einsam, aber alle fühlen sich so. Imhof hat für Bregenz keine Performance entworfen, sie wolle damit künftig lieber hinaus aus den Ausstellungshäusern, wie sie im Pressegespräch erklärt. Die Bregenzer Schau sei ihre bisher persönlichste, eine, die mit dem Image der coolen Unantastbarkeit aufräumen und Verletzlichkeit zeigen will.

Das hat auch mit der Frage nach Zugehörigkeit, mit Queerness und dem eigenen Körper zu tun. Erstmals öffentlich gezeigte Videoarbeiten aus den frühen Nullerjahren zeigen Imhof, wie sie direkt ins Kameraauge boxt, kämpfende Zebras mit der eigenen, tätowierten Rückenansicht verschneidet. Es wird viel geraucht in diesen Filmen und viel Musik gehört, woraus sich praktischerweise auch gleich der Soundtrack ergibt. Man sieht mitunter auch recht kuriose Zeugnisse einer Selbstfindung, künstlerisch ist da Luft nach oben, Beklemmung macht sich trotzdem breit, was vor allem an den klaustrophobischen Rauminszenierungen, aber auch an den großformatigen Malereien liegt.

Monströse Atompilze breiten sich da aus, sie sind digital generiert und dann im Atelier gemalt, woraus sich ein seltsamer Effekt zwischen perfekter Künstlichkeit und hyperrealistischer Malerei ergibt. Auch eine Person, die sich eine Waffe an die Schläfe hält, ist ein wiederkehrendes Motiv, das sich mal mehr, mal weniger in digital erzeugten Bildstörungen und Bewegungsunschärfen auflöst.

Glitzer und Glam gibt es bei Anne Imhof nie ohne bedrohlichen Hintersinn. Nadine Fraczkowski

Was ist hier echt, und was ist Fake? Die Frage stellt Imhof auch mittels KI-generierter Musik, die durch das mit einem Bühnenboden ausgestattete oberste Geschoß des Kunsthauses wummert, während man sich ein Stockwerk tiefer durch einen Wald aus Stahlsäulen, die die bedrohlich tiefergelegte Decke tragen, einem Motorrad nähert. Imhof hat es auf einen Sockel gestellt und mit Verweis auf den queeren Kultfilm My Own Private Idaho genannt. Wish You Were Gay heißt die Bregenzer Imhof-Schau, das dürfte man als provokant gemeinte Einladung, aber auch durchaus humoristisch verstehen, so die Künstlerin. Die die Hermeline aus dem Bregenzer Stadtwappen durch Ratten ersetzt hat und sich einigermaßen irritiert darüber zeigt, dass eine hiesige Brauerei heutzutage ganz unbekümmert den Namen "Mohrenbräu" trägt.

Verstörendes, wohin man auch schaut. Auch auf den großen Bronzereliefs, auf denen Imhof androgyne Vertreter einer verlorenen Generation mit übergroßen Händen, Heiligenscheinen und Teufelsmasken darstellt. Auch sie sind von sogenannten Crowd-Barriers, wie man sie von Konzerten oder auch Demonstrationen kennt, umstellt, was in diesem Fall aber kurioserweise weniger Distanz als vielmehr Nähe erzeugt. Überhaupt hat Wish You Were Gay bei aller Irritation und Konfrontation etwas Versöhnliches. Die Apokalypse kann kommen. (Ivona Jelčić, 8.6.2024)