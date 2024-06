Der EZB-Rat fasst seine Beschlüsse einstimmig oder mehrheitlich, dass es nur eine Gegenstimme gibt, kommt selten vor. Reuters/Leonhard Foeger

Am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) nach vielen Jahren erstmals die Leitzinsen eine Spur abgesenkt. Fast aufsehenerregender als dieser erwartete Schritt war allerdings, dass es eine Gegenstimme gegeben hat und zwar die vom österreichischen EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann. Das Outing Holzmanns erfolgte noch dazu durch die Notenbankpräsident Christine Lagarde, jedenfalls indirekt. Denn auf die übliche Frage der Medienleute, wie denn das Abstimmungsverhalten gewesen sei, gab sie die Auskunft, dass es eine Gegenstimme gegeben habe. Die Recherche dazu waren schnell erledigt, Bloomberg meldete, dass es sich um den Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank OeNB, Holzmann, handle.

Dass dieses Outing quasi schon in der Pressekonferenz erfolgte, sei für die Eurozone ein Novum, sagen Zentralbanker und führen das auch auf die etwas "emotionale" Stimmung, die am Donnerstag geherrscht habe, zurück. Das Stimmverhalten wird immer erst später in den Protokollen der EZB bekanntgegeben, allerdings werden auch da keine Namen genannt.

Drei Gründe für Holzmanns Alleingang

Aber es ist überhaupt höchst ungewöhnlich, dass es bei EZB-Abstimmungen nur einen Abweichler gibt. Es gibt viele langjährige Notenbanker, die so etwas überhaupt noch nie erlebt haben. In der Vergangenheit haben die Falken aus Deutschland und Österreich, die meist gegen zu starke Lockerungen bei der Geldpolitik waren, bei vielen Abstimmungen gemeinsame Sache gemacht. Auf der anderen Seite der Falken sitzen die Tauben, die eher eine lockere Geldpolitik befürworten. Diesmal aber war es anders, auch der deutsche Notenbankchef Joachim Nagel war für die Absenkung des Leitzinses um einen Viertelprozentpunkt auf 4,25 Prozent. Im selben Ausmaß wurde der Einlagenzins auf 3,75 Prozent gesenkt.

Aber warum ist Holzmann eigentlich seinen einsamen Weg gegangen? Er hat in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass er für eine Zinssenkung wäre, wenn die Daten dies hergeben würden. Aus seiner Sicht geben die aktuellen Zahlen das nicht her, wofür er laut einem OeNB-Sprecher drei Gründe ins Treffen führt. Zum einen sei die Inflation über den Erwartungen gelegen, die EZB rechnet nun mit einer Teuerungsrate von 2,5 Prozent heuer, statt 2,3 Prozent wie bis vor kurzem. Zudem begründet Holzmann seine Entscheidung mit der allgemeinen geopolitischen Lage sowie dem Abstand zwischen dem europäischen und dem US-amerikanischen Zinslevel. Würde da eine Spirale ausgelöst und der Abstand sich vergrößern, so könnte das (unerwünschte; Anm.) Auswirkungen haben. Die Fed in den USA hat den Leitzins bisher nicht von 5,5 Prozent abgesenkt. Höhere Zinsen in den USA bedeuten, dass der Dollar für Investoren interessanter wird, was dazu führt, dass der Eurokurs nachgeben kann. Das sorgt bei Importen, etwa von Öl, wieder für Preisauftrieb.

Europas Zentralbanker rotieren

Einige Beobachter meinen, dass sich Holzmann mit seinem Alleingang in Frankfurt weiter isoliert hat, er selbst dürfte das aber erstens anders und zweitens entspannt sehen. Schließlich gehört Diskurs zum täglichen Geschäft der Zentralbanker.

Von denen übrigens nie alle in die Entscheidungen des EZB-Rats eingebunden sind. Zwar hat jedes EZB-Ratsmitglied, also jeder Präsident (oder jede Präsidentin) einer Nationalbank, eine Stimme im Gremium – aber nur 15 von ihnen dürfen mitstimmen. Ein Rotationsprinzip legt fest, wer das jeweils ist. Immer dabei sind die Präsidentin und der Vizepräsident sowie die vier einfachen Mitglieder des EZB-Direktoriums. Bei der Entscheidung am Donnerstag etwa durften die Notenbankchefs der Niederlande, Griechenlands, Kroatiens, Zyperns und Lettlands nicht mitstimmen. (Renate Graber, András Szigetvari, 7.6.2024)