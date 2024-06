Das rund vier Zentimeter große Pferd eines mittelalterlichen Schachspiels nebst weiteren Teilen der kürzlich entdeckten Spielesammlung. Universität Tübingen, Victor Brigola

In der Literatur des deutschsprachigen Raums wurde Schach erstmals vor ziemlich genau 1000 Jahren erwähnt. Im Versroman Ruodlieb, der vermutlich um 1050 im Kloster Tegernsee entstand, erregte ein Besucher am Hofe des Königs durch seine Meisterschaft im Schachspiel Aufsehen. Das Spiel war davor über das maurische Spanien, Italien und das Byzantinische Reich nach Mitteleuropa gelangt. Dort gehörte es zu den sieben ritterlichen Tugenden – und wurde von der Kirche missbilligt.

Gut erhaltene archäologische Funde von Schachfiguren und Spielsteinen für andere Brettspiele aus der Zeit vor dem 13. Jahrhundert sind in Mitteleuropa sehr selten. Die berühmtesten sind das Schachspiel Karls des Großen, das vermutlich um 1080 in Salerno in Süditalien entstand, und die nach 1150 in Norwegen hergestellten Lewis-Schachfiguren. Die aus Elfenbein hergestellten Figuren sind aber so kunstvoll und so groß, dass mit ihnen nicht gespielt worden sein dürfte.

Bestens erhaltener Springer

Anders dürfte das im Fall einer hervorragend erhaltenen Springerfigur gewesen sein, die bei archäologischen Grabungen auf einer in Vergessenheit geratenen Burg in Süddeutschland (Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen) entdeckt wurde. Der Fund ist Teil einer einzigartigen Spielesammlung, zu der auch Spielsteine und ein Würfel gehören und die aus dem 11. oder 12. Jahrhundert stammen dürfte. Ein internationales Team von Expertinnen und Experten der Universität Tübingen, des Landesamts für Denkmalpflege (LAD) im Regierungspräsidium Stuttgart und des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) untersucht nun diese Zeugnisse früher Spielkultur.

Das alte Pferd auf einem heutigen Schachbrett. Die Figur trägt Spuren roter Farbe und häufiger Benützung. Universität Tübingen, Victor Brigola

Laboranalysen von Farbresten an der etwa vier Zentimeter hohen Figur zeigen, dass eine der Parteien mit Rot gespielt hat. Typische Nutzungsspuren weisen darauf hin, dass der Springer schon damals beim Zug angehoben wurde. Dies verweist auf eine erstaunliche Kontinuität der Spielregeln. "Unter dem Mikroskop zeigt sich ein typischer Glanz vom Halten und Bewegen der Stücke", erklärte die Archäologin Flavia Venditti (Universität Tübingen) in einer Presseaussendung. Neben der Schachfigur wurden vier blütenförmige Spielsteine gefunden, außerdem ein Würfel mit sechs Augen. Sie wurden aus Geweih geschnitzt.

Augen und Mähne der vier Zentimeter hohen Pferdefigur sind plastisch ausgeformt. Diese aufwendige Gestaltung ist typisch für besonders hochwertige Schachfiguren dieser Zeit. Die an den Spielsteinen nachgewiesenen roten Farbreste werden aktuell chemisch analysiert. Von der detaillierten Auswertung der Funde erhoffen sich die Forschenden vielfältige Einblicke in die Spielewelt des mittelalterlichen Adels und die Wurzeln des europäischen Schachspiels. (red, tasch, 9.6.2024)