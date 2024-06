Im STANDARD-Interview im Mai musste sich Harald Vilimsky kritischen Fragen stellen. Auf den FPÖ-eigenen Kanälen in den sozialen Medien gibt es dagegen kein Nachhaken von Gesprächspartnern. Das weiß die Partei für sich zu nutzen. Heribert Corn

Wie die EU-Wahl ausgeht, entscheidet sich in Österreich am Sonntag. Den inoffiziellen Titel des Umfragekaisers hat sich aber schon vor dem Wahltag ein Kandidat gesichert: Harald Vilimsky. Denn die FPÖ, für die er als Spitzenkandidat antritt, lag in allen Befragungen vor dem Wahlsonntag auf Platz eins. In einem weiteren Wahlkampfranking schaffte es Vilimsky ebenfalls an die Spitze: bei der Zahl der Interaktionen auf den Social-Media-Kanälen der Kandidatin und der Kandidaten. Das ergab eine Erhebung der Social-Media-Marktforscher von Buzzvalue.

Mit gut 830.000 Interaktionen konnte der Freiheitliche dort am stärksten mobilisieren. Wie auch schon in vergangenen Wahlkämpfen dominiere die FPÖ in den sozialen Medien das Geschehen, sagt Buzzvalue-Geschäftsführer Markus Zimmer. "In den vergangenen Wochen erzielte Vilimsky auf seinen Seiten die mit Abstand meisten Interaktionen und Reichweiten."

Tiktok weit hinter Facebook

Die Frontleute der anderen Parteien liegen in diesem Feld deutlich abgeschlagen hinter Vilimsky. Helmut Brandstätter (Neos) kam mit 156.000 Interaktionen auf Platz zwei, Lena Schilling von den Grünen mit rund 124.000 auf Platz drei. Die Kandidaten von SPÖ und ÖVP, Andreas Schieder und Reinhold Lopatka, sind im Social-Media-Ranking noch weiter abgeschlagen. "Ihnen gelingt es kaum, ihre Anhängerinnen und Anhänger für die eigenen Themen und Inhalte zu begeistern", sagt Zimmer.

Die im Wahlkampf von den Parteien meistgenutzte Social-Media-Plattform war der Branchendinosaurier Facebook. Die fünf Spitzenkandidaten generierten dort seit Anfang März gemeinsam knapp 685.000 Interaktionen. Auch bei den Followerzahlen der Kandidaten und der Kandidatin liegt Facebook mit insgesamt über 315.000 Fans vor allen anderen Social-Media-Kanälen.

Für Zimmer ist überraschend, dass die Parteien im EU-Wahlkampf nur wenig auf die Trendplattform Tiktok setzten. "Tiktok wäre der ideale Kanal gewesen, um Jungwählerinnen und Jungwähler zu erreichen und von der EU zu begeistern. Aus unserer Sicht wurde das diesbezügliche Potenzial von den Parteien viel zu wenig genutzt", sagt der Social-Media-Experte. (tschi, 7.6.2024)