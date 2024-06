Ein weibliches Skelett gibt Aufschlüsse über die weniger bekannten Rollen von Frauen im Mittelalter. IMAGO/Radek Petrasek

"I am no man", schleudert die Kriegerin Eowyn in Der Herr der Ringe dem Hexenkönig entgegen, nachdem sie ihren Helm abgenommen hat. Mit der Hilfe des Hobbits Merry kann sie den Anführer des gegnerischen Heers töten, der laut Prophezeiung von keinem "man" besiegbar ist, aber offensichtlich von einer "woman" (die Doppeldeutigkeit des englischen "man", das mit "Mann" oder "Mensch" übersetzt werden kann, lässt sich schwer ins Deutsche übertragen).

Dass Frauen in kriegerischen Auseinandersetzungen im Laufe der Geschichte wichtige Rollen einnahmen, zeigten bereits mehrere Fälle. In der nordischen Mythologie kommen Schildmaiden vor, die keltische Boudicca ist eine britische Ikone, und erst vor einem Jahr wurde über ein Grab auf den Scilly-Inseln berichtet, das vermutlich zu einer Kriegerin in leitender Funktion gehörte.

Nun kommt ein weiteres Beispiel hinzu, und zwar aus Spanien. Auf dem Friedhof der Festung Zorita de los Canes in Kastilien-La Mancha analysierte ein Forschungsteam um Patxi Pérez-Ramallo vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena 25 Skelette. Die Burg war von islamischen Mauren errichtet worden, im Zuge der Reconquista eroberten die christlichen Heere im 12. Jahrhundert auch diese Festung. Sie wurde von Kriegermönchen genutzt, die zum ersten religiösen Ritterorden in Spanien gehörten – dem Orden von Calatrava, einem Zisterzienserorden.

Bemerkenswert ist, dass sich unter den menschlichen Überresten aus dem 12. bis 15. Jahrhundert auch ein weibliches Skelett befand, wie das Team im Fachjournal Scientific Reports berichtet. Sie starb mit ungefähr 40 Jahren, war etwa 1,50 Meter groß und hatte ähnliche Kampfverletzungen wie fast alle anderen, die auf dem Friedhof der Burgkirche bestattet worden waren.

Die mittelalterliche Festung ist heute eine Ruine. Universitat Rovira i Virgili

Tödliche Schwerthiebe

Die Verletzungen rührten vor allem von Schwerthieben und Stichen her, und zwar an besonders empfindlichen und relativ ungeschützten Körperstellen, wie es in einer Aussendung der katalanischen Universität Rovira i Virgili in Tarragona heißt. "Wir haben viele Läsionen am oberen Teil des Schädels gefunden, an den Wangen und am inneren Teil des Beckens, was mit der Hypothese übereinstimmt, dass wir es mit Kriegern zu tun haben", sagt Studienautorin Carme Rissech.

Möglicherweise starb die Frau wie die männlichen Ritter im Kampf, ihre schweren Wunden überlebte sie genauso wenig wie ihre Mitkämpfer. "Es ist wahrscheinlich, dass auch sie eine Art Rüstung oder Kettenhemd trug."

Die Schädelverletzungen sind nicht verheilt und dürften dem Forschungsteam zufolge während eines Kampfes entstanden sein. Universitat Rovira i Virgili

Abnutzungserscheinungen

Dass es sich bei der Toten nicht um eine Magd handelte, schließt die Anthropologin aus dem Bau ihrer Knochen. Sie haben ähnliche Verdickungen wie die der Männer, die auf regelmäßige Belastung durch Kampfübungen schließen lassen. Hingegen fehlen Abnutzungen, wie sie für eine Dienerin typisch wären. "Ich glaube, dass diese Überreste zu einer Kriegerin gehören", sagt die Wissenschafterin.

Ob die Kämpferin offen als biologische Frau erkennbar war oder unerkannt als Mann lebte, bleibt unklar. Interessant ist, dass sie in der gesellschaftlichen Hierarchie des Ordens vielleicht eine eher niedrige Stellung einnahm. Das lässt ihre Ernährung vermuten, zu der weniger Proteine gehörten.

Fisch auf der Binnenburg

Obwohl man mehr als 300 Kilometer hinter sich bringen musste, um von der Burg ans Meer zu kommen, aßen die Ordensmitglieder erstaunlich viel Meeresfisch. Das Forschungsteam verglich die Werte mit denen von Zeitgenossen und schätzt, dass die Mitglieder vor allem aus dem niederen Adel und der städtischen Elite kamen. Manche gehörten dem Klerus an, andere waren Laien. Adelige Kriegermönche besaßen eigene Pferde, andere waren als temporär dazugehörende Söldner weniger gut ausgestattet.

Die Toten stammen vom Kirchhof der Festung. Universitat Rovira i Virgili

Ansonsten ist bisher wenig über ihren Alltag bekannt. Dass im spanischen Mittelalter wohl Frauen zu den Kämpfern des Ordens gehörten, ist allerdings eine interessante Ergänzung, der das Forschungsteam weiter nachgehen will. Demnach kam es auch bei Gotteskriegern nicht so sehr darauf an, was diese zwischen den Beinen hatten. (sic, 10.6.2024)