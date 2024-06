Saša StanišićsErzählband "Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne" leuchtet und wärmt. Magnus Terhorst

Starke Ideen sind eine solide Basis für eine gute Geschichte: Sie ziehen hinein, halten bei der Stange. Verfügen sie zudem über einen kleinen Twist, steigt gleich das Energielevel der Lektüre: Was?! Wie?! Gibt's das?! Ja, zumindest in der Literatur! Saša Stanišić hat viele solcher Ideen, sie umwabern seinen neuen Erzählband mit einer seltsam feierlichen Originalität. Ein "Probenraum für das Leben", in dem man ein paar Minuten "Zukunft" anprobieren kann wie in einem Geschäft Schuhe? Ein Vater, der das Piraten-Memory-Spiel seines Sohnes heimlich wegwirft, weil er immer gegen ihn verliert? Zeit, die stehenbleibt? Ein Gießkannen-Code, mithilfe dessen Hinterbliebene an Gräbern signalisieren können, ob sie bereit für Ansprache oder gar für eine neue Liebe sind?

Das alles hat sich der Autor einfallen lassen. Letztere Geschichte gibt dem Buch auch seinen wahnsinnig langen Titel Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne.

Man kann aus diesem einen Satz alles lesen, was den Charme von Stanišićs Prosa ausmacht: Er ist ein Profi der bittersüßen Note. Denn eigentlich kommt es oft recht dick: Die Witwe Gisel (Namenswortwitz mit Gießkanne!) in der titelgebenden Erzählung ist ohne Hobbys („So was rächt sich“), aber dafür mit einer Misstrauensblüten treibenden Fantasie einsam, die vier Jugendlichen aus Neue Heimat sind "Ausländer in Deutschland", ihre Eltern haben folglich "Kackjobs", und über die "Schule brauchen wir gar nicht reden".

Dilek wiederum in einer anderen Geschichte hat sich einst als Mädchen auf dem türkischen Land mit Büchern fortgeträumt und ist jetzt Putzfrau in Wien. Sonst spielen die Geschichten in Deutschland, aber wie viel besser passt ihre Arbeitgeberin Frau Sehner nach Österreich, wo sie ihre Meinung zu allem gerne in der Zeitung ihres Onkels kundtut – aber für Dileks Meinung interessiert sich niemand.

Man hat Hoffnung

Es könnte demnach sehr bedrückend zugehen in Möchte die Witwe ... – tut es aber nicht. Es gehört zu den erstaunlichen Wundern dieser Lektüre, dass man sie mit einem, vielem Lächeln liest. Denn der Autor steckt Unmengen an Herz und Humor mit hinein. Keine Bäume im Viertel hin, kein Geld für Urlaub her, ein Ehemann, der zurück in die Türkei will – das kann diesen Figuren in ihrem Inneren nichts anhaben. So viel Esprit, Hirn und positive Grundkonstitution hat ihr Schöpfer springenlassen, dass sie das aushalten, sich sogar gewitzt zur Wehr setzen. Man hat stets Hoffnung für sie.

Besonders schlägt das Herz des Bandes aber in Texten, in denen man den Autor selbst zu erkennen glaubt. Klar, man soll Autor und Werk trennen. Der 46-Jährige selbst macht einem das aber nicht leicht. Einmal weil sein Erfolgsbuch Herkunft (2019) vor dem Hintergrund der eigenen Migrationsgeschichte spielt: 1992 flohen Stanišićs Eltern mit ihm vor dem Krieg aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland. Andererseits weil er sich immer wieder selbst ins Spiel bringt, es auch in diesem Band (mindestens) einen Saša Stanišić gibt. Einer der sozial prekär aufwachsenden Burschen trägt diesen Namen, und viele Seiten später (D-Mark gibt es nicht mehr) kehrt er als Autor wieder, um von seiner literarischen Erweckung und Befriedung durch Heinrich Heine – der ja auch im Exil war – zu erzählen.

Lyriker und Sirene

Man könnte Stanišić (46) aber eigentlich auch in Georg Horvath erkennen. Typus: neuer Mann, sanft, fürsorglich – und ein bisschen patschert. In der Väterkarenz geht man mit ihm auf Pokémon-Go-Jagd, bei einer unbeabsichtigt romantischen Flasche Wein mit seiner Frau verfällt er vom Setting überfordert dem Gespräch über den gemeinsamen Sohn: "Paul schreibt alles klein wie so ein Lyriker", hat der Lehrer geklagt. Ein Kniff der Geschichten: wie leicht sie es einem machen, sich zu ihnen in Relation zu setzen.

Die Hälfte der Geschichten spielt in migrantischen, die andere in nichtmigrantischen Kontexten. Stanišić schaut da hin, wo es gesellschaftlich wehtut, und erzählt das mit trotzdem großer Leichtigkeit, und er findet ebenso leuchtende Details in sehr durchschnittlichem Alltag, wo mittelmäßig aufregend vergangene Lebensjahre in Kilos gemessen werden. Der erzähltheoretische Stunt, eine erzählte Figur sich selbst kommentieren zu lassen? Spielerei! Aber wenn sich Georg mit dem schreienden Paul auf der Straße vorkommt "wie ein Mensch gewordener Notarzteinsatz", dann machen ihre Wärme und ihr perfekt gefeilter Humor diese 256 Seiten zum echten Erzählkraftwerk. (Michael Wurmitzer, 10.6.2024)