Der Bekleidungshersteller G-Star Raw will mit der neuen Anbaumethode viel Wasser, Fläche und Transportwege sparen. Noch aber scheitert der Ansatz am Preis

In Bleiswijk in den Niederlanden züchteten Wissenschafter für den Versuch Baumwollpflanzen auf 144 Quadratmeter Fläche unter einem Glasdach. G-Star Raw

Dicht an dicht stehen die Pflanzen im Gewächshaus. Grüne Wände aus Blättern und Zweigen, gesprenkelt mit weißen Blüten, verbunden mit Kabeln, ein Glasdach zwischen dem Himmel und der Erde im Topf. Eigentlich dürfte es die Baumwollpflanzen hier gar nicht geben: Baumwolle braucht viel Sonne, Luftfeuchtigkeit und warme Erde und wächst deshalb für gewöhnlich nicht in den meist verregneten und kühlen Niederlanden.

Doch genau hier, im kleinen Dorf Bleiswijk nördlich von Rotterdam, versuchen Wissenschafter und Unternehmen gerade in einem gewagten Experiment, der Baumwolle ein völlig neues Zuhause zu geben. In den vergangenen neun Monaten züchteten sie hundert verschiedene Baumwollpflanzen unter kontrollierten Bedingungen in einem großen Gewächshaus. Was sie feststellten: Die Pflanzen gedeihen nicht nur weit größer, dichter und mit weniger Wasser, sondern liefern auch wesentlich mehr des begehrten Stoffs, aus dem später Jeans und T-Shirts werden. Das Experiment soll nur der Anfang sein, um die globale Textilindustrie auf völlig neue Beine zu stellen. Kann das gelingen?

Im Gewächshaus gedeihen die Baumwollpflanzen weit besser als auf dem Feld, sagt Wissenschafter Filip van Noort, hier im Gewächshaus in Bleiswijk. Es gehört zur Universität Wageningen, einer der weltweit renommiertesten Einrichtungen für die Lebensmittel- und Landwirtschaftsforschung. G-Star Raw

Große Flächen

"Baumwollpflanzen sind normalerweise nicht für das Gewächshaus gemacht", sagt Filip van Noort, Wissenschafter an der niederländischen Wageningen-Universität, der den Versuch leitete, zum STANDARD. Denn im Vergleich etwa zu Tomaten liefere Baumwolle pro Pflanze nur sehr wenig Ertrag. "Man braucht also eine ganze Menge an Pflanzen, um irgendetwas damit anfangen zu können."

Für gewöhnlich wachsen Baumwollpflanzen daher in riesigen Cotton Belts, den Baumwollgürteln in Indien, China, Pakistan, Brasilien und den USA, wo die weißen Felder mancherorts bis an den Horizont reichen. Wären die weltweiten Baumwollfelder ein Land, dann wäre es in etwa so groß wie Italien.

In den Cotton Belts, wie hier in Brasilien, nimmt der Baumwollanbau meist riesige Flächen ein. APA/AFP/EVARISTO SA

"Homegrown" Jeans

Dann jedoch fand van Noort, der in der Vergangenheit etwa auch Ingwer und Kurkuma im Gewächshaus züchtete, eine Baumwollpflanze, die dichter und höher wächst als herkömmliche Pflanzen auf dem Feld. "Ich habe einige Samen bestellt und mit ersten Versuchen begonnen." Der niederländische Textilhersteller G-Star Raw wurde auf das Projekt aufmerksam und übernahm die Finanzierung. "Das Projekt erlaubt uns, die gesamte Textilindustrie neu zu überdenken", sagt Rebecka Sancho, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei G-Star Raw, zum STANDARD.

Momentan bezieht das Unternehmen wie viele andere Baumwolle von überall auf der Welt. Mit dem neuen Gewächshausanbau wolle man die Produktion von Kleidung nicht nur nachhaltiger machen, sondern sie auch potenziell überall ermöglichen und damit Abhängigkeiten von großen Exportländern reduzieren. Jeans – eines Tages nicht mehr aus Indien oder Bangladesch, sondern "homegrown".

Hoher Wasserverbrauch

Verbesserungspotenziale gäbe es in der Textilindustrie einige. Baumwolle braucht nicht nur sehr viel Platz, sondern ist auch extrem durstig. Pro produziertem Kilo Baumwolle werden bis zu 20.000 Liter Wasser benötigt. Vor allem dort, wo die Baumwolle in Monokulturen wächst, ist sie außerdem besonders anfällig für Schädlinge. Ein großer Teil der weltweit eingesetzten Pestizide geht deshalb in den Baumwollanbau, bei der Ernte schaden Entlaubungsmittel immer wieder der Gesundheit der Erntearbeiter und dem Trinkwasser. Rund zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen entfallen auf die Textilindustrie – ein guter Teil davon ist dem Baumwollanbau geschuldet.

"Ich war überrascht, wie viel besser Baumwolle im Gewächshaus im Vergleich dazu abschneidet", sagt van Noort. Über neun Monate züchtete van Noort gemeinsam mit anderen Wissenschaftern die Pflanzen auf 144 Quadratmetern unter dem Glasdach, in Töpfen mit Torf oder Mineralwolle, mit dem natürlichen Licht der Sonne, einer Temperatur, die konstant zwischen 16 und 18 Grad liegt, einer Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 90 Prozent und Schläuchen, die die Pflanzen je nach Größe, Licht und Gewicht mehrmals am Tag mit einem Wasser-Düngemittel-Gemisch versorgen.

Mehr Ertrag

"Der Anbau in einer solchen geschützten Umgebung hat einige Vorteile", sagt van Noort. Einerseits können dadurch Pflanzenkrankheiten besser verhindert werden. Insekten, die gerne Baumwolle fressen, werden draußen gehalten, natürliche Fressfeinde dieser Insekten drinnen. Pestizide brauche man daher nicht. Anstatt Wasser für die Bewässerung wie im herkömmlichen Anbau großflächig auf Feldern zu verteilen, wo viel wieder verdunste, könne man es gezielt immer wieder auffangen und wiederverwenden. Die Baumwolle müsse auch nicht wie nach der Ernte auf dem Feld mit Wasser von Staub gereinigt werden, sondern könne direkt weiterverarbeitet werden. "Insgesamt braucht der Anbau im Gewächshaus rund 95 Prozent weniger Wasser."

Baumwolle aus dem Gewächshaus ist weißer als konventionelle Baumwolle, wodurch sie sich noch besser für das Spinnen und Färben eignet. "Das ist die weißeste Wolle, die wir bisher gesehen haben", sagt Sancho. Grund dafür sei, dass die Pflanzen im Gewächshaus vor Staub und Wettereinflüssen abgeschirmt seien. G-Star Raw

Es gebe aber auch noch andere Vorteile. Die Baumwollpflanzen seien rund viermal höher gewachsen, also auf rund vier Meter Höhe, und hätten zwischen fünf- und 23-mal mehr Baumwolle produziert als im herkömmlichen Anbau. Der Großteil der Energie für die Wärme stamme direkt von der Sonne, die durch das Glasdach auf die Pflanzen scheine, der Rest sei aus erneuerbaren Energien bereitgestellt worden. Durch die lokale Produktion, die künftig theoretisch überall stattfinden könnte, spare man sich Emissionen und Kosten, die normalerweise durch den Transport entstünden.

Noch teurer

Noch hält sich die Menge der Gewächshauskleidung allerdings stark in Grenzen. Lediglich fünf Jeans stellte G-Star Raw gemeinsam mit einigen anderen lokalen Unternehmen aus der Baumwolle her, um zumindest erste Prototypen herzeigen zu können.

Am Markt wären die paar Jeans aus dem Gewächshaus jedoch kaum leistbar gewesen. Ein Grund: Im Gewächshaus liefern größere Pflanzen zwar mehr Ertrag, dafür ist es schwieriger, die Baumwolle zu ernten. "Wir haben große Maschinen gebraucht, um die Baumwolle in der Höhe zu sammeln. Das frisst viel Zeit und Arbeitskraft", sagt van Noort – noch dazu in den Niederlanden, wo Arbeitskräfte weit teurer sind als beispielsweise in Indien.

In mehreren Schritten entstanden aus der Baumwolle im Gewächshaus fünf Jeans. G-Star Raw

Produktion hochfahren

Man arbeite deshalb bereits an einer zweiten Studie, die in den kommenden Jahren ergründen soll, ob mit den Gewächshäusern auch ein kommerzieller Baumwollanbau möglich ist. Noch in diesem Jahr wolle man den Baumwollertrag von 1,2 Kilogramm auf 2,2 bis 2,5 Kilogramm pro Quadratmeter steigern, heißt es von G-Star Raw. "Wenn wir die Produktion hochfahren, könnte Baumwolle aus dem Gewächshaus in Zukunft sogar günstiger sein als konventionelle Baumwolle und von Baumwollfarmern überall auf der Welt eingesetzt werden", sagt Sancho.

Wissenschafter van Noort ist da noch zurückhaltender. Er glaubt, dass Baumwolle aus dem Gewächshaus den konventionellen Anbau nicht so schnell ablösen wird. "In den Niederlanden wird das eher eine Nische bleiben." In anderen Ländern, die bereits jetzt Baumwolle anbauen, könne es künftig aber durchaus mehr Gewächshäuser geben. "Möglicherweise werden wir dann auch in Spanien Gewächshäuser haben, in denen in den warmen Monaten von März bis Oktober Baumwolle wächst."

Gezielte Bewässerung

Gewächshäuser könnten aber auch für die großen Anbauländer wie Indien oder China interessant sein. Denn einerseits seien diese vergleichsweise leicht aufzustellen, andererseits verändere der Klimawandel schon jetzt die Anbaubedingungen an manchen Orten so stark, dass der konventionelle Anbau dort immer schwieriger werde. "Wenn wir nichts Neues probieren, stehen wir irgendwann an", sagt van Noort.

Auch einzelne Maßnahmen aus dem Anbau im Gewächshaus könnten dem konventionellen Baumwollanbau künftig helfen. "Wenn wir die Pflanzen auf den Feldern gezielter bewässern oder besser vor Schädlingen bewahren, dann können wir möglicherweise auch mehr Wasser und Pestizide einsparen." Das würde den Baumwollanbau und am Ende die Jeans zwar zunächst etwas teurer machen. "Einen Versuch ist es aber allemal wert." (Jakob Pallinger, 13.6.2024)