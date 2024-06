Das spektakuläre Projekt "Amopera" wird im Konzerthaus wiederbelebt (11.5.225). Klangforum

Es gibt reichlich zu tun für das Klangforum Wien: Gerade gastierte es beim Prague Spring Festival, auch wird Georg Friedrich Haas‘ außergewöhnliches Stück 11.000 Saiten nach Prag demnächst beim Holland Festival in Amsterdam (22.6.) umgesetzt. Bevor es für das Ensemble im Juli zu den Salzburger Festspielen geht, wo man u.a. Haas‘ Koma (Libretto von Händl Klaus) und Begehren von und mit Klangforum-Gründer und Dirigent Beat Furrer (29.7.) geht, ist man bei den Wiener Festwochen am Samstag und Sonntag dabei, im Radiokulturhaus Werke von Komponistinnen zur Uraufführung zu bringen.

Übrigens: Intendant Peter Paul Kainrath freut sich, für den Zyklus 24/25 zusätzlich einen "Kleinen Zyklus im Großen Saal" auflegen zu können, bei dem man Beat Furrers Begehren (19.11), Wolfgang Mitterers "Ritt durch das Oeuvre von Johann Strauss II" (27.1.2025) und die Meta-Oper Amopera, welche die Geschichte des Genres aufleben lässt (11.5.2025), beinhaltet. Im Hauptzyklus "Explosion" mit sieben Konzerten erlebt man Uraufführungen u.a. von Haas, Mitterer und Alex Paxton.

Standard: Mit den Wiener Festwoche setzt das Klangforum das Projekt "Akademie Zweite Moderne" um, was hat es damit auf sich?

Kainrath: Wir sind den Festwochen dankbar, dass sie den Moderne-Begriff aus der Schönbergschen Welt heraus in unsere Gegenwart herüberholen. Ob man es als Wiedergutmachung an den in den Schatten gedrängten Komponistinnen von damals oder einfach als zeitgemäße Akzentuierung einer neuen Balancierung lesen will, ist dabei gar nicht weiter relevant. Das Interessante dabei ist die einhergehende geographische Weitung der Netzwerke und auch die einzelnen künstlerischen Positionen. Wir versprechen uns viel davon.

Standard: Wenn sie Publikum wären, welche Projekte würden Sie besonders reizen in der kommenden Klangforum-Saison. Natürlich alle, aber vielleicht doch eine Selektion des Intedanten...?

Kainrath: Eine solche Frage kann als Antwort nur den persönlichen Geschmack des Befragten meinen. Der ist in meinem Fall irrelevant. Wir vom Klangforum Wien entwerfen einen Zyklus wie eine große Reise; keinen Ort, keine Erfahrung sollte man missen. Am Ausgangspunkt stehen Uraufführungen einer neuen Komponistengeneration, am Ende der Reise schauen wir auf eine 100-jährige Landschaft von Opern; unterwegs trifft man Beat Furrer neben Johann Strauß und viele andere in überraschenden Konstellationen.

Standard: Das Motto "Explosion" und das postapokalyptische Sujet, muss man etwas Angst bekommen?

Kainrath: Furchtlos sollten wir sein! Das Apokalyptische hat unheimlich an Fahrt aufgenommen, das ist wohl kaum zu leugnen. Wir wollen aufzeigen, dass man auch in den extremsten Situationen nie aufgibt, nach Energie, nach neuen Horizonten zu suchen. In der Musik unseres Zyklus glüht diese Energie besonders intensiv und auf vielfältige Weise. Das Unerhörte im Sinne von noch nie Gehörtem kann eine kathartische Erfahrung sein und einen Erkenntnisschub bewirken, der im moralisierenden Dauerlamento zum Zustand der Welt längst schon eingeplättet ist.

Peter Paul Kainrath, Intendant des Klangforums Wien. Markus Sepperer

Standard: Welche Projekte waren am schwersten in die Wege zu leiten?

Kainrath: Die Amopera als dystopische Ballade war eine Kraftanstrengung, die wir ohne dem Festspielhaus Erl in einer Voruraufführung nie aus der Taufe hätten heben können. Unsere Beschäftigung mit Johann Strauß hat viele überrascht. Aber im Grunde zählt: das Unvorstellbare erscheint vielen schwer, uns aber ist es freudvoller Ansporn. Das Klangforum Wien hat das einschneidende Momentum der Pandemie zum Anlass genommen, das Aktionsfeld ästhetisch enorm zu weiten.

Standard: Das Strauß-Jahr mit dem Klangforum? Das Klangforum sind die Philharmoniker der Moderne, aber gleich den Schani spielen...?

Kainrath: Es gibt genügend Beispiele, wo Rock und Pop direkt in das Zeitgenössische hineingewirkt haben: Lou Reed, Frank Zappa, Björk. Johann Strauß war ein Popstar seiner Zeit und im Untergrund seiner gefälligen Unterhaltungsmusik vibriert eine subversive Energie, die Wolfgang Mitterer für die enorme Spielkraft des Klangforums hochvirtuos zu nützen wird wissen. Unterschätzen wir Johann Strauß nicht!

Standard: Das Format "Tutti", das nach Konzerten zum lockeren Beisammensein lädt, läuft gut oder geht es irgendwann zurück zur der künstlerisch gestalteten "Fermate", die zwischen zwei Konzerten stattfand?

Kainrath: Während der Pandemie war die "Fermate" das Scharnier zwischen zwei Konzerten. Mit "Tutti" erreichen wir eine viel größere Zahl an Musikbegeisterten und Wissensdurstigen. Hier begehen wir die Freude des niederschwelligen und gemeinsamen Austausches zwischen den Komponistinnen und Komponisten. "Tutti avanti" wird es also weiterhin heißen.

Standard: Der Klangforum-Gründer und Komponist Beat Furrer ist großes Thema, dessen begehren wieder gezeigt wird. Die Werkauswahl hat er getroffen oder wie läuft das mit dem Gründer, hat er Privilegien?

Kainrath: Beat Furrer hat das Klangforum Wien gegründet. Es ist ein absolutes Privileg, einen Komponisten, Dirigenten und Vordenker musikalischer Horizonte in Personalunion als Gründer und Wegbegleiter unseres Ensembles zu wissen. Mit unserem Projekt Furrer 70 wollen wir einen weitum sichtbaren Markstein setzen. Eine Medienbox werden wir zum runden Geburtstag in den Händen halten: Buch, Film und neue Aufnahmen. Wir haben ihn gebeten, jene Werke aus dem eigenen Oeuvre für diese Aufnahmeserie zu bestimmen, die wie eine in Musik gesetzte Biografie mit den maßgeblichsten Synapsen und Wegkreuzungen gehört werden kann. Furrer ist dem Klangforum Wien eingeschrieben, darauf sind wir stolz, bei aller Unabhängigkeit und Weitung unserer Aktionsfelder, auch in ästhetischer Hinsicht.

Standard: Das ganz besondere und doch auch aufwendige Werk 11.000 Saiten von Georg Friedrich Haas ist immer noch im Repertoire?

Kainrath: Wer hätte je gedacht, dass aus diesem an sich unmöglichen Projekt eines der meist nachgefragtesten des Klangforum Wien geworden ist! Georg Friedrich Haas hat ein absolutes Meisterwerk geschrieben, in einer Konstellation, welche auch er anfänglich gar nicht gewagt hatte, sich vorzustellen: das großbesetzte Klangforum Wien im Zusammenspiel mit 50 Klavieren. Der kompromisslos groß denkende Komponist Haas, der weltoffene, chinesische Klavierfabrikant Hailun, die Bozner Busoni-Mahler Stiftung als Auftraggeber mit Busoni als Entgrenzer am Sockel, die Ernst von Siemens Musikstiftung als Förderer – alles hat sich hier in einer Weise zusammengefügt, die wohl nur sehr selten zustande kommt. Die nächsten Aufführungen stehen in Amsterdam, Düsseldorf, Warschau und New York an. Es gibt viele mögliche Assoziationen zu diesem Stück, eine aber hat mich unmittelbar nach der Uraufführung – wohlgemerkt von einem, der kein Kenner ist - besonders beeindruckt: "als würde man in ein Raumschiff steigen und in Zeitlupe diesen Planeten verlassen". Da gibt es nichts mehr weiter zu sagen. (Ljubiša Tošić,8.6.2024)