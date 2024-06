Welchen Einfluss hat das Ergebnis einer Partei bei der EU-Wahl auf die Berichterstattung im weiteren Wahlkampf und das Wahlverhalten am Tag der Nationalratswahl? Stärkt ein gutes Ergebnis eine Partei, die gewonnen hat automatisch in der nachfolgenden Wahl? Wie sehr beeinflusst ein schwaches Ergebnis Berichterstattung, Stimmung, Position und Möglichkeiten einer Partei in Bezug auf die nachfolgende Wahl?