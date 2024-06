Liebe Leserin, lieber Leser,

die Fußball-EM steht vor der Tür – und mit ihr die Frage, wo man die Spiele in welcher Qualität sehen kann. Die Aussichten stimmen nicht sonderlich zuversichtlich: So wird der ORF nur in 720p, Servus TV im marginal besseren 1080i streamen. Aktuelle Fernseher werden somit äußerst unterbeschäftigt sein.

Außerdem sorgt derzeit eine Dragqueen-Kampagne des Klimaschutzministeriums für Aufsehen. Und Elon Musk könnte Tesla verlassen, wenn seine Gehaltsforderungen nicht akzeptiert werden.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen interessante Lektüre!

Kein 4K, kein 1080p: Die Fußball-EM gibt es beim ORF nur in 720p

Dragqueen-Kampagne des Klimaschutzministeriums erregt die Gemüter

Elon Musk könnte Tesla verlassen, wenn er sein 56-Milliarden-Dollar-Paket nicht bekommt

Zehn Minuten laden für hunderte Kilometer: Neuer Akku geht in Produktion

Über 18.000 deutsche Haushalte klagen gegen Amazon Prime

Anträge auf Arbeitslosengeld sollen bald hauptsächlich online gestellt werden

12 Millionen Euro Passiva: IT-Unternehmen mit Sitz in Tulln insolvent

Freisprüche in Prozess um milliardenschwere HP-Übernahme

Wiener Neurochirurgen forschen an Optimierung von Gehirn-OPs durch KI