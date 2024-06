Viel Getöse, wenige Themen – nicht nur in der ORF-"Elefantenrunde" zur EU-Wahl: Reinhold Lopatka (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Lena Schilling (Grüne) und Helmut Brandstätter (Neos). APA/GEORG HOCHMUTH

Die jüngste Market-Umfrage für den STANDARD enthielt keine guten Nachrichten für die EU-Wahl. Demnach ist die Feindseligkeit zwischen den Parteien ein wichtiges Wahlmotiv für Wählerinnen und Wähler. Das bedeutet: Viele, die am Sonntag in den Wahlkabinen ihr Kreuz bei einer Partei machen, werden dies nicht aus Überzeugung für eine bestimmte Politik machen – sondern aus Ablehnung, vielleicht sogar Zorn gegen politische Alternativen.

Das ist eine vergebene Chance. Das Projekt Europäische Union wäre es allemal wert, Wahlentscheidungen aus besseren Gründen zu treffen. Eine Wahlentscheidung danach auszurichten, wer wann gegen wen war, bringt Europa, und Österreich in Europa, keinen Schritt voran. Entscheidend für die Zukunft ist dagegen, welche Partei für welche Werte steht und wie sie die Zukunft gestalten will.

Hauptsache, gegen rechts ...

Auf konservativer Seite steht einerseits der Green Deal, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf den Weg gebracht hat. Sie hat damit gezeigt, dass sie verstanden hat, was für künftige europäische Generationen wichtig sein wird. Allerdings liegt der Teufel in der Umsetzung: Man konnte in den vergangenen Wochen zusehen, wie ihre eigenen Parteifreunde, von Bayern bis Wien, von der Leyens Deal zertrümmerten – Stichwort "Autogipfel", "Nein zum Verbrenner-Aus". Wenn es ungemütlich werden könnte, redet man eben lieber dem mauligen heimischen Wahlvolk nach dem Mund, als ein schwieriges, aber zukunftsträchtiges Projekt zu unterstützen.

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder lieferte sich das eine oder andere emotionale Duell mit FPÖ-Mann Harald Vilimsky. Überhaupt hatte man den Eindruck, die SPÖ kämpfe weniger für eigene gute Ideen und mehr gegen den drohenden Rechtsruck. Dass die SPÖ-Spitze am Freitag dann noch eine Doskozil'sche Wende in Sachen Abschiebung von Schwerkriminellen vollzog, entbehrt nicht einer gewissen Ironie – und wird den linken Babler-Fans noch bis zur Nationalratswahl Kopfschmerzen bereiten.

Bei den Grünen ging es weniger um Klimaschutz als um Spitzenkandidatin Lena Schilling. Dies wurde, nach den im STANDARD publizierten Vorwürfen gegen sie, vor allem dem Überbringer der schlechten Nachricht angekreidet – auch das ist eine Eigentümlichkeit politischer Debatten in Österreich. Abseits dessen erfuhr man noch, dass Europa "Herz" brauche, auf dass es nicht den Rechtsextremen überlassen bleibe.

Das europäische Projekt an sich machten vor allem die Neos zum Thema. Die Liberalen warben unverdrossen für die "Vereinigten Staaten von Europa", also ein Mehr an EU, bis hin zu einer europäischen Armee – und die Freiheitlichen wollen genau das Gegenteil. Keinen "Öxit" zwar, aber die Skelettierung der Union und das Primat der Nationalstaaten.

... und Rechts gegen alles

In welche Richtung sich ein Nationalstaat unter blauer Führung entwickeln soll, sagte die FPÖ auch ganz klar: Viktor Orbán diente hier als Schlagwort, das alles aussagt.

Tatsächlich war es nicht leicht, zu erkennen, wofür in diesem Wahlkampf geworben wurde. Einfacher war zu sehen, wogegen. Doch Wählerinnen und Wähler sollten sich nicht irritieren lassen. Mit ein wenig Mühe kann man hinter den Schlagwörtern Konturen erkennen. Ein wenig Mühe sollte man sich ohnehin geben bei der Wahlentscheidung – das ist das europäische Projekt jedenfalls wert. (Petra Stuiber, 8.6.2024)