Wenn es darum geht, die freiheitliche Gefahr zu bekämpfen, fehlt es nicht an Angeboten, dies mehr oder weniger wirksam zu erledigen. So erklärte Innenminister Karner in der "Presse" vom Sonntag ballesterisch inspiriert: Der Herr Kickl ist jemand, der sich selbst immer stärker ins Abseits gestellt hat. Er ist einer, der gegen ein System auf Tour geht, von dem er selbst jahrelang gut gelebt hat, das Demokratie und Rechtsstaat heißt. Wer gegen so etwas wettert, ist nicht regierungsfähig. So unvorstellbar es für ihn ist, Kickl außerhalb des Abseits als Volkskanzler zu erkennen, so unvorstellbar ist es ihm auch, Nehammer außerhalb des Kanzleramtes im Abseits zu sehen. Ist für Sie die ÖVP ohne Karl Nehammer als Parteichef vorstellbar?, wollte das Blatt wissen. Und obwohl Nehammer nur als Parteichef gefragt war, was die Vorstellungskraft eines Innenministers gewiss nicht übersteigt, ließ er derselben freien Lauf: Nein. Er wird der Kanzler der nächsten Regierung sein.

Dabei kommen gerade neue Misslichkeiten auf ihn zu, wie die "Kronen Zeitung" Mittwoch enthüllte. Egisto Ott, ehemaliger Verfassungsschützer, nun der Spionage für Russland verdächtigt, weshalb für ihn die Unschuldsvermutung gilt, habe 2020 dem damaligen Karner-Vorgänger Nehammer einen Brief geschrieben, enthaltend den Vorwurf: "Sie haben in den letzten 20 Jahren aus dem Innenministerium einen Swinger Club geschaffen. Herzliche Gratulation dazu." Nehammer war damit natürlich nur als Pars pro Toto die Volkspartei angeschrieben, musste aber den erotisch angehauchten Vorwurf allein auslöffeln. Denn ihm, und nicht den Vorgängern der letzten zwanzig Jahre schrieb Ott gegen das Sodom und Gomorrha in der Herrengasse: "Ich entziehe dir/ihnen ab sofort das Du Wort."

Gedämpfte Stimmung im Swinger Club

Ein solcher Entzug von Zutraulichkeit müsste die Stimmung in jedem Swinger Club dämpfen, aber es kam ärger. Nicht nur das Du Wort ward entzogen. "Ich verweigere Ihnen hinkünftig bei jeglicher Begegnung (Begrüßung, Verabschiedung, ... den in unseren Kulturkreisen üblichen Handschlag!" Das muss ein schwerer Schlag für Nehammer gewesen sein, doch es kam schlimmer. Nehammers Nachfolger Kickl habe in der kurzen Zeit seiner Regentschaft "in ein paar Läden hineingesehen und diese Misswirtschaft gesehen", so Ott. Da versteht man erst, was Karner in der "Presse" gemeint haben muss, als er von Kickl als jemandem sprach, der gegen ein System auf Tour geht. Und das auch noch hoch zu Ross.

Der "Kronen Zeitung" kommt diese Woche auch das Verdienst zu, einen alten Heilsbringer des Blattes ausgegraben zu haben. Donnerstag entstieg Hans-Peter Martin einem Gastkommentar auf Seite 3, in dem er einen Appell an die 500.000 richtete. Also genau genommen waren es 506.092, die vor fünfzehn Jahren der von der "Krone" forcierten "Liste Martin" ihre Stimme gaben. Nicht wenige davon hätten ohne ­meine Kandidatur schon damals die FPÖ gewählt, behauptete der Auferstandene, um sich neuerlich, allerdings nur schreiberisch in die Schlacht zu werfen.

Ein Kreuz für die FPÖ

Nun höre ich so oft: Dieses Mal mache ich mein Kreuz bei der FPÖ, was er vielfach versteht. Aber doch nicht völlig. Es gibt einen Grund, dennoch nicht die FPÖ zu wählen: Und das ist der Frieden, der äußere und innere.

Und dann gibt es natürlich die Klimafrage. Wir befinden uns nun auf der "Titanic". Jetzt geht es darum, möglichst viele Rettungsboote überlebensfest zu machen. Aber wer in dieser Lage mit der FPÖ liebäugelt, ist blind. Wenn Blinde einmal liebäugeln, dann ist Feuer am Dach, Parteien wie die FPÖ führen Österreich und auch Europa ins Verderben, und nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber. So viel Eindeutigkeit und Klarheit würde man sich auch in der Kolumne Quergedacht erwarten, die allsonntäglich in der "Krone bunt" erscheint.

Es wird übrigens nicht der letzte, aber sicher der ergreifendste Nachruf auf Wolfgang Sobotka gewesen sein, der von Michael Jeannée verfasst am selben Tag erschien. Diese tiefempfundene Wahrheit: Es gibt nicht viele von Ihrer Sorte. Leider. Denn gäbe es viele von Ihrer Sorte, die Politik hierzulande würde anders ausschauen. Und nun steigen Sie aus, gehen ab, haben genug, wollen nicht mehr. Ihre Nase ist voll, übervoll. Man mag mit Ihrer Politik einverstanden sein oder auch nicht. Sie sind Sympathieträger und/oder das Gegenteil davon. Also was jetzt? Was ist es, das für Sie die Politik urplötzlich unerträglich gemacht hat? Wär’s nur die übervolle Nase – der HNO-Arzt hilft. (Günter Traxler, 9.6.2024)