Die Nachholaktion für die HPV-Impfung soll von 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2025 laufen. AFP/DAMIEN MEYER

Wien – Bund, Länder und Sozialversicherung haben am Freitag die konkrete Umsetzung der Gesundheitsreform vereinbart. Das im März angekündigte Vorhaben, dass einmalig alle unter 30-Jährigen den HPV-Schutz kostenlos nachholen können, wurde vertraglich festgelegt. Das kündigte Staatssekretärin Claudia Plakholm (ÖVP) per Aussendung an. Demnach soll die Nachholaktion von 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2025 laufen. Auch das Gesundheitsministerium bestätigte den Beschluss am Freitag.

„Um die Schutzquote weiter zu erhöhen, wurde heute beschlossen, dass sich einmalig alle unter 30-Jährigen ebenfalls kostenlos impfen lassen können. Der Schutz vor HPV soll für junge Menschen genauso selbstverständlich zum Jungsein dazu gehören, wie der Besuch eines Clubs, einer Bar oder eines Zeltfests“, erklärte Plakolm. Beschlossen wurde auch, dass die Influenza-Impfung kostenlos wird. Weitere Impfungen sollen folgen. Für Gesundheitsminister Johannes Rauch ist die Einigung ein "wichtiger Schritt zur Umsetzung der dringend nötigen Reformen".

Der HPV-Schutz ist die einzige gegen Krebs wirksame Impfung. Sowohl Frauen als auch Männer können von HPV betroffen sein, weshalb der HPV-Schutz beiden Geschlechtern empfohlen wird. Das Virus kann verschiedene Krebserkrankungen verursachen, unter anderem Krebs im Mund-Rachen-Raum und Gebärmutterhalskrebs. (red, 7.6.2024)