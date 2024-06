Teamchef Rangnick verkündete am Freitag die finale Kaderliste für die Endrunde in Deutschland. Auch Goalie Schlager verpasst die Endrunde

Teamchef Rangnick hat gesprochen. APA/EVA MANHART

Wien – Ralf Rangnick hat sich entschieden. Österreichs Fußball-Nationalteam reist ohne Stefan Lainer, Thierno Ballo und Tobias Lawal zur Euro 2024. Das teilte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Freitagnachmittag mit. Bereits einige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass Goalie Alexander Schlager seine Knieverletzung noch nicht auskuriert hat und für die Endrunde in Deutschland passen muss. Das finale 26-Mann-Aufgebot umfasst 23 Feldspieler – darunter den wieder fitten Gernot Trauner – und drei Tormänner.

Mönchengladbach-Rechtsverteidiger Lainer, der erst vor wenigen Monaten eine Krebserkrankung überwunden hat, war bei der EM vor drei Jahren noch eine fixe Größe in der Stammformation, scheiterte diesmal aber ebenso am Cut wie Goalie Lawal. Dem LASK-Schlussmann, der am Freitag seinen 24. Geburtstag feiert, wurden Niklas Hedl (Rapid), Heinz Lindner (Sion) und Patrick Pentz (Bröndby) vorgezogen. Letzterer gilt als aussichtsreichster Anwärter auf das Einserleiberl.

Schwierige Gespräche

Bei WAC-Offensivmann Ballo war allein schon die Nominierung für den Großkader eine Überraschung gewesen. Für das EM-Ticket reichte es schließlich nicht. Der 22-Jährige, der wie Lawal bisher noch kein A-Länderspiel bestritten hat, reist direkt zur ÖFB-U21-Auswahl weiter. Rangnick informierte das Trio am Freitag nach dem Training und vor dem Abflug in die Schweiz, wo am Samstag in St. Gallen die Euro-Generalprobe steigt. "Ich freue mich nicht darauf, und ich glaube, keiner meiner Teamchefkollegen freut sich darauf, solche Gespräche zu führen", hatte der 65-Jährige bei der Abschlusspressekonferenz zu diesem Thema gesagt.

Anlässlich dieses Termins war bereits bekannt geworden, dass Alexander Schlager nicht dem Kader angehören wird. Fixiert wurde das am Donnerstagabend in einem Telefonat zwischen Rangnick und dem Salzburg-Keeper, der in der EM-Qualifikation noch die Nummer eins gewesen war. "Es war so, dass sein Knie gestern oder vorgestern bei einer körpergewichtsentlastenden Laufeinheit reagiert hat. Da war klar, dass es keinen Sinn macht, darauf zu hoffen, dass er in den nächsten zwei Wochen spielfähig ist. Und wenn wir weiterkommen, wechseln wir sicher nicht im Achtelfinale oder Viertelfinale den Tormann", sagte Rangnick. (APA, 7.6.2024)