"Oh, wie schön ist Amsterdam", denken viele Reiselustige in aller Welt. Die Zahl der Hotelübernachtungen übersteigt jene in Wien deutlich. IMAGO/Robin Utrecht

Stay away – bleibt weg. Eindeutiger hätte die Botschaft nicht ausfallen können, die Amsterdam aussandte. Gerichtet war sie zuallererst an rüpelhafte britische Sex- und Sauftouristen. Die niederländische Hauptstadt hat dem Massentourismus den Kampf angesagt. Besonders Partytiger sind nicht mehr so gerne gesehen.

Dabei zieht es gerade diese in die malerische, von Grachten durchzogene, Stadt. Rotlichtviertel, Cannabis-Bars, Clubs und grölende Massen, wohin das Auge reicht. Wo ließe es sich besser feiern? 40 Flüge kommen täglich alleine von London nach Amsterdam und spülen Feierwütige in die Stadt. "Uns reicht’s", sagten die Einheimischen. 2018 hat die Debatte um Overtourism ihren Höhepunkt erreicht. Die Politik konnte die wütenden Zwischenrufe der Amsterdamerinnen und Amsterdamer nicht mehr ignorieren.

Gestresste Anrainer

Amsterdam ist kein Einzelfall: Wenn die Preise explodieren, Wohnraum knapp wird, ein Alltag kaum mehr möglich ist, trösten die Einnahmen aus dem Tourismus auch nicht über Groll und Gram hinweg. Auch in Lissabon, Venedig und Barcelona ist es so weit: Diese Städte ergreifen härtere Maßnahmen, um den Zustrom an Gästen zu bremsen. Mit unterschiedlichen Mitteln. Die Online-Kampagne in Amsterdam ist nur ein Puzzlestein. Wer damals online mit den Stichworten Junggesellenabschied, billiges Hotel oder Beisltour Angebote suchte, bekam abschreckende Videos ausgespuckt. Torkelnde junge Männer wurden von der Polizei in Handschellen abgeführt und wie Verbrecher behandelt.

Gefallen hat das nicht allen. Es seien nicht nur die jungen Briten, die für Scherereien sorgten, sagten manche im nationalen Fernsehen. Die Partys feierten in Wahrheit die Gastronomen und Hoteliers, deren Kassen klingen, monierten andere.

Geld versus Lebensqualität

Die Meinungen gehen auseinander – wie an vielen tourismusgeplagten Destinationen. Hallstatt gehört da auch dazu. Wer mit und an den Besuchern viel Geld verdient, siehe die Touristenströme anders als jene, die dort leben müssen, sagt Jos Vranken, Chef der Nationalen Tourismus Organisation (NBTC) in den Niederlanden. Vranken empfängt eine Delegation aus Österreich rund um Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) und Österreich-Werbung-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger im Sitz der NBTC in Den Haag. Können die Österreicher etwas lernen? Immerhin liegt Österreich mit 17 Nächtigungen pro Kopf weit über dem EU-Schnitt von 6,4. Spitzenreiter sind Kroatien und Island mit mehr als 20 Nächtigungen. Durchschnittswerte sagen aber ohnehin wenig über die Betroffenheit in Regionen und Städten aus. Hallstatt bringt es im Sommer auf 137 Nächtigungen pro Einwohner, Maria Alm auf 211. Bloß sind da die Tagesgäste nicht erfasst.

Ist Amsterdam also eine Blaupause für andere tourismusgeplagte Regionen? "Nein", sagt Vranken. Schnelle Pauschallösungen gebe es nicht. So richtig verfangen habe sich auch die abschreckende Online-Kampagne bei den Angesprochenen nicht. Vranken weiß, dass Umdenken nicht einfach ist. Man müsse nicht nur Betriebe, sondern auch die kommunale Politik überzeugen.

Eines aber hält er als Sofortmaßnahme für unumgänglich: "strenge Gesetze". Da gibt es in einer Partystadt wie Amsterdam jede Menge Möglichkeiten. Öffnungszeiten in Lokalen einschränken, Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Wenn das nicht reicht, geht noch mehr. Amsterdam mit 21 Millionen Hotelübernachtungen im Vorjahr schiebt etwa neuen Hotels den Riegel vor. Zwar ankert noch ein Kreuzfahrtschiff im Terminal in der City, lange gibt es solche Bilder nicht mehr zu sehen. Tourismustanker werden aus dem Zentrum verbannt. 2021 legte die Stadtregierung eine Tourismusquote fest. 18 Millionen Besucher pro Jahr, mehr sind nicht erwünscht.

Öffentlicher Profit möglich

Venedig versucht sich neuerdings an einem Tagesticket für fünf Euro. Cornelia Dlabaja hält davon nichts: "Die Leute zahlen und glauben, sie sind im Vergnügungspark." Die Stadt- und Tourismusforscherin an der FH der Wirtschaftskammer Wien beschäftigt sich schon lange mit Overtourism. Sie sagt: "Reisen muss man neu denken."

Das sieht auch Tourismus-Chef Vranken so. Amsterdam wird in der nationalen Werbung der Niederlande nicht mehr mitgenommen. Für die Österreicher hat er noch einen Tipp. Man müsse die Bürger daran erinnern, dass sie nicht nur verlieren durch florierenden Tourismus. Vranken verweist auf das pittoreske Giethoorn im Nordosten der Niederlande, auch Little Venice genannt. Wie Venedig wird die kleine Gemeinde von Touristen überrannt. Vranken sagt, dass die Giethoorner vergessen hätten, dass ihre Buslinie nur deshalb rentabel betrieben werden könne, weil auch Gäste sie nutzen. (Regina Bruckner, 8.6.2024)